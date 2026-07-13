La finale dei Mondiali 2026 si giocherà il 19 luglio a New Jersey, negli Stati Uniti.

Il più grande evento sportivo del mondo torna in Nord America per la prima volta dal 1994, quando gli Stati Uniti ospitarono il torneo vinto dal Brasile.

Con la fine delle vendite ufficiali FIFA e biglietti che sui giornali arrivano a 30.000 dollari, ecco come essere presenti.

Lascia che GOAL ti guidi attraverso tutte le ultime informazioni sui biglietti per i Mondiali 2026, compreso il costo e molto altro.

Quando si terrà la finale dei Mondiali FIFA 2026?

Quanto costano i biglietti per la finale della Coppa del Mondo FIFA 2026?

I prezzi sono da sempre discussi: i tagliandi più cari del torneo sono proprio quelli per la finale al MetLife Stadium.

Prezzi ufficiali della finale della Coppa del Mondo FIFA

Tuttavia, c’è un’enorme differenza tra il prezzo ufficiale di facciata dei biglietti acquistati direttamente dalla FIFA e il prezzo effettivo a cui vengono venduti sul mercato secondario.

I biglietti ufficiali partivano da 2.030 dollari e arrivavanoa 6.730dollari per le categorie standard.

Grazie al sistema di prezzi dinamici applicato dalla FIFA, i biglietti premium della Categoria 1, acquistati sul portale ufficiale, hanno raggiunto i 32.970 dollari.

Il sistema ufficiale prevede quattro categorie:

Categoria 1 (livello inferiore, laterali privilegiati): da 6.730 a 32.970 dollari .

da a dollari Categoria 2 (livelli inferiore e superiore, angoli/bordi esterni): valore nominale fisso di 4.210 dollari.

valore nominale fisso di Categoria 3 (livello superiore, dietro le porte): valore nominale fisso di 2.790 dollari.

valore nominale fisso di Categoria 4 (livello superiore, più lontana dal campo): 2.030 $.

Mercato secondario e prezzi di rivendita

La FIFA, che non ha imposto un tetto massimo al proprio mercato ufficiale di rivendita, ha voluto scoraggiare i bagarini dalle piattaforme terze; così i prezzi di richiesta hanno superato di gran lunga il valore nominale.

Per un biglietto “minimo indispensabile” nelle file più alte della tribuna superiore si parte da 8.000-9.775 dollari .

dollari Prezzo medio di rivendita : considerando tutte le sezioni, il biglietto per la finale sul mercato secondario costa in media 11.272 dollari.

: considerando tutte le sezioni, il biglietto per la finale sul mercato secondario costa in media Posti premium in tribuna inferiore: per un biglietto verificato di Categoria 1 vicino al campo, le stime sul mercato secondario vanno da 15.000 a oltre 38.000 dollari.

Come acquistare i biglietti per la finale della Coppa del Mondo FIFA 2026?

Le principali lotterie ufficiali (prevendita Visa, estrazione anticipata e selezione casuale post-sorteggio) sono terminate.

Con oltre 500 milioni di richieste gestite, i biglietti ufficiali sono ormai quasi esauriti.

Ecco cosa devi sapere:

La fase di vendita last minute , avviata il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono assegnati in ordine di richiesta (“primo arrivato, primo servito”) con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali direttamente dalla FIFA.

, avviata il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono assegnati in ordine di richiesta (“primo arrivato, primo servito”) con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali direttamente dalla FIFA. È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA , canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.

, canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati. In alternativa, si possono consultare mercati secondari come StubHub per biglietti dell’ultimo minuto, verificando sempre termini e condizioni del sito scelto.

È possibile acquistare biglietti di rivendita per la finale della Coppa del Mondo FIFA 2026?

Per rivendere o scambiare i vostri biglietti in modo ufficiale e sicuro, usate il Mercatodi rivendita/scambio FIFA, attivo dal 2 ottobre su FIFA.com/tickets.

Il Mercato di rivendita è accessibile ai residenti di Canada, Stati Uniti e altri Paesi, mentre il Mercato di scambio (Mercado de Intercambio de la FIFA) è riservato ai residenti in Messico.

Anche i mercati secondari come StubHub offriranno biglietti dell’ultimo minuto per la finale.

I prezzi variano in base a disponibilità e domanda, quindi controlla sempre termini e condizioni della piattaforma scelta.

Dove si terrà la finale dei Mondiali FIFA 2026?

Non si registrava un’affluenza così elevata a una finale dei Mondiali dal 1994. Sebbene questa volta Canada e Messico ospitino l’evento insieme agli Stati Uniti, la finale si giocherà all’imponente MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey.

Si trova nel Meadowlands Sports Complex, a 5 miglia a ovest di New York City.

Inaugurato nel 2010 al posto del Giants Stadium, è la casa dei New York Giants e dei New York Jets della NFL.

Ha già ospitato match di calcio, tra cui la CONCACAF Gold Cup 2011 e 2015 e la Copa América 2024.

Ha testato la sua capacità ospitando la finale della Coppa del Mondo per club FIFA all’inizio di quest’anno, con Chelsea-Paris Saint-Germain di fronte a 81.118 spettatori.