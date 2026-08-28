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Come ottenere i biglietti per Nizza-Lilla: prezzi della Ligue 1, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Bella analisi sul Lille in Ligue 1. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Bel match in programma tra Nizza e Lille sabato 19 settembre 2026 all'Allianz Riviera di Nizza.

Il loro precedente incontro di campionato, nell'aprile 2026, si è concluso con uno 0-0 molto combattuto allo Stade Pierre-Mauroy. Storicamente, il Nizza vanta un leggero vantaggio nei confronti diretti con il Lille, con 11 vittorie contro le 7 del Lille.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Nizza-Lille, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Nizza-Lille di Ligue 1?

Nizza-Lille si gioca all'Allianz Riviera di Nizza. Di seguito trovate l'orario ufficiale di calcio d'inizio di questa partita di Ligue 1.

crest
Ligue 1 - Game Week 5
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Come acquistare i biglietti per Nizza-Lille di Ligue 1?

Per acquistare i biglietti per la partita di Ligue 1 tra OGC Nice e LOSC Lille, hai alcune opzioni:

  • Portale ufficiale di biglietteria dell'OGC Nice: Poiché l'OGC Nice ospita la partita all'Allianz Riviera, il modo più sicuro e affidabile per acquistare direttamente i biglietti è tramite il sito ufficiale di biglietteria dell'OGC Nice (billetterie.ogcnice.com) oppure presso il botteghino dello stadio il giorno della partita.
  • Settore ospiti del LOSC Lille: Se fai il tifo per il Lille e vuoi sederti nel settore ospiti, i biglietti per i tifosi in trasferta vengono generalmente messi a disposizione direttamente tramite il portale ufficiale di biglietteria del LOSC (billetterie.losc.fr) per i tifosi ospiti registrati.
  • Mercato secondario autorizzato: L'OGC Nice gestisce un marketplace secondario ufficiale integrato direttamente nella propria piattaforma di biglietteria, dove gli abbonati possono rivendere in sicurezza i propri posti.
  • Piattaforme di biglietteria di terze parti: Marketplace secondari come Ticombo mettono anch'essi in vendita i biglietti, anche se i prezzi sono fissati dai singoli venditori e possono includere commissioni variabili.

Quanto costano i biglietti per Nizza-Lille di Ligue 1?

I prezzi dei biglietti per OGC Nice-LOSC Lille all'Allianz Riviera variano in base alla categoria del posto e alla piattaforma di acquisto:

  • Biglietti ufficiali a prezzo nominale: I biglietti standard acquistati direttamente presso la biglietteria dell'OGC Nice vanno in genere da 15 € a 40 € per le categorie di posti regolari, con prezzi che dipendono dalla posizione nel settore, ad esempio dietro le porte o nelle tribune centrali laterali.
  • Mercato secondario / rivendita: Sulle piattaforme di terze parti e sui servizi di scambio biglietti come Ticombo, i prezzi partono generalmente da circa 25 € a 30 € per i posti standard, mentre i posti con visuale premium o nelle tribune centrali possono costare tra 45 € e 90 €+.
  • Pacchetti VIP e hospitality: I biglietti ufficiali hospitality o executive partono generalmente da circa 250 € a 300 €+ a persona.

Nizza-Lille di Ligue 1: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Nizza e Lille

Il Nizza ha pareggiato le ultime quattro partite, compreso lo 0-0 alla prima giornata di Ligue 1 contro il Lorient il 22 agosto. L'unica vittoria nelle ultime cinque è arrivata contro il Marsiglia in un'amichevole precampionato, vinta 3-0. L'unica sconfitta in questa serie è stata il 2-0 contro la Juventus. Il Nizza ha segnato tre gol e ne ha subiti due in queste cinque uscite, un rendimento che riflette un approccio prudente e difensivamente solido nel precampionato.

Il Lille ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è stato il successo per 2-0 in Ligue 1 sul campo dell'Angers il 23 agosto, che rappresenta anche l'unica partita ufficiale di questa serie. In precampionato ha anche pareggiato 1-1 con l'Everton e 2-2 con l'Hamburger SV, battuto l'OH Leuven 6-3 e perso 2-1 contro l'Union St. Gilloise. Il Lille ha segnato 14 gol e ne ha subiti sette in queste cinque gare.

NCE

NCE - Forma

OM
V0-3
JUV
S2-0
CGL
D0-0
HUL
D0-0
FCL
D0-0
Gol segnato (subito)
3/2
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
0/5
LIL

LIL - Forma

GIL
S2-1
OHL
V3-6
HSV
D2-2
EVE
D1-1
SCO
V0-2
Gol segnato (subito)
12/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Nizza-Lille: i precedenti recenti

L'ultimo confronto tra questi club risale al 18 aprile 2026, quando Lille e Nizza hanno pareggiato 0-0 in una partita di Ligue 1 allo Stade Pierre-Mauroy. Prima di allora, il Nizza aveva battuto il Lille 2-0 in casa nell'ottobre 2025. Negli ultimi cinque scontri diretti in Ligue 1, il Nizza conta due vittorie contro una del Lille, con due partite terminate in parità, compreso il 2-2 all'Allianz Riviera nel novembre 2024.

Testa a testa

NizzaPareggioLille
1
3
1
Ligue 1
Lille badge
Lille
LIL
0
Nizza badge
Nizza
NCE
0
FIN
Ligue 1
Nizza badge
Nizza
NCE
2
Lille badge
Lille
LIL
0
FIN
Ligue 1
Lille badge
Lille
LIL
2
Nizza badge
Nizza
NCE
1
FIN
Ligue 1
Nizza badge
Nizza
NCE
2
Lille badge
Lille
LIL
2
FIN
Ligue 1
Lille badge
Lille
LIL
2
Nizza badge
Nizza
NCE
2
FIN
7Gol segnati6
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

Classifica di Nizza e Lille

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
MarsigliaMarsigliaOM
110040+43
V
2
LensLensRCL
110052+33
V
3
LilleLilleLIL
110020+23
V
4
LioneLioneOL
110020+23
V
5
MonacoMonacoASM
110010+13
V
6
BrestBrestB29
10102201
D
7
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
10102201
D
8
Le MansLe MansLEM
10102201
D
9
RennesRennesREN
10102201
D
10
LorientLorientFCL
10100001
D
11
NizzaNizzaNCE
10100001
D
12
Paris FCParis FCPAR
10100001
D
13
TroyesTroyesTRO
10100001
D
14
Le HavreLe HavreLEH
100101-10
S
15
AngersAngersSCO
100102-20
S
16
TolosaTolosaTFC
100102-20
S
17
AuxerreAuxerreAJA
100125-30
S
18
StrasburgoStrasburgoSTR
100104-40
S
Champions League
Qualificazioni Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

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