Una vera e propria febbre calcistica sta travolgendo il Nord America, mentre la Coppa del Mondo FIFA 2026 mantiene la promessa di offrire caos, colpi di scena storici e sfide a eliminazione diretta ad altissima intensità.

Mentre il torneo passa dagli intensi ottavi di finale ai decisivi quarti di finale, il tabellone si restringe verso le ultime quattro. Con giganti del calcio e storiche outsider che lottano con le unghie e con i denti tra Stati Uniti, Canada e Messico, le due attesissime semifinali sono ormai dietro l’angolo.

Se vuoi assistere alla storia da vicino, i biglietti per le semifinali sono il bene più ambito del momento, ma dovrai muoverti in fretta, visto che i mercati secondari si stanno scaldando e i canali ufficiali restano fortemente limitati.

L’elevata domanda di biglietti per le semifinali riflette l’incredibile tensione che si sprigiona quando quattro nazionali d’élite si contendono un posto in finale. Per rendere ancora più coinvolgente ogni contrasto e ogni gol mentre guardi dal vivo, puoi sostenere i tuoi pronostici con crediti bonus. Usa il nostro codice promo 1xbet dedicato durante la registrazione per richiedere il tuo pacchetto di benvenuto.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni essenziali su biglietti, sedi e calendario di cui hai bisogno per le semifinali della Coppa del Mondo FIFA 2026 in programma a luglio.

Quando si giocano le semifinali della Coppa del Mondo FIFA 2026?

Data Partita Luogo Biglietti Mercoledì 15 luglio Semifinale: Inghilterra vs Argentina Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) Biglietti

Come acquistare i biglietti per le semifinali della Coppa del Mondo FIFA 2026

Ad oggi, le principali lotterie ufficiali per i biglietti della Coppa del Mondo, comprese la Visa Presale, l’Early Ticket Draw e la Random Selection Draw post-sorteggio, si sono ufficialmente concluse.

Con oltre 500 milioni di richieste elaborate durante queste fasi, la disponibilità primaria è ora ai minimi storici.

Ecco cosa devi sapere in sintesi:

La Last-Minute Sales Phase è attualmente attiva, dopo il lancio del 1° aprile. A differenza dei turni precedenti, non si tratta di una lotteria. I biglietti vengono venduti rigorosamente in base all’ordine di arrivo, con conferma immediata. Questa rappresenta l’ultima opportunità per acquistare biglietti ufficiali direttamente dalla FIFA.

Anche l’Official FIFA Resale Marketplace è aperto. Questa piattaforma è ora la principale destinazione autorizzata per i tifosi che vogliono acquistare e vendere biglietti verificati a prezzi regolamentati con l’avvicinarsi del torneo.

In alternativa, i tifosi possono rivolgersi a mercati secondari come StubHub per i biglietti last minute. Ricorda di controllare i termini e le condizioni di qualsiasi sito secondario per i biglietti che stai acquistando.

Cosa aspettarsi dalle semifinali della Coppa del Mondo 2026?

La Coppa del Mondo FIFA è ufficialmente tornata in Nord America per la prima volta dai Mondiali USA ’94. Trent’anni fa, nonostante il calcio avesse un profilo più basso nella regione, quel torneo fece saltare i parametri di affluenza diventando una delle edizioni di maggior successo commerciale della storia.

Ora le Americhe ospitano un’enorme rassegna appena ampliata a 48 squadre che sta già regalando un livello di dramma senza precedenti. L’attuale tabellone si sta restringendo mentre il torneo entra sempre più nel vivo dei turni a eliminazione diretta ad altissima posta in palio.

È ben lontano dal copione delle semifinali della Coppa del Mondo 2022 in Qatar, dove Lionel Messi e Julián Álvarez hanno guidato senza problemi l’Argentina oltre la Croazia con un netto 3-0, mentre la Francia ha messo fine alla favola del Marocco con una vittoria clinica per 2-0. Quest’anno, la struttura aperta del tabellone ha spalancato le porte al caos imprevedibile, assicurando che le sfide tra le ultime quattro saranno aperte a qualsiasi esito.

Il culmine di questo viaggio nordamericano si sta avvicinando rapidamente. Le due attesissime semifinali si giocheranno in due serate consecutive:

Semifinale 1: martedì 14 luglio 2026, al Dallas Stadium (AT&T Stadium) di Arlington, Texas.

martedì 14 luglio 2026, al (AT&T Stadium) di Arlington, Texas. Semifinale 2: mercoledì 15 luglio 2026, all’Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium) di Atlanta, Georgia.

Con la domanda di biglietti in forte crescita in tutte le città ospitanti, i tifosi hanno un’opportunità storica per assicurarsi un posto sul percorso diretto verso la finale del 19 luglio al MetLife Stadium.

Si possono ottenere biglietti di rivendita per la Coppa del Mondo FIFA 2026?

Se stai cercando un modo ufficiale e sicuro per rivendere/scambiare i tuoi biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 26, il FIFA Resale/Exchange Marketplace è il canale ufficiale per farlo. Il Marketplace ha aperto il 2 ottobre e può essere raggiunto tramite FIFA.com/tickets.

Il FIFA Resale Marketplace è disponibile per residenti canadesi, statunitensi e internazionali, mentre il FIFA Exchange Marketplace (Mercado de Intercambio de la FIFA) è destinato ai residenti del Messico.

Un punto chiave per chi acquista in rivendita: la disponibilità può essere molto limitata e i biglietti possono comparire in modo sporadico. I tifosi che sperano di assicurarsi biglietti di rivendita dovrebbero controllare frequentemente la piattaforma, agire rapidamente quando i biglietti compaiono e avere i dettagli di pagamento pronti in anticipo.

Vale anche la pena dare un’occhiata ai rivenditori secondari, come StubHub, se stai cercando biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026. I prezzi sulle piattaforme secondarie sono soggetti a disponibilità e domanda.

Quanto costano i biglietti per le semifinali della Coppa del Mondo FIFA 2026?

I prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo 2026 variano in base alla categoria del posto come segue:

Categoria 1: la più costosa, situata nell’anello inferiore.

la più costosa, situata nell’anello inferiore. Categoria 2: comprende sia l’anello superiore sia quello inferiore al di fuori delle aree di Categoria 1.

comprende sia l’anello superiore sia quello inferiore al di fuori delle aree di Categoria 1. Categoria 3: principalmente nell’anello superiore, oltre le Categorie 1 e 2.

principalmente nell’anello superiore, oltre le Categorie 1 e 2. Categoria 4: la più economica, situata nell’anello superiore al di fuori delle altre categorie.

I prezzi varieranno durante le varie fasi di rilascio/vendita dei biglietti, ma i posti per le due semifinali andavano originariamente da $420 a $2780, a seconda della sede, come mostrato qui sotto:

Sede Biglietti AT&T Stadium (Dallas) $455 - $2780 Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) $420 - $2565



Sui siti secondari di rivendita come StubHub, i tifosi possono assicurarsi biglietti per le semifinali della Coppa del Mondo FIFA 2026 a partire da $1181.

Quali sono le sedi delle semifinali della Coppa del Mondo FIFA 2026?