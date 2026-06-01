Come ottenere i biglietti per la finale dei Mondiali FIFA 2026: prezzi al MetLife Stadium, costo medio, info e altro

La finale dei Mondiali 2026 si giocherà il 19 luglio a New Jersey, negli Stati Uniti.

Il più grande evento sportivo del mondo torna in Nord America per la prima volta dal 1994, quando vinsero i brasiliani.

Dopo la conclusione delle vendite ufficiali FIFA e le notizie di biglietti arrivati a 10.000 dollari, ecco come fare per esserci.

Lascia che GOAL ti guidi tra le ultime info su prezzi e biglietti.

Quando si terrà la finale dei Mondiali FIFA 2026?

Data Partita Luogo Biglietti Domenica 19 luglio Finale: da definire vs da definire MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey, Stati Uniti Biglietti

Quanto costano i biglietti per la finale dei Mondiali FIFA 2026?

I biglietti per la finale sono tra i più costosi del torneo.

La FIFA ha annunciato che, grazie al sistema di prezzi dinamici, i tagliandi potrebbero raggiungere i 6.730dollari.

I costi possono variare nelle diverse fasi di vendita, ma per la finale al MetLife Stadium si stimano prezzi tra 2.030 e 10.875 dollari.

I biglietti per la finale variano in base alla categoria di posto:

Categoria 1: la più costosa, in tribuna inferiore.

la più costosa, in tribuna inferiore. Categoria 2: tribuna superiore e inferiore fuori dalle aree di Categoria 1.

tribuna superiore e inferiore fuori dalle aree di Categoria 1. Categoria 3: tribuna superiore, fuori dalle Categorie 1 e 2.

tribuna superiore, fuori dalle Categorie 1 e 2. Categoria 4: la più economica, in tribuna superiore fuori dalle altre categorie.

Come acquistare i biglietti per la finale della Coppa del Mondo FIFA 2026

Le principali lotterie ufficiali (prevendita Visa, estrazione anticipata e post-sorteggio) sono concluse.

Con oltre 500 milioni di richieste già gestite, la disponibilità ufficiale è ora ai minimi.

Ecco cosa devi sapere in breve:

La vendita last minute , iniziata il 1° aprile, è in corso. Non è una lotteria: i biglietti vengono venduti in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.

, iniziata il 1° aprile, è in corso. Non è una lotteria: i biglietti vengono venduti in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA. È attivo anche il Mercato Ufficiale di Rivendita FIFA , canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.

, canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati. In alternativa, potete rivolgervi a mercati secondari come StubHub, ma controllate sempre termini e condizioni prima di comprare.

Puoi ancora acquistare biglietti di rivendita per la finale della Coppa del Mondo FIFA 2026?

Se vuoi rivendere o scambiare i tuoi biglietti, usa il Mercato ufficiale FIFA, attivo dal 2 ottobre su FIFA.com/tickets.

Il Mercato di rivendita è accessibile ai residenti di Canada, USA e resto del mondo, mentre il Mercato di scambio (Mercado de Intercambio de la FIFA) è riservato ai residenti in Messico.

Anche altri mercati secondari come StubHub potrebbero avere biglietti last minute per la finale.

I prezzi variano in base a disponibilità e domanda; controlla sempre termini e condizioni della piattaforma.

Dove si terrà la finale dei Mondiali FIFA 2026?

Nonostante la co-organizzazione di Canada e Messico con gli Stati Uniti, la finale si disputerà nell’imponente MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey.

Si tratta di un impianto polivalente situato presso il Meadowlands Sports Complex a East Rutherford, nel New Jersey, a circa 8 km a ovest di New York City.

Inaugurato nel 2010 al posto del Giants Stadium, è la casa dei New York Giants e dei New York Jets della NFL.

Ha già ospitato la CONCACAF Gold Cup (2011 e 2015) e la Copa América (2024).

Ha testato la sua prontezza ospitando la finale della Coppa del Mondo per club FIFA 2023, quando il Chelsea ha affrontato il Paris Saint-Germain davanti a 81.118 spettatori.