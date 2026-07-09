Come ottenere i biglietti per le semifinali dei Mondiali FIFA 2026: possibili accoppiamenti, prezzi negli stadi di Dallas e Atlanta e altre informazioni utili

Il Nord America è in preda a una febbre calcistica: la Coppa del Mondo FIFA 2026 sta regalando colpi di scena, sorprese storiche e match ad eliminazione diretta ricchi di suspense.

Dopo gli ottavi, il tabellone si stringe ai quarti e punta alle quattro finaliste. Giganti del calcio e outsider lottano senza sosta negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, e le semifinali sono alle porte.

Se volete vivere da vicino un momento storico, i biglietti per le semifinali sono un bene essenziale, ma dovrete muovervi in fretta: il mercato secondario è in ebollizione e i canali ufficiali offrono poche disponibilità.

Lascia che GOAL ti dia tutte le info su biglietti, sedi e date delle semifinali di luglio.

Quando si terranno le semifinali della Coppa del Mondo FIFA 2026?

Come acquistare i biglietti per le semifinali della Coppa del Mondo FIFA 2026

Le principali lotterie ufficiali, tra cui la prevendita Visa, l’estrazione anticipata e quella casuale post-sorteggio, si sono concluse.

Con oltre 500 milioni di richieste, i biglietti in prima vendita sono quasi esauriti.

Ecco cosa c’è da sapere:

La vendita last minute, avviata il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono assegnati in ordine di richiesta con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.

È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA, canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.

In alternativa, si possono consultare mercati secondari come StubHub, verificando sempre termini e condizioni di vendita.

Cosa aspettarsi dalle semifinali dei Mondiali 2026?

La Coppa del Mondo FIFA torna in Nord America per la prima volta dal 1994. Trent’anni fa il calcio era meno popolare, ma quel torneo batté ogni record di affluenza e fu un successo commerciale.

Oggi il torneo, ampliato a 48 squadre, promette sorprese e suspense. Il tabellone si sta definendo nelle fasi a eliminazione diretta, con una posta in gioco altissima.

Diverso dalle semifinali 2022 in Qatar, quando Messi e Álvarez guidarono l’Argentina sul 3-0 contro la Croazia e la Francia fermò il Marocco sul 2-0. Quest’anno il tabellone aperto ha creato caos imprevedibile, e ogni semifinale è un’incognita.

Il culmine del torneo è vicino: le due semifinali si giocheranno in due serate consecutive:

Semifinale 1: martedì 14 luglio 2026, AT&T Stadium, Arlington, Texas.

martedì 14 luglio 2026, AT&T Stadium, Arlington, Texas. Semifinale 2: mercoledì 15 luglio 2026, all’Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium) di Atlanta, Georgia.

Con la forte richiesta di biglietti nelle città ospitanti, i tifosi possono ancora garantirsi un posto per la finale al MetLife Stadium del 19 luglio.

È possibile acquistare biglietti di seconda mano per la Coppa del Mondo FIFA 2026?

Se volete rivendere o scambiare i vostri biglietti in modo ufficiale e sicuro, usate il Mercatodi rivendita/scambio della FIFA, aperto dal 2 ottobre su FIFA.com/tickets.

Il Mercato di rivendita è accessibile a residenti di Canada, Stati Uniti e altri Paesi, mentre il Mercato di scambio (Mercado de Intercambio de la FIFA) è riservato ai residenti in Messico.

La disponibilità è limitata e i biglietti compaiono a intermittenza, quindi conviene controllare spesso la piattaforma, essere pronti a pagare e agire appena appare il tagliando desiderato.

Conviene anche controllare i rivenditori secondari come StubHub, ma i prezzi variano in base a disponibilità e domanda.

Quanto costano i biglietti per le semifinali della Coppa del Mondo FIFA 2026?

I prezzi variano in base alla categoria di posto:

Categoria 1: la più costosa, in tribuna inferiore.

la più costosa, in tribuna inferiore. Categoria 2: tribune superiore e inferiore, fuori dalle aree di Categoria 1.

tribune superiore e inferiore, fuori dalle aree di Categoria 1. Categoria 3: in tribuna superiore, oltre Categorie 1 e 2.

in tribuna superiore, oltre Categorie 1 e 2. Categoria 4: la più conveniente, in tribuna superiore fuori dalle altre categorie.

I prezzi varieranno nelle diverse fasi di vendita, ma i biglietti per le due semifinali partivano originariamente da 420 a 2.780 dollari, a seconda dell’impianto, come indicato di seguito:

Sede Biglietti AT&T Stadium (Dallas) da 455 a 2.780 dollari Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) da 420 $ a 2565 $



Su piattaforme di rivendita come StubHub, i biglietti per le semifinali partono da 1181 $.

Quali sono le sedi delle semifinali della Coppa del Mondo FIFA 2026?