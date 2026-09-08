La Serbia ospita i Paesi Bassi a Belgrado prima che le due squadre si affrontino di nuovo a Eindhoven appena una settimana più tardi, mentre entrambe le nazioni iniziano la loro campagna di UEFA Nations League 2026/27 nella Lega A, Gruppo A2, insieme a Germania e Grecia. Questo doppio confronto iniziale offre ai tifosi due occasioni distinte per vedere entrambe le squadre in azione.

GOAL ha tutto quello che c’è da sapere per assicurarti subito i biglietti per Serbia-Paesi Bassi, compresi prezzi, disponibilità e i posti migliori dove acquistarli.

Dove comprare i biglietti per Serbia-Paesi Bassi?

I biglietti per la gara di Belgrado vengono messi inizialmente a disposizione tramite i canali ufficiali di biglietteria della Federcalcio serba, con priorità generalmente riservata ai membri della federazione prima che l’eventuale quota residua venga messa in vendita libera. I canali ufficiali della KNVB rappresentano l’equivalente primo punto di riferimento per la gara di ritorno a Eindhoven.

Ticombo è la soluzione giusta se le disponibilità sul sito ufficiale sono esaurite. Offre un’ampia gamma di opzioni di posti a sedere per la gara inaugurale allo Stadio Rajko Mitić di Belgrado, oltre a inserzioni anche per il ritorno al Philips Stadion di Eindhoven.

Ecco alcune cose utili da sapere sull’acquisto dei biglietti per questa sfida:

Vendita libera ufficiale – si apre dopo la chiusura delle finestre di priorità per i membri, di solito più a ridosso di ogni giornata di gara

Inserzioni verificate – Ticombo reperisce i biglietti da una serie di venditori, offrendo agli acquirenti una disponibilità più ampia una volta esaurite le quote ufficiali

Biglietti settore ospiti – le quote di Eindhoven per i tifosi serbi in trasferta sono gestite tramite i canali della KNVB e possono essere limitate

Mercato secondario – Ticombo è la soluzione giusta se le disponibilità sul sito ufficiale sono esaurite

Considerato il profilo di entrambe le nazionali, è consigliata la prenotazione anticipata per entrambe le gare, in particolare per l’apertura di Belgrado.

Quanto costano i biglietti per Serbia-Paesi Bassi?

I prezzi ufficiali per la gara di Belgrado sono stabiliti tramite i canali di biglietteria della Federcalcio serba, con l’intera gamma, dai posti standard a quelli premium, disponibile al prezzo nominale fino a esaurimento della quota. I prezzi ufficiali della KNVB si applicano allo stesso modo per la gara di Eindhoven.

Ticombo è la soluzione giusta se le disponibilità sul sito ufficiale sono esaurite, e questa è una guida indicativa su cosa aspettarsi lì:

Posti più economici (Belgrado): le inserzioni per la gara d’apertura allo Stadio Rajko Mitić partono da fasce di prezzo accessibili negli anelli superiori dietro le porte

Posti di fascia media (Belgrado): posti centrali lungo la linea di metà campo, a un prezzo sensibilmente più alto

Ritorno a Eindhoven: le inserzioni partono attualmente da circa 114 €, a testimonianza di una domanda costante per un’avversaria di cartello come la Serbia

Come per qualsiasi sfida tra due nazionali di Lega A, i prezzi possono cambiare con l’avvicinarsi della partita, quindi bloccare il proprio posto prima piuttosto che dopo è in genere l’opzione più sicura se si ha un budget specifico.

Quando è il calcio d’inizio di Serbia-Paesi Bassi di UEFA Nations League A?

Serbia-Paesi Bassi si giocherà allo Stadion Rajko Mitic di Belgrado, con i dettagli ufficiali sull’orario locale del calcio d’inizio ancora da confermare: controlla il tuo broadcaster regionale per il programma esatto. Le informazioni ufficiali sulla trasmissione non sono attualmente disponibili per questa partita.

UEFA Nations League A - Game Week 2 27 set 2026 - 12:00 Stadion Rajko Mitic

Serbia-Paesi Bassi di UEFA Nations League A: tutto quello che c’è da sapere

Stato di forma di Serbia e Paesi Bassi

La Serbia ha vinto una partita, non ne ha pareggiate e ne ha perse quattro nelle ultime cinque in tutte le competizioni. L’uscita più recente si è conclusa con una pesante sconfitta per 5-1 contro il Messico, e in questa serie ha perso anche 3-0 sia contro Capo Verde sia contro la Spagna. L’unica vittoria è arrivata contro la Lettonia nelle qualificazioni ai Mondiali, un successo per 2-1 nel novembre 2025. Nelle cinque partite, la Serbia ha segnato sei gol e ne ha subiti 14.

I Paesi Bassi hanno vinto tre partite, ne hanno pareggiata una e persa una nelle ultime cinque. Il risultato più recente è stato l’1-1 contro il Marocco al Mondiale 2026, che ha portato all’eliminazione. Prima di allora, avevano battuto la Svezia 5-1 e la Tunisia 3-1 nella fase a gironi. Gli olandesi hanno segnato 13 gol in queste cinque partite e ne hanno subiti sei.

Serbia-Paesi Bassi: i precedenti recenti

L’unico confronto tra queste due squadre nel bilancio dei precedenti disponibile risale al Mondiale 2006, quando i Paesi Bassi batterono la Serbia 1-0 l’11 giugno nella fase a gironi di quell’edizione. Questa unica partita assegna ai Paesi Bassi l’unica vittoria nel dataset, mentre la Serbia deve ancora registrare un successo in questo confronto.

Testa a testa Pareggio 0 0 1 Coppa del Mondo Serbia SER 0 Olanda OLA 1 FIN 0 Gol segnati 1 Partite senza 2.5 goal 0 / 1 Entrambe le squadre hanno segnato 0 / 1

Classifica di Serbia-Paesi Bassi

Nel Gruppo 2 della UEFA Nations League A, la Serbia occupa attualmente il quarto posto mentre i Paesi Bassi sono terzi.