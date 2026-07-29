L’atmosfera è sempre elettrica quando il Leeds United scende in campo a Elland Road e sarà oltre ogni immaginazione per la gara d’esordio casalinga in Premier League di domenica 30 agosto contro il Brentford. Non perdere l’occasione di far parte di questo grande evento, prenota oggi stesso i tuoi biglietti.

Il Leeds ha allontanato ogni preoccupazione legata alla retrocessione nella scorsa stagione grazie a un ottimo finale di campionato. È rimasto imbattuto per due mesi tra marzo e maggio, periodo che ha incluso tre vittorie consecutive a Elland Road. La squadra di Daniel Farke, che ora comprende anche l’attesissimo Harry Wilson, punterà a mantenere questo slancio casalingo.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c’è da sapere su come assicurarti i biglietti per Leeds United-Brentford, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca la sfida di Premier League tra Leeds United e Brentford?

Leeds United-Brentford è in programma alle 14:00 BST a Elland Road, a Leeds, domenica 30 agosto.

Premier League - Game Week 2 30 ago 2026 - 09:00 Elland Road

Come acquistare i biglietti per Leeds United-Brentford di Premier League

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola gara agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti tramite il portale ufficiale di ciascun club o partner di viaggio autorizzati.

A causa dell’enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli digitali al 100%, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

Titolari di abbonamento stagionale e debenture: Gli attuali abbonati mantengono il proprio posto oppure rimettono a disposizione del club le partite a cui non possono assistere.

Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie casuali riservate ai membri del club a pagamento (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra prestabilita, settimane prima della partita, per partecipare al sorteggio.

Scambi ufficiali di biglietti (rivendita): Se una partita registra il tutto esaurito, i membri rimasti esclusi dal sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al prezzo nominale tramite il Ticket Exchange ufficiale del club.

Vendita generale: La vendita aperta al pubblico non iscritto è praticamente inesistente per le partite di Premier League.

Se sei alla ricerca di biglietti all’ultimo minuto, i tifosi possono anche acquistarli su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Premier League per Leeds United-Brentford?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente a seconda del club ospitante, della posizione del posto a sedere e della categoria della partita:

Fasce per età e riduzioni: La maggior parte dei club offre prezzi differenziati per categorie Adulto, Junior (di solito Under 18 o Under 21), Studente e Senior, anche se percentuali di sconto e limiti d’età variano da squadra a squadra.

Categorizzazione delle partite: I club classificano le partite in fasce, ad esempio Categoria A, B o C. Le sfide di cartello contro rivali della top six o derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.

Posizione del posto: I posti centrali lungo i lati del campo e quelli nei settori inferiori hanno un prezzo premium, mentre i posti nei settori superiori dietro le porte rappresentano opzioni più economiche.

Membership ufficiale necessaria: Per acquistare biglietti casalinghi al prezzo nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore abbia una Official Club Membership attiva e a pagamento per poter partecipare ai sorteggi o ai canali di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di 30 £ per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, confermandolo almeno fino al 2027/28.

Sebbene i biglietti del settore ospiti abbiano un tetto di 30 £, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote per gli ospiti sono estremamente limitate e di solito vengono vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà: praticamente non arrivano mai alla vendita generale o ai sorteggi per i membri di base.

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