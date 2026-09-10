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UEFA Nations League B
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Stozice Stadium, Ljubljana
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Come ottenere i biglietti per Slovenia-Scozia: prezzi della UEFA Nations League B, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Biglietti
UEFA Nations League B
Slovenia

La Slovenia affronta la Scozia nella UEFA Nations League B. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

La Scozia aprirà la propria campagna di UEFA Nations League 2026/27 con una trasferta allo Stadion Stožice di Lubiana sabato 26 settembre, dando il via a un calendario del Gruppo B1 della Lega B che comprende anche Svizzera e Macedonia del Nord. Le due squadre si ritroveranno poi nella gara di ritorno a Hampden Park a ottobre.

GOAL ha tutto ciò che serve sapere per assicurarti subito i biglietti di Slovenia-Scozia, inclusi prezzi, disponibilità e i posti migliori dove acquistarli.

Quando si gioca Slovenia-Scozia di UEFA Nations League B?

Slovenia-Scozia si giocherà allo Stožice Stadium di Lubiana, con i dettagli ufficiali sulla trasmissione che saranno confermati più vicino alla data dell'incontro.

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UEFA Nations League B - Game Week 1
Stozice Stadium, Ljubljana

Dove acquistare i biglietti per Slovenia-Scozia?

I biglietti per la gara di Lubiana vengono messi inizialmente a disposizione tramite i canali ufficiali di biglietteria della Federcalcio slovena via Eventim. I canali ufficiali della Federcalcio scozzese rappresentano l'equivalente punto di partenza per la gara di ritorno a Hampden Park, anche se i biglietti per il settore ospiti della trasferta di Lubiana vengono gestiti in modo diverso.

La Federcalcio scozzese non mette in vendita generale i biglietti del settore ospiti per Lubiana, assegnandoli invece esclusivamente ai membri dello Scotland Supporters Club attraverso un sistema di punti fedeltà, e questo programma è attualmente al completo senza l'accettazione di nuovi membri. Per i tifosi scozzesi in viaggio.

Ecco alcune cose da sapere sull'acquisto dei biglietti per questa sfida:

  • Vendita generale ufficiale – apre tramite Eventim per la gara casalinga di Lubiana e tramite la Federcalcio scozzese per il ritorno a Hampden Park
  • Quota ospiti chiusa – il sistema dei biglietti in trasferta della Scozia per Lubiana è al completo, senza che al momento vengano accettati nuovi membri dello Supporters Club
  • Trasferimenti garantiti – ogni acquisto su StubHub è coperto dal programma FanProtect della piattaforma, dando agli acquirenti la certezza che i biglietti siano validi e arrivino in tempo per il giorno della partita
  • Mercato secondario – StubHub è la soluzione da scegliere se le disponibilità sul sito ufficiale sono esaurite

Considerata la situazione relativa alla quota ospiti, la prenotazione anticipata tramite il mercato secondario è fortemente consigliata in particolare ai tifosi scozzesi in trasferta.

Quanto costano i biglietti per Slovenia-Scozia?

I prezzi ufficiali per la gara di Lubiana tramite Eventim partono da circa 79 € per i posti a sedere di ingresso generale, con l'intera gamma che va dai posti standard a quelli premium disponibile al prezzo nominale fino a esaurimento della quota. Per la gara di Hampden Park si applica allo stesso modo il listino ufficiale della Federcalcio scozzese.

  • Posti più economici (Lubiana): le inserzioni sul mercato secondario partono attualmente da circa 90 €, riflettendo la chiusura della quota ospiti e la conseguente domanda dei tifosi scozzesi in viaggio
  • Posti di fascia media (Lubiana): posti centrali lungo la linea di metà campo, a un prezzo sensibilmente più alto
  • Ritorno a Hampden Park: i prezzi ufficiali partono da circa 57 £, con le inserzioni sul mercato secondario che seguono da vicino una volta confermati i dettagli della vendita generale

StubHub è la soluzione da scegliere se le disponibilità sul sito ufficiale sono esaurite. Come per qualsiasi partita in cui l'accesso ufficiale al settore ospiti è limitato, i prezzi sul mercato secondario possono cambiare rapidamente, quindi bloccare il proprio posto prima piuttosto che dopo è generalmente l'opzione più sicura se si ha un budget specifico da rispettare.

Slovenia-Scozia di UEFA Nations League B: tutto quello che c'è da sapere

Slovenia-Scozia, stato di forma

La Slovenia ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite. L'uscita più recente si è chiusa con una sconfitta per 2-1 contro la Croazia, preceduta dall'1-1 con Cipro. L'unica vittoria nel periodo è arrivata contro il Montenegro, battuto 3-2, mentre nella stessa sequenza c'è stata anche una sconfitta per 1-0 contro l'Ungheria. In queste cinque gare, la Slovenia ha segnato sei gol e ne ha subiti sei.

Gli ultimi cinque risultati della Scozia parlano di due vittorie, nessun pareggio e tre sconfitte. La partita più recente è stata la sconfitta per 3-0 contro il Brasile al Mondiale, dopo l'1-0 subito contro il Marocco. La Scozia ha battuto Haiti per 1-0 e ha vinto 4-0 contro la Bolivia in un'amichevole. La Scozia ha segnato sei gol e ne ha subiti cinque in queste cinque partite, con due sconfitte consecutive al Mondiale come dato di forma più recente da sottolineare.

SVN

SVN - Forma

SVE
D1-1
UNG
S1-0
MTN
V2-3
CIP
D1-1
CRO
S2-1
Gol segnato (subito)
6/7
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
SCO

SCO - Forma

CUC
V4-1
BOL
V0-4
HAI
V0-1
MAR
S0-1
BRA
S0-3
Gol segnato (subito)
9/5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5

Slovenia-Scozia: i precedenti più recenti

L'incontro più recente tra le due squadre si è concluso 2-2, un pareggio nelle qualificazioni ai Mondiali a Lubiana nell'ottobre 2017. Nei cinque precedenti registrati, la Scozia ha una vittoria, la Slovenia nessuna e tre partite sono finite in parità. L'unico successo della Scozia è arrivato nella gara di ritorno di quella campagna di qualificazione, una vittoria per 1-0 a Glasgow nel marzo 2017.

Testa a testa

SloveniaPareggioScozia
0
3
2
Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Slovenia badge
Slovenia
SVN
2
Scozia badge
Scozia
SCO
2
FIN
Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Scozia badge
Scozia
SCO
1
Slovenia badge
Slovenia
SVN
0
FIN
Amichevoli
Slovenia badge
Slovenia
SVN
1
Scozia badge
Scozia
SCO
1
FIN
Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Slovenia badge
Slovenia
SVN
0
Scozia badge
Scozia
SCO
3
FIN
Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Scozia badge
Scozia
SCO
0
Slovenia badge
Slovenia
SVN
0
FIN
3Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5


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