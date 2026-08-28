Il Paderborn affronta l'Hoffenheim domenica 20 settembre 2026 alla Home Deluxe Arena di Paderborn.

Questa partita segna il loro primo confronto nella massima serie da maggio 2020, quando le due squadre pareggiarono 1-1 a Paderborn. L'Hoffenheim è in vantaggio nel bilancio complessivo dei precedenti, con tre vittorie nelle ultime cinque sfide ufficiali.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto ciò che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Paderborn-Hoffenheim, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Paderborn-Hoffenheim di Bundesliga?

Paderborn-Hoffenheim si gioca alla Home Deluxe Arena di Paderborn.

Bundesliga - Game Week 4 20 set 2026 - 13:30 Home Deluxe Arena

Come acquistare i biglietti per Paderborn-Hoffenheim di Bundesliga?

Per acquistare i biglietti per la partita di Bundesliga tra Paderborn e Hoffenheim in programma alla Home Deluxe Arena di Paderborn, avete diverse opzioni principali:

Canali ufficiali dei club

Biglietteria ufficiale dello SC Paderborn 07: In qualità di club ospitante, il Paderborn gestisce la principale vendita primaria dei biglietti. I membri del club e gli abbonati hanno la priorità, seguiti dalla vendita generale al pubblico sul portale ufficiale del club, se restano posti disponibili.

Biglietteria ufficiale del TSG 1899 Hoffenheim: Se siete tifosi ospiti e volete sedervi nel settore riservato ai visitatori, le assegnazioni dei biglietti sono gestite attraverso il canale ufficiale di ticketing dell'Hoffenheim per tifosi registrati e membri.

Piattaforme secondarie e rivendita

Piattaforme ufficiali di rivendita: Entrambi i club gestiscono piattaforme ufficiali di scambio biglietti (Zweitmarkt) dove gli abbonati che non possono partecipare possono rivendere in sicurezza i propri posti al valore nominale.

Marketplace di terze parti per i biglietti: Se le disponibilità ufficiali sono esaurite, i biglietti si possono trovare spesso su piattaforme secondarie di comparazione e marketplace come StubHub. I prezzi sulle piattaforme secondarie possono variare in base alla domanda.

Quanto costano i biglietti per Paderborn-Hoffenheim di Bundesliga?

I prezzi ufficiali dei biglietti per le partite casalinghe dello SC Paderborn 07 alla Home Deluxe Arena dipendono dalla posizione del posto, dalla categoria e dal fatto che l'acquisto venga effettuato attraverso i canali primari del club o le piattaforme secondarie di rivendita:

Prezzi ufficiali al valore nominale (biglietteria SC Paderborn)

Posti in piedi (Stehplatz): da 14,50 € a 16,50 €

Posti a sedere (Sitzplatz - da standard a premium): da 29,00 € a 39,00 €

Settore ospiti (tifosi Hoffenheim): Circa da 14,50 € a 19,00 € per i posti in piedi e fino a 48,00 € per i posti a sedere nei blocchi ospiti.

Prezzi del mercato secondario e della rivendita

Ingresso generale / fascia base: Sulle piattaforme di rivendita e sui marketplace secondari come StubHub, i prezzi dei biglietti partono in genere da circa 40,00 € a 49,00 € per posti standard, a seconda della domanda.

Posti centrali / ad alta richiesta: I posti più vicini alla linea di metà campo o appartenenti a categorie molto richieste sulle piattaforme secondarie possono raggiungere cifre sensibilmente più alte in base alla disponibilità in tempo reale.

Paderborn-Hoffenheim di Bundesliga: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Paderborn e Hoffenheim

Il Paderborn si presenta a questa apertura di Bundesliga con un risultato ufficiale già messo a referto in estate. Ha battuto il 1. FC Phoenix Luebeck per 4-2 in DFB-Pokal il 23 agosto, unica vittoria in una serie che comprende anche due pareggi contro il Werder Brema, entrambi finiti 2-2, e un successo per 2-0 contro l'Osnabrueck in pre-season. L'unica sconfitta è arrivata contro il Magdeburg, uno 0-2 a fine luglio. Nelle ultime cinque partite, il Paderborn ha segnato otto gol e ne ha subiti sei.

L'Hoffenheim arriva con tre vittorie nelle ultime cinque uscite. Il risultato più recente è il 4-0 sull'Erzgebirge Aue in DFB-Pokal del 22 agosto. Prima di allora ha pareggiato 2-2 con il Tottenham Hotspur in amichevole, dopo aver perso 3-0 contro lo stesso avversario il giorno precedente. In precedenza, nel pre-season, erano arrivati anche un 3-0 sul Karlsruher SC e un 3-1 contro l'Holstein Kiel. L'Hoffenheim ha segnato 12 gol e ne ha subiti sei in queste cinque partite.

Paderborn-Hoffenheim: i precedenti recenti

L'incrocio più recente tra questi club risale al 23 maggio 2020, in Bundesliga, quando Paderborn e Hoffenheim pareggiarono 1-1 alla Home Deluxe Arena. Prima di allora, l'Hoffenheim aveva battuto il Paderborn 3-0 a Sinsheim nel novembre 2019. Nei cinque precedenti registrati tra le due squadre, l'Hoffenheim ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta, e tutte e cinque le partite sono state disputate in Bundesliga o in 2. Bundesliga.

Classifica di Paderborn e Hoffenheim

Nell'attuale classifica di Bundesliga, il Paderborn è 13° mentre l'Hoffenheim occupa l'11° posto.