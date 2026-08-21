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Come ottenere i biglietti per Leeds United-Crystal Palace: prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita, orario del calcio d'inizio e altro ancora

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Come acquistare i biglietti per la partita di Premier League tra Leeds United e Crystal Palace, incluse le informazioni sulla gara

Il Leeds United vorrà mettere insieme più punti possibile prima che la Premier League venga temporaneamente sospesa per la pausa per le nazionali, e con due partite consecutive a Elland Road a metà settembre ha davanti l’occasione perfetta.

Dopo la gara di campionato casalinga contro il Newcastle del 14 settembre, la squadra di Daniel Farke tornerà a stendere il tappeto rosso appena cinque giorni dopo, quando affronterà il Crystal Palace sabato 19 settembre. Puoi accomodarti a Elland Road per una delle due sfide, o per entrambe, prenotando i biglietti oggi stesso.

L’anno scorso il Leeds ha fatto un regalo di Natale in anticipo ai suoi tifosi più appassionati, travolgendo il Palace 4-1, a soli cinque giorni dal Natale (20 dicembre). Dominic Calvert-Lewin, autore di una doppietta, Ethan Ampadu e Anton Stach andarono tutti a segno in quella notte memorabile a Elland Road.

Il Leeds riuscirà a travolgere ancora il Palace? Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c’è da sapere per assicurarti i biglietti di Leeds United-Crystal Palace, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca la sfida di Premier League tra Leeds United e Crystal Palace?

Leeds United-Crystal Palace si giocherà a Elland Road (Leeds) sabato 19 settembre, con calcio d’inizio previsto alle 15:00 BST.

crest
Premier League - Game Week 5
Elland Road

Come acquistare i biglietti per Leeds United-Crystal Palace di Premier League

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola partita agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti attraverso il portale ufficiale di ciascun club o partner di viaggio autorizzati.

A causa dell’enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli digitali al 100%, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

  • Titolari di abbonamento stagionale e debenture: I titolari di abbonamento esistenti mantengono il proprio posto oppure restituiscono al club le partite a cui non assisteranno.
  • Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie con sorteggio casuale per i membri paganti del club (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano in una finestra temporale prestabilita, settimane prima della partita, per entrare nel sorteggio.
  • Scambi ufficiali di biglietti (rivendita): Se una partita registra il tutto esaurito, i membri rimasti esclusi dal sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al prezzo nominale attraverso il Ticket Exchange ufficiale del club.
  • Vendita generale: Le vendite aperte al pubblico non iscritto sono praticamente inesistenti per le partite di Premier League.

Se sei alla ricerca di biglietti last minute, i tifosi possono acquistare i tagliandi anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Premier League per Leeds United-Crystal Palace?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente a seconda del club ospitante, della posizione del posto e della categoria della partita:

  • Fasce d’età e riduzioni: La maggior parte dei club offre prezzi differenziati tra categorie Adulto, Junior (di solito U18 o U21), Studente e Senior, anche se le percentuali di sconto e le fasce d’età differiscono da squadra a squadra.
  • Categorizzazione della partita: I club classificano le partite in fasce (ad esempio Categoria A, B o C). Le sfide di cartello contro rivali della top six o avversari del derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.
  • Posizione del posto: I posti centrali lungo le tribune laterali e quelli negli anelli inferiori hanno prezzi premium, mentre i posti negli anelli superiori dietro le porte offrono opzioni più economiche.
  • È necessaria la membership ufficiale: Per acquistare i biglietti casalinghi al prezzo nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore sia in possesso di una Official Club Membership attiva e a pagamento per partecipare ai sorteggi o agli scambi di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto obbligatorio di 30 £ per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, con conferma almeno fino al 2027/28.

Sebbene i biglietti per il settore ospiti abbiano un tetto di 30 £, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote riservate agli ospiti sono estremamente limitate e vengono in genere vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà: praticamente non arrivano mai alla vendita generale o ai sorteggi per le membership di base.

Forma

LEE

LEE - Forma

RBL
V2-0
MUN
S1-1
FCA
V4-0
NFO
V0-1
NFO
V0-2
Gol segnato (subito)
10/1
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
CRY

CRY - Forma

RCL
S3-0
ULA
V3-1
FUL
V1-2
SCF
S3-0
EVE
S2-0
Gol segnato (subito)
5/10
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Precedenti recenti

Testa a testa

Leeds UnitedPareggioCrystal Palace
1
2
2
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
0
Leeds United badge
Leeds United
LEE
0
FIN
Premier League
Leeds United badge
Leeds United
LEE
4
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
FIN
Premier League
Leeds United badge
Leeds United
LEE
1
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
5
FIN
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
Leeds United badge
Leeds United
LEE
1
FIN
Amichevoli dei club
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
Leeds United badge
Leeds United
LEE
1
FIN
7Gol segnati9
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Leeds United - Crystal Palace

Leeds United crest
Leeds United
LEE
Formazione
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY

Allenatore

  • D. Farke

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
110040+43
V
2
ArsenalArsenalARS
110030+33
V
3
BrentfordBrentfordBRE
110030+33
V
4
EvertonEvertonEVE
110020+23
V
5
Hull CityHull CityHUL
110020+23
V
6
ChelseaChelseaCHE
110032+13
V
7
Ipswich TownIpswich TownIPS
110021+13
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110021+13
V
9
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
110010+13
V
10
LiverpoolLiverpoolLIV
10102201
D
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
10102201
D
12
FulhamFulhamFUL
100123-10
S
13
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
100112-10
S
14
SunderlandSunderlandSUN
100112-10
S
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
100101-10
S
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
100102-20
S
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
100102-20
S
18
Coventry CityCoventry CityCOV
100103-30
S
19
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
100103-30
S
20
Aston VillaAston VillaAVL
100104-40
S
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

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