All’orizzonte si avvicina rapidamente una grande sfida di Premier League. La partita più importante della stagione del Manchester United si giocherà domenica 13 settembre, quando accoglierà i rivali cittadini del Manchester City a Old Trafford.

Non vorrai perderti questo evento epico. Assicurati oggi stesso il tuo posto e potresti sederti nel Theatre of Dreams per assistere con i tuoi occhi a questa occasione memorabile.

Se la maggior parte dei recenti derby di Manchester all’Etihad Stadium è stata frustrante da seguire per i tifosi del Manchester United, i Red Devils non hanno affatto recitato un ruolo da comprimari contro i rumorosi vicini a Old Trafford. Infatti, il Manchester United ha vinto due e pareggiato una delle ultime quattro stracittadine giocate in casa.

Cosa ci attende questa volta? Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c’è da sapere su come assicurarti i biglietti per Manchester United-Manchester City, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Manchester United-Manchester City di Premier League?

Manchester United-Manchester City si giocherà a Old Trafford (Manchester) domenica 13 settembre, con calcio d’inizio previsto alle 16:30.

Premier League - Game Week 4 13 set 2026 - 11:30 Old Trafford

Come acquistare i biglietti per Manchester United-Manchester City di Premier League

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola partita agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti attraverso il portale ufficiale di ciascun club o partner di viaggio autorizzati.

A causa dell’enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli 100% digitali, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

Titolari di abbonamento stagionale e debenture: gli attuali titolari di abbonamento mantengono il proprio posto o restituiscono al club le partite a cui non possono assistere.

Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie a sorteggio casuale per i membri del club a pagamento (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra prestabilita nelle settimane precedenti alla partita per entrare nel sorteggio.

Scambi ufficiali di biglietti (rivendita): se una partita registra il tutto esaurito, i membri che non sono riusciti a ottenere un biglietto nel sorteggio possono acquistare i tagliandi restituiti al prezzo nominale tramite il Ticket Exchange ufficiale del club.

Vendita generale: la vendita aperta al pubblico generale non membro è praticamente inesistente per le partite di Premier League.

Se cerchi biglietti last minute, i tifosi possono acquistare tagliandi anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti per Manchester United-Manchester City di Premier League?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente a seconda del club ospitante, della posizione del posto e della categoria della partita:

Fasce d’età e riduzioni: la maggior parte dei club offre prezzi differenziati tra categorie Adulto, Junior (solitamente Under 18 o Under 21), Studente e Senior, anche se le percentuali di sconto e le fasce d’età variano da squadra a squadra.

Categorizzazione della partita: i club classificano le gare in fasce (ad esempio Categoria A, B o C). Le sfide di cartello contro rivali della top six o avversarie del derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.

Posizione del posto: i posti centrali lungo la tribuna laterale e quelli nei settori inferiori hanno prezzi premium, mentre i posti nei settori superiori dietro le porte offrono opzioni più accessibili.

Membership ufficiale necessaria: per acquistare biglietti casalinghi al prezzo nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore disponga di una Official Club Membership attiva e a pagamento per partecipare ai sorteggi o agli scambi di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di 30 £ per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, confermandolo almeno fino al 2027/28.

Sebbene i biglietti per il settore ospiti siano limitati a 30 £, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote per gli ospiti sono estremamente limitate e di solito vengono vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà; praticamente non arrivano mai alla vendita generale o ai sorteggi per i membri base.

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