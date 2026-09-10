La Scozia aprirà la propria campagna di UEFA Nations League 2026/27 con una trasferta allo Stadion Stožice di Lubiana sabato 26 settembre, dando il via a un calendario del Gruppo B1 della Lega B che comprende anche Svizzera e Macedonia del Nord. Le due squadre si ritroveranno poi nella gara di ritorno a Hampden Park a ottobre.

GOAL ha tutto ciò che serve sapere per assicurarti subito i biglietti di Slovenia-Scozia, inclusi prezzi, disponibilità e i posti migliori dove acquistarli.

Quando si gioca Slovenia-Scozia di UEFA Nations League B?

Slovenia-Scozia si giocherà allo Stožice Stadium di Lubiana, con i dettagli ufficiali sulla trasmissione che saranno confermati più vicino alla data dell'incontro.

UEFA Nations League B - Game Week 1 26 set 2026 - 09:00 Stozice Stadium, Ljubljana

Dove acquistare i biglietti per Slovenia-Scozia?

I biglietti per la gara di Lubiana vengono messi inizialmente a disposizione tramite i canali ufficiali di biglietteria della Federcalcio slovena via Eventim. I canali ufficiali della Federcalcio scozzese rappresentano l'equivalente punto di partenza per la gara di ritorno a Hampden Park, anche se i biglietti per il settore ospiti della trasferta di Lubiana vengono gestiti in modo diverso.

La Federcalcio scozzese non mette in vendita generale i biglietti del settore ospiti per Lubiana, assegnandoli invece esclusivamente ai membri dello Scotland Supporters Club attraverso un sistema di punti fedeltà, e questo programma è attualmente al completo senza l'accettazione di nuovi membri. Per i tifosi scozzesi in viaggio.

Ecco alcune cose da sapere sull'acquisto dei biglietti per questa sfida:

Vendita generale ufficiale – apre tramite Eventim per la gara casalinga di Lubiana e tramite la Federcalcio scozzese per il ritorno a Hampden Park

Quota ospiti chiusa – il sistema dei biglietti in trasferta della Scozia per Lubiana è al completo, senza che al momento vengano accettati nuovi membri dello Supporters Club

Trasferimenti garantiti – ogni acquisto su StubHub è coperto dal programma FanProtect della piattaforma, dando agli acquirenti la certezza che i biglietti siano validi e arrivino in tempo per il giorno della partita

Mercato secondario – StubHub è la soluzione da scegliere se le disponibilità sul sito ufficiale sono esaurite

Considerata la situazione relativa alla quota ospiti, la prenotazione anticipata tramite il mercato secondario è fortemente consigliata in particolare ai tifosi scozzesi in trasferta.

Quanto costano i biglietti per Slovenia-Scozia?

I prezzi ufficiali per la gara di Lubiana tramite Eventim partono da circa 79 € per i posti a sedere di ingresso generale, con l'intera gamma che va dai posti standard a quelli premium disponibile al prezzo nominale fino a esaurimento della quota. Per la gara di Hampden Park si applica allo stesso modo il listino ufficiale della Federcalcio scozzese.

Posti più economici (Lubiana): le inserzioni sul mercato secondario partono attualmente da circa 90 €, riflettendo la chiusura della quota ospiti e la conseguente domanda dei tifosi scozzesi in viaggio

Posti di fascia media (Lubiana): posti centrali lungo la linea di metà campo, a un prezzo sensibilmente più alto

Ritorno a Hampden Park: i prezzi ufficiali partono da circa 57 £, con le inserzioni sul mercato secondario che seguono da vicino una volta confermati i dettagli della vendita generale

StubHub è la soluzione da scegliere se le disponibilità sul sito ufficiale sono esaurite. Come per qualsiasi partita in cui l'accesso ufficiale al settore ospiti è limitato, i prezzi sul mercato secondario possono cambiare rapidamente, quindi bloccare il proprio posto prima piuttosto che dopo è generalmente l'opzione più sicura se si ha un budget specifico da rispettare.

Slovenia-Scozia di UEFA Nations League B: tutto quello che c'è da sapere

Slovenia-Scozia, stato di forma

La Slovenia ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite. L'uscita più recente si è chiusa con una sconfitta per 2-1 contro la Croazia, preceduta dall'1-1 con Cipro. L'unica vittoria nel periodo è arrivata contro il Montenegro, battuto 3-2, mentre nella stessa sequenza c'è stata anche una sconfitta per 1-0 contro l'Ungheria. In queste cinque gare, la Slovenia ha segnato sei gol e ne ha subiti sei.

Gli ultimi cinque risultati della Scozia parlano di due vittorie, nessun pareggio e tre sconfitte. La partita più recente è stata la sconfitta per 3-0 contro il Brasile al Mondiale, dopo l'1-0 subito contro il Marocco. La Scozia ha battuto Haiti per 1-0 e ha vinto 4-0 contro la Bolivia in un'amichevole. La Scozia ha segnato sei gol e ne ha subiti cinque in queste cinque partite, con due sconfitte consecutive al Mondiale come dato di forma più recente da sottolineare.

Slovenia-Scozia: i precedenti più recenti

L'incontro più recente tra le due squadre si è concluso 2-2, un pareggio nelle qualificazioni ai Mondiali a Lubiana nell'ottobre 2017. Nei cinque precedenti registrati, la Scozia ha una vittoria, la Slovenia nessuna e tre partite sono finite in parità. L'unico successo della Scozia è arrivato nella gara di ritorno di quella campagna di qualificazione, una vittoria per 1-0 a Glasgow nel marzo 2017.



