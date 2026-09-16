Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
UEFA Nations League B
team-logoSvizzera
Swissporarena
team-logoSlovenia
Book Switzerland vs Slovenia Tickets

Con il supporto di

Come ottenere i biglietti per Svizzera-Slovenia: prezzi della UEFA Nations League B, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

SHOPPING
Biglietti
UEFA Nations League A
Svizzera
Slovenia

La Svizzera affronta la Slovenia nella UEFA Nations League B. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

La Svizzera affronta la Slovenia in una cruciale sfida della fase a gironi della UEFA Nations League allo Swissporarena di Lucerna il 3 ottobre 2026. Questo confronto ad alta intensità mette di fronte due competitive nazioni europee, desiderose di conquistare punti vitali nella classifica del torneo.

GOAL fornisce tutti i dettagli essenziali per assicurarti un posto a questa partita. Scopri le piattaforme ufficiali di acquisto, le opzioni di prezzo dei biglietti e come acquistare i tuoi tagliandi oggi.

Quando si gioca Svizzera-Slovenia di UEFA Nations League B?

Svizzera-Slovenia si gioca allo Swissporarena di Lucerna, con i dettagli ufficiali sull'orario del calcio d'inizio che saranno confermati più vicino alla data dell'incontro.

crest
UEFA Nations League B - Game Week 3
Swissporarena

Dove acquistare i biglietti per Svizzera-Slovenia?

I biglietti ufficiali per la partita possono essere acquistati direttamente tramite il portale ticketing della Federazione Svizzera di Calcio (SFV/ASF), che gestisce la vendita primaria per le partite casalinghe della nazionale svizzera. Il portale ufficiale è l'opzione principale per assicurarti biglietti al valore nominale durante le finestre di prevendita e di vendita generale.

Se le disponibilità sul sito ufficiale sono esaurite, piattaforme secondarie come StubHub sono la soluzione a cui affidarsi.

Quanto costano i biglietti per Svizzera-Slovenia?

I prezzi standard dei biglietti sul portale ufficiale SFV partono in genere da 35 € per i posti della categoria generale dietro le porte, con prezzi in aumento in base al settore e alla posizione all'interno dello Swissporarena.

Sui marketplace secondari come StubHub, i prezzi dei biglietti sul mercato secondario partono attualmente da 67 € a posto, con tariffe finali che variano in base al settore, alla posizione e alla domanda di mercato in tempo reale.

Svizzera-Slovenia di UEFA Nations League B: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Svizzera e Slovenia

La Svizzera ha vinto quattro delle ultime cinque partite, perdendone una, senza alcun pareggio in questa serie. Il risultato più recente è stata una sconfitta per 3-1 contro l'Argentina, che ha posto fine al suo cammino al Mondiale ai quarti di finale. Prima di allora, ha battuto la Colombia ai rigori dopo lo 0-0 e ha sconfitto Algeria per 2-0 e Canada per 2-1 nella fase a gironi. La Svizzera ha segnato nove gol e ne ha subiti cinque in queste cinque partite, con quattro vittorie consecutive prima della sconfitta contro l'Argentina.

La Slovenia ha fatto registrare una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite. La gara più recente si è conclusa con una sconfitta per 2-1 contro la Croazia, mentre prima era arrivato un pareggio per 1-1 con Cipro. L'unica vittoria in questa sequenza è arrivata contro il Montenegro, battuto 3-2 in trasferta. La Slovenia ha segnato sei gol e ne ha subiti sei in queste cinque partite.

SVI

SVI - Forma

BIH
V4-1
CAN
V2-1
ALG
V2-0
COL
V0-0
ARG
S3-1
Gol segnato (subito)
9/5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
SVN

SVN - Forma

SVE
D1-1
UNG
S1-0
MTN
V2-3
CIP
D1-1
CRO
S2-1
Gol segnato (subito)
6/7
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Svizzera-Slovenia: i precedenti recenti

L'incrocio più recente tra le due squadre si è concluso 0-0, un pareggio nelle qualificazioni ai Mondiali in Slovenia nell'ottobre 2025. Prima di allora, la Svizzera aveva battuto la Slovenia 3-0 in casa nel settembre 2025 nella stessa campagna di qualificazione. Nelle ultime cinque sfide dirette, la Svizzera ha il bilancio migliore, con tre vittorie contro una della Slovenia e un pareggio.

Testa a testa

SvizzeraPareggioSlovenia
3
1
1
Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Slovenia badge
Slovenia
SVN
0
Svizzera badge
Svizzera
SVI
0
FIN
Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Svizzera badge
Svizzera
SVI
3
Slovenia badge
Slovenia
SVN
0
FIN
European Championship Qualification
Svizzera badge
Svizzera
SVI
3
Slovenia badge
Slovenia
SVN
2
FIN
European Championship Qualification
Slovenia badge
Slovenia
SVN
1
Svizzera badge
Svizzera
SVI
0
FIN
Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Svizzera badge
Svizzera
SVI
1
Slovenia badge
Slovenia
SVN
0
FIN
7Gol segnati3
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato1/5


TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google