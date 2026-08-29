Dopo un paio di stagioni difficili, i tifosi del Manchester United sperano che la loro squadra abbia finalmente voltato pagina. L’atmosfera positiva si farà sentire a Old Trafford per la partita casalinga d’esordio in Premier League dello United contro l’Ipswich Town, domenica 30 agosto, e potresti essere lì per goderti l’evento prenotando i biglietti già da oggi.

Il periodo di Michael Carrick come tecnico ad interim si è rivelato una tale sorpresa che all’ex leggenda del Manchester United è stato affidato l’incarico a titolo definitivo due giorni prima del finale di stagione contro il Brighton, che lo United ha vinto nettamente 3-0. Con la qualificazione alla Champions League garantita dopo il 3° posto in classifica, Carrick sarà determinato a puntare ai trofei su tutti i fronti nei prossimi mesi.

Una delle chiavi per qualsiasi futuro successo del Manchester United è rendere Old Trafford la fortezza che era un tempo. Lo United di Jose Mourinho infilò una storica serie di 40 partite senza sconfitte al “Teatro dei Sogni” tra il 2016 e il 2017. Lo United travolgerà la neopromossa Ipswich in questo stadio iconico?

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c’è da sapere per assicurarti i biglietti di Manchester United-Ipswich Town, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca la sfida di Premier League tra Manchester United e Ipswich Town?

Il Manchester United ospita l’Ipswich Town a Old Trafford (Manchester) domenica 30 agosto, con calcio d’inizio previsto alle 16:30 BST.

Premier League - Game Week 2 30 ago 2026 - 11:30 Old Trafford

Come acquistare i biglietti per Manchester United-Ipswich Town di Premier League

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola gara agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti tramite il portale ufficiale di ciascun club o attraverso partner di viaggio autorizzati.

A causa dell’enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli completamente digitali, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

Titolari di abbonamento stagionale e debenture: Gli attuali abbonati mantengono i loro posti oppure rimettono a disposizione del club le partite a cui non possono assistere.

Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie a sorteggio casuale per i membri paganti del club, come ad esempio Red Memberships, One Hotspur e Official Membership. I membri si registrano durante una finestra stabilita nelle settimane precedenti alla partita per entrare nel sorteggio.

Scambi ufficiali di biglietti (rivendita): Se una partita va sold out, i membri che non sono riusciti a ottenere un biglietto nel sorteggio possono acquistare i tagliandi restituiti al prezzo nominale tramite il Ticket Exchange ufficiale del club.

Vendita generale: Le vendite aperte al pubblico non membro sono praticamente inesistenti per le partite di Premier League.

Se sei alla ricerca di biglietti last minute, i tifosi possono anche acquistare tagliandi su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Premier League per Manchester United-Ipswich Town?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente a seconda del club ospitante, della posizione del posto e della categoria della partita:

Fasce d’età e riduzioni: La maggior parte dei club propone prezzi differenziati per Adulto, Junior (di solito Under 18 o Under 21), Studente e Senior, anche se le percentuali di sconto e le fasce d’età cambiano da squadra a squadra.

Categorizzazione delle partite: I club classificano le gare in fasce, ad esempio Categoria A, B o C. Le sfide di cartello contro rivali della top six o derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.

Posizione del posto: I posti centrali lungo la tribuna laterale e quelli dell’anello inferiore hanno prezzi premium, mentre i posti dell’anello superiore dietro le porte offrono opzioni più convenienti.

Membership ufficiale necessaria: Per acquistare biglietti casalinghi al prezzo nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore disponga di una Official Club Membership attiva e a pagamento per partecipare ai sorteggi o ai canali di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di £30 per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, confermandolo almeno anche per il 2027/28.

Sebbene i biglietti per il settore ospiti abbiano un tetto massimo di £30, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote riservate agli ospiti sono estremamente limitate e in genere vengono vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà: praticamente non arrivano mai alla vendita generale o ai sorteggi per i membership di base.

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