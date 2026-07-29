Avete nostalgia del tennis del Grande Slam dopo quelle drammatiche finali di Wimbledon del mese scorso? Niente paura, il conto alla rovescia verso lo Slam conclusivo del 2026 è già entrato nel vivo.

Gli US Open inizieranno ufficialmente all'USTA Billie Jean King National Tennis Centre di New York domenica 30 agosto, oppure dal 23 agosto se si considera anche la 'Fan Week' e le qualificazioni, e potreste esserci di persona prenotando oggi stesso i biglietti.

Nel corso degli anni, molte leggende di questo sport hanno saputo esaltarsi e imporsi nella Grande Mela, tra cui Roger Federer, Pete Sampras, Novak Djokovic, Chris Evert e Serena Williams, solo per citarne alcuni.

Con giocatori del calibro di Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Aryna Sabalenka e Coco Gauff pronti a illuminare i Championships di quest'anno, altri momenti memorabili sono garantiti.

La corsa ai biglietti per assistere a questo spettacolo del tennis è stata ovviamente enorme, ma questo non significa che il sogno di essere a bordo campo sia già sfumato. GOAL vi offre tutte le ultime informazioni e i dettagli sui biglietti per gli US Open, incluso come acquistarli, quanto costano, quale sarà il calendario del torneo e molto altro.

Quando si disputano gli US Open 2026?

Gli US Open 2026, comprese le qualificazioni, i 'Mixed Doubles Championships' e l'evento esibizione 'Stars of the Open', si svolgeranno da domenica 23 agosto a domenica 13 settembre. Le partite del tabellone principale inizieranno da domenica 30 agosto. Il programma completo degli US Open è il seguente:

Turno Data Biglietti US Open: Mixed Doubles Championships 25-26 agosto StubHub US Open: Stars of the Open 27 agosto StubHub Singolare maschile e femminile, dal 1° al 4° turno 30 agosto - 7 settembre StubHub Quarti di finale maschili e femminili 8-9 settembre StubHub Semifinali del singolare femminile 10 settembre StubHub Semifinali del singolare maschile 11 settembre StubHub Finale del singolare femminile 12 settembre StubHub Finale del singolare maschile 13 settembre StubHub



Gli US Open si disputano ogni anno all'USTA Billie Jean King National Tennis Centre dal 1978. Si trova all'interno del Flushing Meadows-Corona Park, nel Queens di New York. L'impianto dispone di 22 campi distribuiti su 46,5 acri e di altri 12 campi nel parco adiacente.

I tre stadi del complesso sono tra i più grandi impianti tennistici al mondo; l'Arthur Ashe Stadium è in cima alla lista globale con una capienza di 23.771 spettatori. Il Tennis Center è aperto al pubblico per giocare, tranne durante gli US Open, le competizioni junior e i tornei con racchette di legno.

In precedenza chiamato USTA National Tennis Center, l'impianto è stato rinominato nel 2006 in onore di Billie Jean King, che ha vinto gli US Open in quattro occasioni.

Come acquistare i biglietti per gli US Open 2026

I biglietti per gli US Open 2026 sono stati messi in vendita per la prima volta sull'hub ufficiale Ticketmaster US Open alla fine di maggio. La finestra di prevendita Amex è stata aperta tra il 26 e il 27 maggio, mentre la vendita generale al pubblico è iniziata il 28 maggio.

Con i biglietti standard individuali ormai in gran parte esauriti sul mercato primario, potreste dover fare affidamento sul mercato della rivendita. Oltre a essere il partner esclusivo per la vendita primaria dei biglietti, Ticketmaster è anche il marketplace ufficiale di rivendita verificata per i tifosi.

Potete anche controllare quali opzioni di biglietti siano disponibili su siti di terze parti, come StubHub.

Quanto costano i biglietti per gli US Open 2026?

I biglietti ufficiali a prezzo nominale per gli US Open 2026 variavano in modo significativo a seconda del campo e della sessione, con prezzi d'ingresso di fascia base compresi tra 43 e 180 $. Quando sono stati messi in vendita per la prima volta a maggio, la suddivisione dei biglietti era la seguente:

Arthur Ashe Stadium: Da 43 $ in su

Da 43 $ in su Grounds Admission (Ground Pass): 65-135 $

65-135 $ Louis Armstrong Stadium: Da 139 $ in su

Da 139 $ in su Grandstand Stadium: Da 180 $ in su

Tenete d'occhio il sito ufficiale degli US Open avvicinandosi all'evento per ulteriori informazioni, e anche i siti secondari di rivendita come StubHub per verificare la disponibilità attuale.

Cosa aspettarsi dagli US Open 2026

Quindi, chi vedrete in azione se sarete abbastanza fortunati da riuscire a mettere le mani sui biglietti?

Jannik Sinner, che il mese scorso ha sollevato di nuovo il trofeo di Wimbledon, proverà a disputare la sua terza finale consecutiva agli US Open. Il fenomeno italiano, nonché numero 1 del mondo, nel 2024 ha battuto Taylor Fritz conquistando il suo primo titolo agli US Open. Tuttavia, dodici mesi fa ha dovuto accontentarsi del secondo posto, con il suo principale rivale dell'epoca attuale, Carlos Alcaraz, che ha avuto la meglio.

Carlos Alcaraz spera di tornare in azione in tempo per difendere il suo titolo agli US Open. La stella spagnola, che ad aprile ha rimediato un infortunio al polso, ha dovuto saltare sia il Roland Garros sia Wimbledon. Prima di saltare questi eventi di punta annuali, aveva raggiunto quattro finali consecutive del Grande Slam.

Nel singolare femminile, Aryna Sabalenka punta a diventare la prima giocatrice a conquistare il titolo per tre anni consecutivi dai tempi di Serena Williams nel 2014. Prima di allora, nessuna donna aveva centrato tre successi di fila per oltre 35 anni, da Chris Evert nel 1978. Dopo essere uscita a Wimbledon al 4° turno, la prima volta dal 2022 che non è riuscita a raggiungere i quarti di finale di uno Slam, Sabalenka non vede l'ora di cominciare a Flushing Meadows.