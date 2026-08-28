La UEFA Nations League 2026/27, che è la quinta edizione della competizione internazionale, sta per prendere il via e oggi puoi vedere in azione in tutto il continente tutte le più grandi nazionali europee prenotando i biglietti.

La fase campionato della competizione inizia questo settembre/ottobre e si preannuncia entusiasmante, con le squadre che giocheranno quattro partite nell’arco di appena 10 giorni circa. Dopo la conclusione della fase campionato a novembre, i quarti di finale si disputeranno poi a marzo 2027, con semifinali e finale in programma a giugno 2027.

Il Portogallo difende il titolo di UEFA Nations League vinto nel 2025 ed è la squadra di maggior successo nella competizione, avendo conquistato anche l’edizione inaugurale nel 2019. La Spagna punta a raggiungere la quarta finale consecutiva, dopo aver chiuso da seconda nel 2021 e nel 2025 e aver sollevato il trofeo nel 2023.

Lascia che GOAL ti guidi tra tutte le informazioni essenziali sui biglietti della UEFA Nations League, incluso come acquistarli, quanto costano e molto altro.

Prossime partite della UEFA Nations League

Data e ora (locale) Partita Luogo Biglietti gio 24 set (20.45) Paesi Bassi vs Germania Johan Cruijff ArenA (Amsterdam) Biglietti gio 24 set (19.45) Portogallo vs Galles Estádio José Alvalade (Lisbona) Biglietti gio 24 set (20.45) Norvegia vs Danimarca Ullevaal Stadion (Oslo) Biglietti ven 25 set (20.45) Italia vs Belgio Stadio Olimpico (Roma) Biglietti sab 26 set (20.45) Cechia vs Croazia Fortuna Arena (Praga) Biglietti sab 26 set (19.45) Inghilterra vs Spagna Wembley Stadium (Londra) Biglietti dom 27 set (18) Danimarca vs Galles Parken Stadium (Copenaghen) Biglietti dom 27 set (20.45) Norvegia vs Portogallo Ullevaal Stadion (Oslo) Biglietti dom 27 set (20.45) Germania vs Grecia WWK Arena (Augsburg) Biglietti lun 28 set (20.45) Belgio vs Francia King Baudouin Stadium (Bruxelles) Biglietti mar 29 set (20.45) Cechia vs Inghilterra Fortuna Arena (Praga) Biglietti mar 29 set (20.45) Spagna vs Croazia Ramón Sánchez–Pizjuán (Siviglia) Biglietti gio 1 ott (20.45) Germania vs Serbia Allianz Arena (Monaco) Biglietti gio 1 ott (20.45) Danimarca vs Portogallo Parken Stadium (Copenaghen) Biglietti gio 1 ott (19.45) Galles vs Norvegia Cardiff City Stadium (Cardiff) Biglietti ven 2 ott (20.45) Belgio vs Türkiye Stade Maurice Dufrasne (Liegi) Biglietti sab 3 ott (20.45) Spagna vs Cechia Carlos Tartiere (Oviedo) Biglietti dom 4 ott (20.45) Paesi Bassi vs Serbia Philips Stadion (Eindhoven) Biglietti dom 4 ott (20.45) Portogallo vs Danimarca Estádio do Dragão (Porto) Biglietti mar 6 ott (19.45) Inghilterra vs Repubblica Ceca Wembley Stadium (Londra) Biglietti

Calendario completo della UEFA Nations League 2026/27

Fase Turno Data/e Biglietti Fase campionato 1ª giornata 24-26 settembre 2026 Biglietti

2ª giornata 27-29 settembre 2026 Biglietti

3ª giornata 1-3 ottobre 2026 Biglietti

4ª giornata 4-6 ottobre 2026 Biglietti

5ª giornata 12-14 novembre 2026 Biglietti

6ª giornata 15-17 novembre 2026 Biglietti Quarti di finale Andata 25-27 marzo 2027 Da definire

Ritorno 28-30 marzo 2027 Da definire Finals Semifinali 9-10 giugno 2027 Da definire

Finale 13 giugno 2027 Da definire

Come acquistare i biglietti per la UEFA Nations League 2026/27

Per la fase campionato/a gironi (settembre - novembre 2026): i biglietti ufficiali per le singole partite dei gironi sono gestiti interamente dalle federazioni nazionali partecipanti. Dovrai acquistare i biglietti direttamente dal portale ufficiale della federazione calcistica della squadra ospitante, per esempio England Football per le partite casalinghe dell’Inghilterra, FAW per quelle del Galles, ecc.

Per le Finals (giugno 2027): i biglietti ufficiali per il torneo finale saranno distribuiti esclusivamente tramite il Portale Ticketing UEFA.

I biglietti ufficiali per le prime partite della fase a gironi sono già in vendita oppure stanno attualmente concludendo le rispettive fasi di vendita. La maggior parte delle federazioni nazionali apre le proprie finestre di vendita circa 4-6 settimane prima della specifica giornata. La maggior parte delle federazioni concede un accesso prioritario ai club di tifosi registrati, come l’England Supporters Travel Club o l’iscrizione “Red Wall” del Galles, prima che gli eventuali biglietti rimanenti vengano messi in vendita generale al pubblico.

Per le Nations League Finals (giugno 2027), la vendita pubblica dei biglietti e le lotterie di richiesta tramite la UEFA apriranno ad aprile/maggio 2027, dopo la qualificazione delle quattro squadre finaliste. Per prepararti alle finali di giugno, vale la pena creare un account “myUEFA”, così da poter ricevere avvisi automatici sulle finestre di vendita dei biglietti.

Se cerchi biglietti all’ultimo minuto, i tifosi possono acquistarli anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti per la UEFA Nations League 2026/27?

I biglietti ufficiali per la fase campionato della UEFA Nations League 2026/27 sono venduti e prezzati singolarmente dalla federazione calcistica del Paese ospitante, anziché tramite un portale UEFA centralizzato. Poiché ogni Paese stabilisce i propri prezzi in base allo stadio e alla sfida, i prezzi dei biglietti e le definizioni delle categorie variano da partita a partita.

Sezioni esatte e disposizione dei posti dipendono interamente dallo stadio ospitante, ma la maggior parte delle federazioni divide i biglietti in 3 o 4 categorie pubbliche principali, oltre a opzioni family e premium.

Prendendo come esempio l’Inghilterra, i biglietti per le partite a Wembley Stadium possono essere classificati approssimativamente come segue:

Categoria 1 (Premium / Longside Lower & Middle) : situata lungo le linee laterali principali, offre le visuali migliori. I prezzi di ingresso generale per queste sezioni di punta vanno da £65 a £80, con posti premium disponibili da £95 a £120.

Categoria 2 (Corners / Upper Longside) : posizionata agli angoli dello stadio o negli anelli superiori. In genere costa circa £45.

Categoria 3 (Shortside / Behind the Goals) : spesso è il settore in cui siedono i tifosi di casa più rumorosi o i settori ospiti designati. I biglietti standard shortside partono da circa £35.

Settori famiglia e riduzioni : molte nazioni ospitanti offrono tariffe fortemente scontate per famiglie e giovani. Per esempio, i biglietti nei settori famiglia si possono trovare a £25 per gli adulti e £12.50 per i bambini sotto i 16 anni.

Tieni d’occhio i siti ufficiali della nazionale in prossimità dell’evento per ulteriori informazioni, e anche i siti secondari di rivendita come StubHub per conoscere la disponibilità attuale.

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