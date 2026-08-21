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Come ottenere i biglietti per Manchester United-Manchester City: pacchetti hospitality, prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita e altro ancora

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Potresti assistere a una delle sfide di cartello della stagione di Premier League

All’orizzonte si avvicina rapidamente una grande sfida di Premier League. La partita più importante della stagione del Manchester United si giocherà domenica 13 settembre, quando accoglierà i rivali cittadini del Manchester City a Old Trafford.

Non vorrai perderti questo evento epico. Assicurati oggi stesso il tuo posto e potresti sederti nel Theatre of Dreams per assistere con i tuoi occhi a questa occasione memorabile.

Se la maggior parte dei recenti derby di Manchester all’Etihad Stadium è stata frustrante da seguire per i tifosi del Manchester United, i Red Devils non hanno affatto recitato un ruolo da comprimari contro i rumorosi vicini a Old Trafford. Infatti, il Manchester United ha vinto due e pareggiato una delle ultime quattro stracittadine giocate in casa.

Cosa ci attende questa volta? Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c’è da sapere su come assicurarti i biglietti per Manchester United-Manchester City, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Manchester United-Manchester City di Premier League?

Manchester United-Manchester City si giocherà a Old Trafford (Manchester) domenica 13 settembre, con calcio d’inizio previsto alle 16:30.

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Premier League - Game Week 4
Old Trafford

Come acquistare i biglietti per Manchester United-Manchester City di Premier League

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola partita agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti attraverso il portale ufficiale di ciascun club o partner di viaggio autorizzati.

A causa dell’enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli 100% digitali, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

  • Titolari di abbonamento stagionale e debenture: gli attuali titolari di abbonamento mantengono il proprio posto o restituiscono al club le partite a cui non possono assistere.
  • Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie a sorteggio casuale per i membri del club a pagamento (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra prestabilita nelle settimane precedenti alla partita per entrare nel sorteggio.
  • Scambi ufficiali di biglietti (rivendita): se una partita registra il tutto esaurito, i membri che non sono riusciti a ottenere un biglietto nel sorteggio possono acquistare i tagliandi restituiti al prezzo nominale tramite il Ticket Exchange ufficiale del club.
  • Vendita generale: la vendita aperta al pubblico generale non membro è praticamente inesistente per le partite di Premier League.

Se cerchi biglietti last minute, i tifosi possono acquistare tagliandi anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti per Manchester United-Manchester City di Premier League?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente a seconda del club ospitante, della posizione del posto e della categoria della partita:

  • Fasce d’età e riduzioni: la maggior parte dei club offre prezzi differenziati tra categorie Adulto, Junior (solitamente Under 18 o Under 21), Studente e Senior, anche se le percentuali di sconto e le fasce d’età variano da squadra a squadra.
  • Categorizzazione della partita: i club classificano le gare in fasce (ad esempio Categoria A, B o C). Le sfide di cartello contro rivali della top six o avversarie del derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.
  • Posizione del posto: i posti centrali lungo la tribuna laterale e quelli nei settori inferiori hanno prezzi premium, mentre i posti nei settori superiori dietro le porte offrono opzioni più accessibili.
  • Membership ufficiale necessaria: per acquistare biglietti casalinghi al prezzo nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore disponga di una Official Club Membership attiva e a pagamento per partecipare ai sorteggi o agli scambi di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di 30 £ per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, confermandolo almeno fino al 2027/28.

Sebbene i biglietti per il settore ospiti siano limitati a 30 £, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote per gli ospiti sono estremamente limitate e di solito vengono vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà; praticamente non arrivano mai alla vendita generale o ai sorteggi per i membri base.

Stato di forma

MUN

MUN - Forma

ATM
V2-1
PSG
D1-1
LEE
V1-1
MIL
S2-4
HUL
S2-0
Gol segnato (subito)
6/9
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
MCI

MCI - Forma

INT
S1-1
KLA
V1-3
ATM
V3-1
ARS
S3-0
BOU
V2-1
Gol segnato (subito)
9/7
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Precedenti recenti

Testa a testa

Manchester UnitedPareggioManchester City
2
1
2
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
FIN
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
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Manchester United
MUN
0
FIN
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
FIN
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
FIN
Community Shield
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FIN
5Gol segnati5
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Manchester United - Manchester City

Manchester United crest
Manchester United
MUN
Formazione
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Manchester City crest
Manchester City
MCI

Allenatore

  • M. Carrick

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
110040+43
V
2
ArsenalArsenalARS
110030+33
V
3
BrentfordBrentfordBRE
110030+33
V
4
EvertonEvertonEVE
110020+23
V
5
Hull CityHull CityHUL
110020+23
V
6
ChelseaChelseaCHE
110032+13
V
7
Ipswich TownIpswich TownIPS
110021+13
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110021+13
V
9
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
110010+13
V
10
LiverpoolLiverpoolLIV
10102201
D
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
10102201
D
12
FulhamFulhamFUL
100123-10
S
13
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
100112-10
S
14
SunderlandSunderlandSUN
100112-10
S
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
100101-10
S
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
100102-20
S
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
100102-20
S
18
Coventry CityCoventry CityCOV
100103-30
S
19
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
100103-30
S
20
Aston VillaAston VillaAVL
100104-40
S
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione


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