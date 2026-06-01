La finale dei Mondiali 2026 si giocherà il 19 luglio a New Jersey, negli Stati Uniti.

Il più grande evento sportivo del mondo torna in Nord America per la prima volta dal 1994, quando vinse il Brasile.

Dopo la fine della vendita ufficiale FIFA, con biglietti che sui giornali arrivano a 30.000 dollari, ecco come fare per esserci.

Lascia che GOAL ti guidi tra costi e ultime novità sui biglietti.

Quando si terrà la finale dei Mondiali FIFA 2026?

Data Partita Luogo Biglietti Domenica 19 luglio Finale: da definire vs da definire MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey, Stati Uniti Biglietti

Quanto costano i biglietti per la finale dei Mondiali FIFA 2026?

I tagliandi più cari del torneo sono proprio quelli per la finale al MetLife Stadium.

Prezzi ufficiali della finale della Coppa del Mondo FIFA

Tuttavia, c'è un'enorme differenza tra il costo ufficiale dei biglietti acquistati dalla FIFA e il prezzo a cui vengono rivenduti sul mercato secondario.

I tagliandi ufficiali partono da 2.030 dollari per le categorie standard.

Grazie al sistema di prezzi dinamici applicato dall’organizzazione, i biglietti premium di Categoria 1 hanno toccato i 32.970 dollari.

Il sistema ufficiale prevede quattro categorie di prezzo:

Categoria 1 (posti laterali preferiti, livello inferiore): prezzo base di 6.730 dollari , salito dinamicamente fino a 32.970 dollari per le prime file .

prezzo base di , salito dinamicamente fino a per le prime file Categoria 2 (livelli inferiore e superiore, angoli/bordi esterni): prezzo fisso di 4.210 dollari.

prezzo fisso di Categoria 3 (livello superiore, dietro le porte): valore nominale fisso di 2.790 dollari.

valore nominale fisso di Categoria 4 (livello superiore, più lontano dal campo): l'opzione più economica, a 2.030 $.

Mercato secondario e prezzi di rivendita

La FIFA, per evitare che i bagarini si spostino su piattaforme terze, non ha imposto un tetto massimo al proprio mercato ufficiale di rivendita, perciò i prezzi richiesti superano spesso il valore nominale.

Biglietti più economici : se volete il biglietto minimo per entrare, sul mercato secondario le file più alte della tribuna superiore costano tra 8.000 e 9.775 dollari .

: se volete il biglietto minimo per entrare, sul mercato secondario le file più alte della tribuna superiore costano tra dollari Prezzo medio di rivendita : considerando tutte le sezioni, il biglietto finale sul mercato secondario costa in media 11.272 dollari.

: considerando tutte le sezioni, il biglietto finale sul mercato secondario costa in media Per un posto di Categoria 1 vicino al campo, le stime variano da 15.000 a oltre 38.000 dollari.

Come acquistare i biglietti per la finale della Coppa del Mondo FIFA 2026?

Le principali lotterie ufficiali (prevendita Visa, estrazione anticipata e post-sorteggio) sono terminate.

Con oltre 500 milioni di richieste già gestite, la disponibilità ufficiale è ai minimi.

Ecco cosa c'è da sapere in breve:

La vendita Last Minute , attiva dal 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.

, attiva dal 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA. È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA , canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.

, canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati. In alternativa, potete rivolgervi a mercati secondari come StubHub per i biglietti dell’ultima ora, ma controllate sempre termini e condizioni prima di acquistare.

Puoi ancora acquistare biglietti di rivendita per la finale della Coppa del Mondo FIFA 2026?

Se stai cercando un modo ufficiale e sicuro per rivendere/scambiare i tuoi biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026, il Mercato di rivendita/scambio della FIFA è il canale ufficiale per farlo. Il Mercato è stato aperto il 2 ottobre ed è accessibile tramite FIFA.com/tickets.

Il Mercato di rivendita è accessibile ai residenti in Canada, USA e resto del mondo, mentre il Mercato di scambio (Mercado de Intercambio de la FIFA) è riservato ai residenti in Messico.

Anche altri mercati secondari come StubHub potrebbero avere biglietti last minute per la finale.

I prezzi variano in base a disponibilità e domanda; controlla sempre termini e condizioni della piattaforma.

Dove si terrà la finale della Coppa del Mondo FIFA 2026?

Non si registrava un'affluenza così elevata a una finale di Coppa del Mondo dal 1994. Nonostante la co-organizzazione di Canada e Messico con gli Stati Uniti, la finale si disputerà nel MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey.

Si tratta di un impianto polivalente situato nel Meadowlands Sports Complex a East Rutherford, nel New Jersey, a circa 8 km a ovest di New York City.

Inaugurato nel 2010 al posto del Giants Stadium, è la casa dei New York Giants e dei New York Jets della NFL.

Ha già ospitato la CONCACAF Gold Cup (2011 e 2015) e la Copa América (2024).

Ha testato l’evento ospitando la finale della Coppa del Mondo per club FIFA 2025, vinta dal Chelsea contro il Paris Saint-Germain davanti a 81.118 spettatori.