Se stai cercando di acquistare i biglietti per Manchester United-Manchester City per la stagione 2026/27, puoi utilizzare i link qui sotto per assicurarti biglietti e pacchetti.

Quando si gioca la partita di Premier League tra Manchester United e Manchester City?

Data Partita Stadio Biglietti Domenica 13 set. - 16:30 Manchester United vs Manchester City Old Trafford Biglietti



Old Trafford è la casa del Manchester United dal 1910. Con una capienza di poco inferiore ai 75.000 posti, il “Theatre of Dreams”, come viene affettuosamente chiamato dai tifosi dei Reds, è il più grande stadio di club del Regno Unito e il secondo impianto calcistico in assoluto per capienza dopo Wembley. Se dovesse esserci un’ulteriore espansione, è probabile che comporti l’aggiunta di un secondo anello alla South Stand, che porterebbe la capienza a circa 88.000 posti, anche se negli ultimi anni sono state avanzate proposte alternative per uno stadio completamente nuovo.

Oltre a ospitare le partite del Man Utd, Old Trafford è stato utilizzato per numerosi eventi calcistici di alto profilo, tra cui partite di FA Cup, con numerose semifinali, la finale del 1915 e diverse ripetizioni della finale, gare dell’Inghilterra e partite del Mondiale FIFA 1966, di UEFA Euro 1996 e di UEFA Women’s Euro 2022. Lo stadio ha ospitato anche la finale di Champions League tutta italiana del 2003, in cui il Milan ha battuto la Juventus ai rigori.

Cosa aspettarsi da Manchester United-Manchester City?

Sebbene negli ultimi tempi i derby di Manchester all’Etihad Stadium siano stati frustranti da vedere per i tifosi del Man Utd, i Reds non hanno affatto sempre recitato un ruolo secondario rispetto alla squadra di Pep nei confronti recenti. Il City ha avuto la meglio quando le due squadre si sono affrontate nella finale di FA Cup del 2023, ma il Man Utd si è preso la rivincita appena dodici mesi più tardi a Wembley, conquistando il suo 13° titolo nella competizione, che ha segnato il secondo successo in coppa durante l’era di Erik ten Hag.

Per quanto riguarda gli incroci con gli storici rivali a Old Trafford, i Red Devils conserveranno ottimi ricordi della sfida di Premier League del gennaio 2023. In un incontro ricco di colpi di scena, come del resto tutti i derby di Manchester, Jack Grealish portò in vantaggio il City al 60', prima della rimonta dei Reds, che segnarono due gol nell’arco di quattro minuti con Bruno Fernandes e Marcus Rashford.

Dopo non essere riusciti a trovare la via del gol nelle precedenti due partite casalinghe di Premier League contro il Man City, i Reds sono disperati nel tentativo di ritrovare la mira in vista del prossimo derby. Con giocatori del calibro di Matheus Cunha e Benjamin Sesko aggiunti alla rosa dopo quelle partite, i tifosi dello Utd sperano che la loro squadra torni a segnare. A seconda degli impegni internazionali, i Reds potrebbero anche ritrovare il loro attuale capocannoniere, Bryan Mbeumo, per rafforzare ulteriormente le opzioni offensive.

Come acquistare i biglietti di Premier League per Manchester United-Manchester City?

Si può dire con certezza che la domanda di biglietti del Man Utd sia astronomica, e questo incide sui processi di acquisto a ogni livello. Il Manchester United è, secondo la maggior parte delle stime, il terzo club più sostenuto al mondo dopo Real Madrid e Barcellona. Ha oltre 200 milioni di follower sui social media e il club ha stimato di avere oltre 1 miliardo di tifosi/sostenitori in tutto il mondo. A questo si aggiunge un numero colossale di abbonati, oltre 50.000, a ogni partita casalinga, il che riduce il numero di biglietti rimasti per le singole gare.

Di norma, i biglietti del Manchester United non vengono quasi mai messi in vendita per i non membri. La vendita generale è molto rara e spesso limitata alle partite meno richieste. I membri del club possono acquistare i biglietti per le partite casalinghe attraverso cinque rilasci principali e altri 35 minori ogni stagione.

