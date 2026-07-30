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Premier League
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Come ottenere i biglietti per Nottingham Forest-Leeds United: prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita, orario del calcio d'inizio e altro ancora

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Nottingham Forest
Leeds United

Tutto quello che c’è da sapere per prenotare i biglietti della gara d’esordio del Nottingham Forest in Premier League

Il Nottingham Forest ha iniziato la sua campagna di Premier League con una vittoria la scorsa stagione e cercherà un altro avvio positivo anche questa volta, sotto la guida dell’ex tecnico del Palace, Oliver Glasner. Affronterà il Leeds United al City Ground sabato 22 agosto.

Il Forest ha vissuto una stagione sulle montagne russe dal punto di vista emotivo. Nonostante abbia cambiato allenatore non meno di quattro volte e abbia lottato per la salvezza in Premier League, ha disputato una memorabile campagna europea e ha ritrovato stabilità sotto la guida di Vítor Pereira, perdendo solo una delle ultime 10 partite di Premier League.

I tifosi che vogliono acquistare i biglietti per la gara d’esordio al City Ground si aspetteranno una sfida divertente, dato che entrambe le partite tra Forest e Leeds della scorsa stagione sono finite 3-1 in favore della squadra di casa. Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c’è da sapere per assicurarvi i biglietti per Nottingham Forest-Leeds United, incluso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca la sfida di Premier League tra Nottingham Forest e Leeds United?

Il Nottingham Forest ospita il Leeds United al City Ground di Nottingham, con calcio d’inizio fissato alle 15:00 (BST).

crest
Premier League - Game Week 1
City Ground, Nottingham

Come acquistare i biglietti di Premier League per Nottingham Forest-Leeds United?

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola partita agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti tramite il portale ufficiale di ciascun club o dai partner di viaggio autorizzati.

A causa dell’enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli 100% digitali, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

  • Titolari di abbonamento stagionale e debentures: Gli attuali abbonati mantengono i propri posti oppure restituiscono al club le partite alle quali non potranno assistere.
  • Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie a sorteggio casuale per i membri del club a pagamento (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra temporale stabilita, alcune settimane prima della partita, per entrare nel sorteggio.
  • Scambi ufficiali di biglietti (rivendita): Se una partita registra il tutto esaurito, i membri rimasti esclusi dal sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al prezzo nominale tramite il Ticket Exchange ufficiale del club.
  • Vendita generale: Le vendite aperte al pubblico generale non iscritto sono praticamente inesistenti per le partite di Premier League.

Se si è alla ricerca di biglietti last minute, i tifosi possono acquistare i tagliandi anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Premier League per Nottingham Forest-Leeds United?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente a seconda del club ospitante, della posizione del posto e della categoria della partita:

  • Fasce d’età e riduzioni: La maggior parte dei club offre prezzi differenziati per categorie Adulto, Junior (di solito Under 18 o Under 21), Studente e Senior, anche se le percentuali di sconto e le fasce d’età variano da squadra a squadra.
  • Categorizzazione delle partite: I club classificano le gare in fasce (ad esempio Categoria A, B o C). Le sfide di cartello contro rivali della top six o contro avversari di derby rientrano nella Categoria A e prevedono i prezzi nominali più alti.
  • Posizione del posto: I posti centrali lungo la linea laterale e quelli dell’anello inferiore hanno prezzi premium, mentre i posti dell’anello superiore dietro le porte offrono opzioni più economiche.
  • Membership ufficiale necessaria: Per acquistare i biglietti casalinghi al prezzo nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore disponga di una Official Club Membership attiva e a pagamento per poter partecipare ai sorteggi o ai circuiti di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di 30 £ per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, confermandolo almeno fino al 2027/28.

Sebbene i biglietti per il settore ospiti siano limitati a 30 £, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote riservate agli ospiti sono estremamente limitate e vengono generalmente vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà: praticamente non arrivano mai alla vendita generale o ai sorteggi per i membri di base.

Stato di forma

NFO

NFO - Forma

MUN
S3-2
BOU
D1-1
NOC
V0-2
BLB
V3-0
VSC
D1-1
Gol segnato (subito)
9/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
LEE

LEE - Forma

TOT
D1-1
BHA
V1-0
WHU
S3-0
WRE
S2-3
SUN
V1-0
Gol segnato (subito)
5/7
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Precedenti recenti

Testa a testa

Nottingham ForestPareggioLeeds United
2
0
3
Premier League
Leeds United badge
Leeds United
LEE
3
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
FIN
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
3
Leeds United badge
Leeds United
LEE
1
FIN
Amichevoli dei club
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
0
Leeds United badge
Leeds United
LEE
2
FIN
Premier League
Leeds United badge
Leeds United
LEE
2
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
FIN
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
Leeds United badge
Leeds United
LEE
0
FIN
6Gol segnati8
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Nottingham Forest - Leeds United

Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
Formazione
Leeds United crest
Leeds United
LEE
Leeds United crest
Leeds United
LEE

Allenatore

  • O. Glasner

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
00000000
2
ArsenalArsenalARS
00000000
3
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
4
BrentfordBrentfordBRE
00000000
5
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
00000000
6
ChelseaChelseaCHE
00000000
7
Coventry CityCoventry CityCOV
00000000
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
9
EvertonEvertonEVE
00000000
10
FulhamFulhamFUL
00000000
11
Hull CityHull CityHUL
00000000
12
Ipswich TownIpswich TownIPS
00000000
13
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
00000000
14
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
15
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
17
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
00000000
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
00000000
19
SunderlandSunderlandSUN
00000000
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
00000000
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

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