Si farà la storia quando la NFL porterà in Francia la sua prima partita di regular season di sempre, con un entusiasmante scontro tra i Pittsburgh Steelers e i New Orleans Saints. Sullo sfondo dell’iconico Stade de France di Saint-Denis, vicino a Parigi, questo grande appuntamento internazionale promette un’atmosfera elettrica e indimenticabile.

GOAL fornisce tutti i dettagli necessari su programmazione della partita, prezzi dei biglietti e come assicurarsi oggi stesso un posto.

Dove acquistare i biglietti per Pittsburgh Steelers vs New Orleans Saints?

I biglietti ufficiali per la partita NFL di Parigi sono distribuiti tramite Ticketmaster France e il portale ufficiale di biglietteria dello Stade de France. L’elevata domanda internazionale e le quote riservate ai club fanno sì che i biglietti di ingresso generale sulle piattaforme primarie possano esaurirsi rapidamente.

Se le quote ufficiali di vendita generale dovessero esaurirsi, piattaforme di rivendita secondaria come StubHub offrono un’alternativa per assicurarsi posti last minute.

Quanto costano i biglietti per Pittsburgh Steelers vs New Orleans Saints?

I prezzi ufficiali nominali dei biglietti comunicati dalla NFL per la partita allo Stade de France partono da 91,22 € per i posti di Categoria 9 nell’anello superiore e arrivano fino a 425,75 € per i posti premium di Categoria 1.

Se le quote ufficiali di vendita generale dovessero esaurirsi, piattaforme di rivendita secondaria come StubHub offrono un’alternativa per assicurarsi posti last minute, con inserzioni di ingresso a partire da circa 125 €.

Tutto quello che c’è da sapere su Pittsburgh Steelers vs New Orleans Saints

Lo Stade de France di Saint-Denis ospita questa storica partita NFL di Parigi, con una capienza di 80.000 posti e strutture di livello mondiale. Situato appena a nord del centro di Parigi, l’impianto è facilmente raggiungibile tramite le linee di trasporto pubblico RER B e RER D. I presenti potranno godersi attivazioni dedicate nelle fan zone, intrattenimento pre-partita e un’atmosfera festosa in tutta l’area dello stadio prima del calcio d’inizio.