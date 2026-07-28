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FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport
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Come ottenere i biglietti per la DFB-Pokal 2026/27: prossime partite, prezzi dei biglietti, informazioni sulla finale e altro ancora

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Biglietti
DFB Pokal
Bayern Monaco

Ecco come puoi essere parte della follia della Coppa di questa stagione in terra tedesca

Siamo pronti per un’altra fantastica stagione di DFB-Pokal (Coppa di Germania), che culminerà con la finale all’Olympiastadion di Berlino il 29 maggio, e oggi puoi prenotare i biglietti per uno o più degli emozionanti match in programma.

Con sei diversi club di Bundesliga saliti sul trono della DFB-Pokal nelle ultime nove stagioni, tantissimi tifosi da tutta la Germania e non solo hanno vissuto momenti magici in coppa.

Il Bayern Monaco è il detentore attuale e, non a sorpresa, è anche la squadra più titolata nella storia della DFB-Pokal, avendo alzato l’iconico trofeo per ben 21 volte.

Lascia che GOAL ti guidi attraverso tutte le informazioni essenziali sui biglietti della DFB-Pokal, incluso come acquistarli, quanto costano e molto altro.

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Amichevoli dei club
Bayern Monaco crest
Bayern Monaco
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Prossime partite della DFB-Pokal 2026/27

Questa è una selezione di partite del primo turno della DFB-Pokal con squadre di Bundesliga:

Data e ora (CET)PartitaStadioBiglietti
ven 21 ago, 18:00St. Tönis vs Eintracht FrancoforteStadion Der Jahnsportanlage St. Tönis (Tönisvorst)Biglietti
ven 21 ago, 20:45Hansa Rostock vs VfB StoccardaOstseestadion (Rostock)Biglietti
sab 22 ago, 13:00Wehen Wiesbaden vs Bayer LeverkusenBRITA-Arena (Wiesbaden)Biglietti
sab 22 ago, 15:30MSV Duisburg vs ElversbergSchauinsland-Reisen-Arena (Duisburg)Biglietti
dom 23 ago, 15:30Schott Mainz vs Borussia M'gladbachTSV Schott Mainz Geschäftsstelle (Mainz)Biglietti
dom 23 ago, 18:00Fortuna Düsseldorf vs FriburgoMerkur Spiel-Arena (Düsseldorf)Biglietti
lun 24 ago, 18:00Verl vs Hamburger SVMerkur Spiel-Arena (Düsseldorf)Biglietti
mar 1 set, 20:45HEBC vs Borussia DortmundVolksparkstadion (Amburgo)Biglietti

Qual è il calendario completo della DFB-Pokal 2026/27?

TurnoData/eBiglietti
Primo turno21-24 agosto e 1-2 settembreBiglietti
Secondo turno27-28 ottobreBiglietti
Ottavi di finale1-2 dicembreBiglietti
Quarti di finale2-3 febbraio e 9-10 febbraioBiglietti
Semifinali20-21 aprileBiglietti
Finale29 maggioBiglietti

Come acquistare i biglietti per la DFB-Pokal 2026/27

Per le partite di DFB-Pokal, i biglietti vengono venduti principalmente sui siti ufficiali dei club in gara o nei loro negozi ufficiali. 

Di solito vengono messi in vendita in fasi successive, iniziando con i soci del club e gli abbonati, prima di passare a un’eventuale vendita libera, se ne rimangono.

Per quanto riguarda la finale di DFB-Pokal all’Olympiastadion di Berlino, si applica lo stesso processo, anche se la capienza è limitata e la domanda spesso supera la disponibilità. 

Ciascuna delle due finaliste dovrebbe ricevere circa 20.000-25.000 biglietti.

I biglietti rimanenti, all’incirca 25.000-30.000, sono riservati alla Federcalcio tedesca (DFB), agli sponsor, agli ospiti VIP e a una lotteria per tifosi neutrali. I biglietti per la finale e i pacchetti hospitality saranno disponibili anche nel DFB Ticketshop ufficiale.

Oltre ad acquistare i biglietti della DFB-Pokal attraverso i canali ufficiali, i tifosi hanno anche la possibilità di procurarseli sul mercato secondario. StubHub è uno dei principali rivenditori per chi cerca di acquistare biglietti attraverso canali alternativi.

Quanto costano i biglietti per la DFB-Pokal 2026/27?

Nei primi turni della DFB-Pokal, i biglietti tendono a variare tra €15 e €25. 

I prezzi aumentano con il progredire della competizione, con i biglietti per quarti di finale e semifinali che costano da €50 in su attraverso i canali ufficiali.

Prendendo come riferimento le edizioni precedenti, i prezzi dovrebbero partire da €75 per i posti standard e potrebbero salire oltre i €250 per i posti premium all’Olympiastadion di Berlino per la finale del 29 maggio.

Ricorda di controllare i portali ufficiali dei club più vicino alla data della partita, per ulteriori informazioni, e anche siti secondari come StubHub per la disponibilità aggiornata.

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Dove si gioca la finale di DFB-Pokal?

Olympiastadion

L’Olympiastadion di Berlino fu originariamente costruito a metà degli anni Trenta come stadio ospitante delle Olimpiadi estive del 1936.

Lo stadio ha subito due grandi ristrutturazioni, dal 1972 al 1974 e dal 2000 al 2004, per modernizzarlo in vista del calcio nazionale e internazionale e ora ha una capienza di 74.475 posti.

Oltre a ospitare partite dei Mondiali FIFA del 1974 e del 2006 e degli Europei UEFA del 2024, l’Hertha Berlino, che attualmente milita in 2. Bundesliga, ha nell’Olympiastadion la propria casa dal 1963.

Lontano dal calcio, l’Olympiastadion resta un importante impianto di atletica. È lì che Usain Bolt ha stabilito il celebre record maschile dei 100 metri, durante i Mondiali di atletica del 2009. Il suo tempo di 9,58 secondi resta imbattuto 17 anni dopo.

Chi sono i recenti vincitori della DFB-Pokal?

AnnoVincitoreFinalistaRisultato
2026Bayern MonacoVfB Stoccarda3-0
2025VfB StoccardaArminia Bielefeld4-2
2024Bayer Leverkusen1. FC Kaiserslautern1-0
2023RB LipsiaEintracht Francoforte2-0
2022RB LipsiaSC Friburgo4-2 (rig.)
2021Borussia DortmundRB Lipsia4-1
2020Bayern MonacoBayer Leverkusen4-2
2019Bayern MonacoRB Lipsia3-0
2018Eintracht FrancoforteBayern Monaco3-1
2017Borussia DortmundEintracht Francoforte2-1

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