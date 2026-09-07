La Turchia apre la propria campagna di UEFA Nations League 2026/27 in casa contro la Francia, prima che le due squadre si ritrovino nella gara di ritorno a Bordeaux a novembre. Entrambe le partite fanno parte di un impegnativo calendario del Gruppo A1 della Lega A, che comprende anche Italia e Belgio, offrendo ai tifosi due occasioni per vedere all'opera la Francia contro una Turchia determinata ad andare oltre le aspettative nella massima serie della competizione.

Lasciate che GOAL vi spieghi tutto quello che c'è da sapere su come acquistare i biglietti per Turchia-Francia, comprese le date delle partite, i prezzi e dove comprarli.

Quando si gioca Turchia-Francia di UEFA Nations League A?

Turchia-Francia si gioca al Kocaeli Stadium, con l'orario di calcio d'inizio che sarà confermato più vicino alla data della partita.

UEFA Nations League A - Game Week 1 25 set 2026 - 14:45 Kocaeli Stadium

Dove comprare i biglietti per Turchia-Francia?

Il modo più affidabile per assicurarsi i biglietti per entrambe le partite è tramite Ticombo. Il sito propone un'ampia gamma di opzioni di posti per la gara d'apertura al Nef Stadium di Istanbul, oltre ad annunci per il ritorno al Matmut Atlantique di Bordeaux a novembre.

Ecco perché vale la pena dare un'occhiata a Ticombo per questa sfida:

Accesso oltre le assegnazioni ufficiali – utile una volta che i membri della federazione e gli abbonati avranno preso la loro quota per una delle due gare

Annunci verificati – i biglietti provengono da una gamma di venditori, offrendo agli acquirenti un bacino di disponibilità più ampio rispetto ai soli canali ufficiali

Nessuna iscrizione richiesta – un canale affidabile per ottenere posti per i tifosi senza accesso ai canali della federazione turca o francese

Ampia scelta di posti – dai settori superiori dietro le porte ai posti centrali premium in entrambi gli stadi

Opzioni hospitality – disponibili per i tifosi che desiderano un'esperienza più completa nel giorno della partita, in particolare per la visita della Francia

Considerato il profilo di questa sfida e il seguito globale della Francia, si consiglia di prenotare in anticipo per entrambe le gare, soprattutto per l'apertura di Istanbul.

Quanto costano i biglietti per Turchia-Francia?

I prezzi per entrambe le partite variano in base alla posizione del posto e a quanto vicino al giorno della gara si acquista. Ecco una guida approssimativa su cosa aspettarsi:

Posti più economici (Istanbul): gli annunci partono attualmente da circa 147 $ per l'esordio al Nef Stadium, a testimonianza della forte domanda per un'avversaria di cartello come la Francia

Posti di fascia media (Istanbul): posti centrali lungo la linea di metà campo, a un prezzo sensibilmente più alto

Premium & hospitality (Istanbul): disponibili per i tifosi che desiderano sedute imbottite e un'esperienza più completa nel giorno della partita

Ritorno a Bordeaux: i prezzi per la sfida di novembre al Matmut Atlantique saranno confermati più vicino alla partita, con l'interesse iniziale già in crescita attorno alla lista di avviso biglietti dello stadio stesso

Come per qualsiasi partita che coinvolga una delle nazionali leader d'Europa, i prezzi sul mercato secondario come Ticombo possono cambiare con l'avvicinarsi del matchday, quindi bloccare il proprio posto il prima possibile è generalmente l'opzione più sicura se si ha un budget specifico.

Tutto quello che c'è da sapere su Turchia-Francia

Questa sfida fa parte di una dura campagna del Gruppo A1 della Lega A per entrambe le squadre, insieme a Italia e Belgio. La gara di Istanbul del 25 settembre apre il cammino della Turchia, mentre il ritorno di Bordeaux del 15 novembre potrebbe rivelarsi decisivo per le speranze di entrambe le nazionali di raggiungere i quarti di finale.

Alcune cose da sapere su questa sfida:

Un gruppo difficile – il Gruppo A1 comprende tre delle nazionali europee di vertice più continue insieme alla Turchia, rendendo prezioso ogni punto

Vantaggio del fattore campo a Istanbul – la Turchia ha un buon rendimento casalingo nelle recenti partite ufficiali, e un pubblico rumoroso aggiunge un'ulteriore difficoltà per le squadre in visita

La posta in palio nel girone – i risultati di entrambe le partite incideranno sulla qualificazione ai quarti di finale, oltre alle implicazioni in termini di promozione e retrocessione

Per la Francia, raccogliere punti in trasferta a Istanbul prima di ospitare il ritorno a Bordeaux sarà un segnale importante della propria campagna.

Turchia-Francia di UEFA Nations League A: tutto quello che c'è da sapere

Forma di Turchia e Francia

La Turchia arriva a questa partita con un bilancio recente altalenante, con due vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite e un risultato non contabilizzato nei dati disponibili. L'uscita più recente è stata la vittoria per 3-2 sugli Stati Uniti al Mondiale, un risultato che ha mostrato la sua capacità offensiva. Ha inoltre battuto il Venezuela 2-1 in amichevole, ma le sconfitte contro il Paraguay (0-1) e l'Australia (0-2) nella fase a gironi del Mondiale hanno evidenziato vulnerabilità difensive. Nelle ultime cinque partite, la Turchia ha segnato nove gol e ne ha subiti sei.

Le ultime cinque partite della Francia hanno prodotto tre vittorie e due sconfitte. Il risultato più recente è stato il ko per 6-4 contro l'Inghilterra nelle semifinali del Mondiale, una sfida ad alto punteggio che ha evidenziato sia la sua pericolosità offensiva sia la fragilità difensiva. In precedenza ha battuto il Marocco 2-0 e la Svezia 3-0, mentre l'1-0 sul Paraguay negli ottavi ha mostrato resilienza. La Francia ha segnato dieci gol e ne ha subiti otto in queste cinque gare.

Turchia-Francia: precedenti recenti

L'incontro più recente tra queste squadre si è concluso sull'1-1, in una partita di qualificazione agli Europei giocata nell'ottobre 2019. Prima di allora, la Turchia aveva battuto la Francia 2-0 nella gara di qualificazione di ritorno del giugno 2019, una delle due vittorie della squadra di casa nelle quattro partite registrate. Il risultato più netto della Francia in questa sfida è stato il 4-0 in amichevole del novembre 2000, quando giocava in trasferta.

Classifica di Turchia-Francia

Nel Gruppo 1 della UEFA Nations League A, la Turchia è attualmente quarta mentre la Francia è seconda.