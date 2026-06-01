Come ottenere i biglietti per la finale dei Mondiali FIFA 2026: prezzi al MetLife Stadium, costo medio, info e altro

La finale dei Mondiali 2026 si giocherà il 19 luglio a New Jersey, negli Stati Uniti.
Il più grande evento sportivo del mondo torna in Nord America per la prima volta dal 1994, quando vinsero i brasiliani.
Dopo la conclusione delle vendite ufficiali FIFA e le notizie di biglietti arrivati a 10.000 dollari, ecco come fare per esserci.
Lascia che GOAL ti guidi tra le ultime info su prezzi e biglietti.
Quando si terrà la finale dei Mondiali FIFA 2026?
|Data
|Partita
|Luogo
|Biglietti
|Domenica 19 luglio
|Finale: da definire vs da definire
|MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey, Stati Uniti
|Biglietti
Quanto costano i biglietti per la finale dei Mondiali FIFA 2026?
I biglietti per la finale sono tra i più costosi del torneo.
La FIFA ha annunciato che, grazie al sistema di prezzi dinamici, i tagliandi potrebbero raggiungere i 6.730dollari.
I costi possono variare nelle diverse fasi di vendita, ma per la finale al MetLife Stadium si stimano prezzi tra 2.030 e 10.875 dollari.
I biglietti per la finale variano in base alla categoria di posto:
- Categoria 1: la più costosa, in tribuna inferiore.
- Categoria 2: tribuna superiore e inferiore fuori dalle aree di Categoria 1.
- Categoria 3: tribuna superiore, fuori dalle Categorie 1 e 2.
- Categoria 4: la più economica, in tribuna superiore fuori dalle altre categorie.
Come acquistare i biglietti per la finale della Coppa del Mondo FIFA 2026
Le principali lotterie ufficiali (prevendita Visa, estrazione anticipata e post-sorteggio) sono concluse.
Con oltre 500 milioni di richieste già gestite, la disponibilità ufficiale è ora ai minimi.
Ecco cosa devi sapere in breve:
- La venditalast minute, iniziata il 1° aprile, è in corso. Non è una lotteria: i biglietti vengono venduti in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.
- È attivo anche il Mercato Ufficiale di Rivendita FIFA, canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
- In alternativa, potete rivolgervi a mercati secondari come StubHub, ma controllate sempre termini e condizioni prima di comprare.
Puoi ancora acquistare biglietti di rivendita per la finale della Coppa del Mondo FIFA 2026?
Se vuoi rivendere o scambiare i tuoi biglietti, usa il Mercato ufficiale FIFA, attivo dal 2 ottobre su FIFA.com/tickets.
Il Mercato di rivendita è accessibile ai residenti di Canada, USA e resto del mondo, mentre il Mercato di scambio (Mercado de Intercambio de la FIFA) è riservato ai residenti in Messico.
Anche altri mercati secondari come StubHub potrebbero avere biglietti last minute per la finale.
I prezzi variano in base a disponibilità e domanda; controlla sempre termini e condizioni della piattaforma.
Dove si terrà la finale dei Mondiali FIFA 2026?
Nonostante la co-organizzazione di Canada e Messico con gli Stati Uniti, la finale si disputerà nell’imponente MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey.
Si tratta di un impianto polivalente situato presso il Meadowlands Sports Complex a East Rutherford, nel New Jersey, a circa 8 km a ovest di New York City.
Inaugurato nel 2010 al posto del Giants Stadium, è la casa dei New York Giants e dei New York Jets della NFL.
Ha già ospitato la CONCACAF Gold Cup (2011 e 2015) e la Copa América (2024).
Ha testato la sua prontezza ospitando la finale della Coppa del Mondo per club FIFA 2023, quando il Chelsea ha affrontato il Paris Saint-Germain davanti a 81.118 spettatori.