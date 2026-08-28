La UEFA Nations League 2026/27, che è la quinta edizione della competizione internazionale, sta per prendere il via e oggi puoi vedere in azione in tutto il continente tutte le più grandi nazionali europee prenotando i biglietti.
La fase campionato della competizione inizia questo settembre/ottobre e si preannuncia entusiasmante, con le squadre che giocheranno quattro partite nell’arco di appena 10 giorni circa. Dopo la conclusione della fase campionato a novembre, i quarti di finale si disputeranno poi a marzo 2027, con semifinali e finale in programma a giugno 2027.
Il Portogallo difende il titolo di UEFA Nations League vinto nel 2025 ed è la squadra di maggior successo nella competizione, avendo conquistato anche l’edizione inaugurale nel 2019. La Spagna punta a raggiungere la quarta finale consecutiva, dopo aver chiuso da seconda nel 2021 e nel 2025 e aver sollevato il trofeo nel 2023.
Lascia che GOAL ti guidi tra tutte le informazioni essenziali sui biglietti della UEFA Nations League, incluso come acquistarli, quanto costano e molto altro.
Prossime partite della UEFA Nations League
Data e ora (locale)
Partita
Luogo
Biglietti
gio 24 set (20.45)
Paesi Bassi vs Germania
Johan Cruijff ArenA (Amsterdam)
gio 24 set (19.45)
Portogallo vs Galles
Estádio José Alvalade (Lisbona)
gio 24 set (20.45)
Norvegia vs Danimarca
Ullevaal Stadion (Oslo)
ven 25 set (20.45)
Italia vs Belgio
Stadio Olimpico (Roma)
sab 26 set (20.45)
Cechia vs Croazia
Fortuna Arena (Praga)
sab 26 set (19.45)
Inghilterra vs Spagna
Wembley Stadium (Londra)
dom 27 set (18)
Danimarca vs Galles
Parken Stadium (Copenaghen)
dom 27 set (20.45)
Norvegia vs Portogallo
Ullevaal Stadion (Oslo)
dom 27 set (20.45)
Germania vs Grecia
WWK Arena (Augsburg)
lun 28 set (20.45)
Belgio vs Francia
King Baudouin Stadium (Bruxelles)
mar 29 set (20.45)
Cechia vs Inghilterra
Fortuna Arena (Praga)
mar 29 set (20.45)
Spagna vs Croazia
Ramón Sánchez–Pizjuán (Siviglia)
gio 1 ott (20.45)
Germania vs Serbia
Allianz Arena (Monaco)
gio 1 ott (20.45)
Danimarca vs Portogallo
Parken Stadium (Copenaghen)
gio 1 ott (19.45)
Galles vs Norvegia
Cardiff City Stadium (Cardiff)
ven 2 ott (20.45)
Belgio vs Türkiye
Stade Maurice Dufrasne (Liegi)
sab 3 ott (20.45)
Spagna vs Cechia
Carlos Tartiere (Oviedo)
dom 4 ott (20.45)
Paesi Bassi vs Serbia
Philips Stadion (Eindhoven)
dom 4 ott (20.45)
Portogallo vs Danimarca
Estádio do Dragão (Porto)
mar 6 ott (19.45)
Inghilterra vs Repubblica Ceca
Wembley Stadium (Londra)
Calendario completo della UEFA Nations League 2026/27
Fase
Turno
Data/e
Biglietti
Fase campionato
1ª giornata
24-26 settembre 2026
2ª giornata
27-29 settembre 2026
3ª giornata
1-3 ottobre 2026
4ª giornata
4-6 ottobre 2026
5ª giornata
12-14 novembre 2026
6ª giornata
15-17 novembre 2026
Quarti di finale
Andata
25-27 marzo 2027
Da definire
Ritorno
28-30 marzo 2027
Da definire
Finals
Semifinali
9-10 giugno 2027
Da definire
Finale
13 giugno 2027
Da definire
Come acquistare i biglietti per la UEFA Nations League 2026/27
Per la fase campionato/a gironi (settembre - novembre 2026): i biglietti ufficiali per le singole partite dei gironi sono gestiti interamente dalle federazioni nazionali partecipanti. Dovrai acquistare i biglietti direttamente dal portale ufficiale della federazione calcistica della squadra ospitante, per esempio England Football per le partite casalinghe dell’Inghilterra, FAW per quelle del Galles, ecc.