Questi rilasci di biglietti sono imprevedibili, quindi i tifosi spesso si iscrivono agli avvisi. Per alcune delle partite di cartello, come il derby di Manchester, il Manchester United organizza ballot per i membri circa otto settimane prima del calcio d’inizio. Sono richiesti depositi e le probabilità di successo possono scendere fino al 10%, a causa della fortissima domanda. Ulteriori rilasci di biglietti seguono poi per le singole partite nelle settimane e nei giorni precedenti alla gara.

Sebbene il portale ufficiale del club sia il modo più sicuro per i tifosi di acquistare i biglietti del Manchester United, chi desidera assistere al derby di Manchester può valutare siti secondari di rivendita come Viagogo, che potrebbe offrire loro la migliore opportunità di ottenere biglietti last minute.

Quanto costano i biglietti di Premier League per Manchester United-Manchester City?

Per la prima volta in questa stagione, i biglietti per le partite a Old Trafford saranno prezzati in base alla categoria dell’incontro, allineando il Manchester United alla maggior parte degli altri club di Premier League.

Esistono tre categorie di prezzo per le partite di Premier League, categoria A, B e C, e una quarta, categoria D, per alcune partite di coppa, che riflettono i diversi livelli di domanda delle varie gare. Tutte le agevolazioni per tifosi junior e senior resteranno in vigore.

I prezzi per categoria dei biglietti sono i seguenti:

Categoria D: £32-£52 (solo partite di coppa)

Categoria C: £37-£60 (2 partite di PL)

Categoria B: £57-£86 (11 partite di PL)

Categoria A: £59-£97 (6 partite di PL)

(NB: La partita contro il Manchester City è stata, prevedibilmente, designata come Categoria A)

I prezzi variano anche per i biglietti ridotti, con gli over 65 e i 18-21enni che pagano tra £34 e £65, mentre gli under 18 possono entrare con appena £14 nel Family Stand oppure spendendo fino a £47 nel settore 93:20.

Quali pacchetti hospitality sono disponibili per Manchester United-Manchester City?

I pacchetti hospitality del Manchester United sono anche un ottimo modo per i non membri di assicurarsi un posto per la partita. Tendono a esaurirsi più lentamente rispetto ai biglietti sul mercato primario e secondario, quindi possono essere una buona scelta quando le altre opzioni sono limitate.

Ciò che si ottiene con i pacchetti hospitality del Man Utd dipende dalla suite. Tuttavia, alcuni vantaggi si applicano a tutti i biglietti VIP a Old Trafford. Tra questi:

Posti deluxe imbottiti

Accesso a lounge esclusive

Rinfreschi omaggio

Domande e risposte con ex stelle del Man United

Intrattenimento nel giorno della partita

Sconti al dettaglio al Megastore

Orari di apertura prolungati a partire da tre ore prima del calcio d’inizio

Di seguito una selezione dei pacchetti hospitality disponibili per le partite del Manchester United a Old Trafford:

Museum Experience Post-Match (da £340)

Un posto nella Sir Alex Ferguson Stand, con accesso post-partita al Manchester United Museum per 90 minuti, abbinato a ristorazione informale e bar omaggio.

The International (da £425)

Uno dei pacchetti più rilassati e informali, ambientato in un contesto tradizionale nel cuore dello Stretford End. Esperienza di ristorazione informale con una selezione di bevande omaggio.

Red Cafe (da £549)

Una splendida vista dal tuo posto a Old Trafford nella Sir Alex Ferguson Stand, con ricevimento con bevande, menu di tre portate, snack post-partita e birra, vino e soft drink omaggio.

Trinity Club (pre-partita da £425, post-partita da £299)

Un posto nella East Stand, secondo anello, con buffet caldo e freddo e bar incluso.

Warwick Suite Executive Box (da £1250)

Uno spazio privato collegato alla nostra lussuosa Warwick Suite, che offre un menu buffet premium, bar completamente incluso e classiche pies al termine della partita.