Per le Finals (giugno 2027): i biglietti ufficiali per il torneo finale saranno distribuiti esclusivamente tramite il Portale Ticketing UEFA.
I biglietti ufficiali per le prime partite della fase a gironi sono già in vendita oppure stanno attualmente concludendo le rispettive fasi di vendita. La maggior parte delle federazioni nazionali apre le proprie finestre di vendita circa 4-6 settimane prima della specifica giornata. La maggior parte delle federazioni concede un accesso prioritario ai club di tifosi registrati, come l’England Supporters Travel Club o l’iscrizione “Red Wall” del Galles, prima che gli eventuali biglietti rimanenti vengano messi in vendita generale al pubblico.
Per le Nations League Finals (giugno 2027), la vendita pubblica dei biglietti e le lotterie di richiesta tramite la UEFA apriranno ad aprile/maggio 2027, dopo la qualificazione delle quattro squadre finaliste. Per prepararti alle finali di giugno, vale la pena creare un account “myUEFA”, così da poter ricevere avvisi automatici sulle finestre di vendita dei biglietti.
Se cerchi biglietti all’ultimo minuto, i tifosi possono acquistarli anche su piattaforme secondarie, come StubHub.
Quanto costano i biglietti per la UEFA Nations League 2026/27?
I biglietti ufficiali per la fase campionato della UEFA Nations League 2026/27 sono venduti e prezzati singolarmente dalla federazione calcistica del Paese ospitante, anziché tramite un portale UEFA centralizzato. Poiché ogni Paese stabilisce i propri prezzi in base allo stadio e alla sfida, i prezzi dei biglietti e le definizioni delle categorie variano da partita a partita.
Sezioni esatte e disposizione dei posti dipendono interamente dallo stadio ospitante, ma la maggior parte delle federazioni divide i biglietti in 3 o 4 categorie pubbliche principali, oltre a opzioni family e premium.
Prendendo come esempio l’Inghilterra, i biglietti per le partite a Wembley Stadium possono essere classificati approssimativamente come segue:
- Categoria 1 (Premium / Longside Lower & Middle): situata lungo le linee laterali principali, offre le visuali migliori. I prezzi di ingresso generale per queste sezioni di punta vanno da £65 a £80, con posti premium disponibili da £95 a £120.
- Categoria 2 (Corners / Upper Longside): posizionata agli angoli dello stadio o negli anelli superiori. In genere costa circa £45.
- Categoria 3 (Shortside / Behind the Goals): spesso è il settore in cui siedono i tifosi di casa più rumorosi o i settori ospiti designati. I biglietti standard shortside partono da circa £35.
- Settori famiglia e riduzioni: molte nazioni ospitanti offrono tariffe fortemente scontate per famiglie e giovani. Per esempio, i biglietti nei settori famiglia si possono trovare a £25 per gli adulti e £12.50 per i bambini sotto i 16 anni.
Tieni d’occhio i siti ufficiali della nazionale in prossimità dell’evento per ulteriori informazioni, e anche i siti secondari di rivendita come StubHub per conoscere la disponibilità attuale.
Chi sono i recenti vincitori della UEFA Nations League?
Anno
Vincitori
Secondi classificati
Risultato
2025
Portogallo
Spagna
5-3 (ai rigori)
2023
Spagna
Croazia
5-4 (ai rigori)
2021
Francia
Spagna
2-1
2019
Portogallo
Paesi Bassi
1-0