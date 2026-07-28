Siamo pronti per un’altra fantastica stagione di DFB-Pokal (Coppa di Germania), che culminerà con la finale all’Olympiastadion di Berlino il 29 maggio, e oggi puoi prenotare i biglietti per uno o più degli emozionanti match in programma.
Con sei diversi club di Bundesliga saliti sul trono della DFB-Pokal nelle ultime nove stagioni, tantissimi tifosi da tutta la Germania e non solo hanno vissuto momenti magici in coppa.
Il Bayern Monaco è il detentore attuale e, non a sorpresa, è anche la squadra più titolata nella storia della DFB-Pokal, avendo alzato l’iconico trofeo per ben 21 volte.
Lascia che GOAL ti guidi attraverso tutte le informazioni essenziali sui biglietti della DFB-Pokal, incluso come acquistarli, quanto costano e molto altro.
Prossime partite della DFB-Pokal 2026/27
Questa è una selezione di partite del primo turno della DFB-Pokal con squadre di Bundesliga:
|Data e ora (CET)
|Partita
|Stadio
|Biglietti
|ven 21 ago, 18:00
|St. Tönis vs Eintracht Francoforte
|Stadion Der Jahnsportanlage St. Tönis (Tönisvorst)
|Biglietti
|ven 21 ago, 20:45
|Hansa Rostock vs VfB Stoccarda
|Ostseestadion (Rostock)
|Biglietti
|sab 22 ago, 13:00
|Wehen Wiesbaden vs Bayer Leverkusen
|BRITA-Arena (Wiesbaden)
|Biglietti
|sab 22 ago, 15:30
|MSV Duisburg vs Elversberg
|Schauinsland-Reisen-Arena (Duisburg)
|Biglietti
|dom 23 ago, 15:30
|Schott Mainz vs Borussia M'gladbach
|TSV Schott Mainz Geschäftsstelle (Mainz)
|Biglietti
|dom 23 ago, 18:00
|Fortuna Düsseldorf vs Friburgo
|Merkur Spiel-Arena (Düsseldorf)
|Biglietti
|lun 24 ago, 18:00
|Verl vs Hamburger SV
|Merkur Spiel-Arena (Düsseldorf)
|Biglietti
|mar 1 set, 20:45
|HEBC vs Borussia Dortmund
|Volksparkstadion (Amburgo)
|Biglietti
Qual è il calendario completo della DFB-Pokal 2026/27?
|Turno
|Data/e
|Biglietti
|Primo turno
|21-24 agosto e 1-2 settembre
|Biglietti
|Secondo turno
|27-28 ottobre
|Biglietti
|Ottavi di finale
|1-2 dicembre
|Biglietti
|Quarti di finale
|2-3 febbraio e 9-10 febbraio
|Biglietti
|Semifinali
|20-21 aprile
|Biglietti
|Finale
|29 maggio
|Biglietti
Come acquistare i biglietti per la DFB-Pokal 2026/27
Per le partite di DFB-Pokal, i biglietti vengono venduti principalmente sui siti ufficiali dei club in gara o nei loro negozi ufficiali.
Di solito vengono messi in vendita in fasi successive, iniziando con i soci del club e gli abbonati, prima di passare a un’eventuale vendita libera, se ne rimangono.
Per quanto riguarda la finale di DFB-Pokal all’Olympiastadion di Berlino, si applica lo stesso processo, anche se la capienza è limitata e la domanda spesso supera la disponibilità.
Ciascuna delle due finaliste dovrebbe ricevere circa 20.000-25.000 biglietti.
I biglietti rimanenti, all’incirca 25.000-30.000, sono riservati alla Federcalcio tedesca (DFB), agli sponsor, agli ospiti VIP e a una lotteria per tifosi neutrali. I biglietti per la finale e i pacchetti hospitality saranno disponibili anche nel DFB Ticketshop ufficiale.
Oltre ad acquistare i biglietti della DFB-Pokal attraverso i canali ufficiali, i tifosi hanno anche la possibilità di procurarseli sul mercato secondario. StubHub è uno dei principali rivenditori per chi cerca di acquistare biglietti attraverso canali alternativi.
Quanto costano i biglietti per la DFB-Pokal 2026/27?
Nei primi turni della DFB-Pokal, i biglietti tendono a variare tra €15 e €25.
I prezzi aumentano con il progredire della competizione, con i biglietti per quarti di finale e semifinali che costano da €50 in su attraverso i canali ufficiali.
Prendendo come riferimento le edizioni precedenti, i prezzi dovrebbero partire da €75 per i posti standard e potrebbero salire oltre i €250 per i posti premium all’Olympiastadion di Berlino per la finale del 29 maggio.
Ricorda di controllare i portali ufficiali dei club più vicino alla data della partita, per ulteriori informazioni, e anche siti secondari come StubHub per la disponibilità aggiornata.
Dove si gioca la finale di DFB-Pokal?
Olympiastadion
L’Olympiastadion di Berlino fu originariamente costruito a metà degli anni Trenta come stadio ospitante delle Olimpiadi estive del 1936.
Lo stadio ha subito due grandi ristrutturazioni, dal 1972 al 1974 e dal 2000 al 2004, per modernizzarlo in vista del calcio nazionale e internazionale e ora ha una capienza di 74.475 posti.
Oltre a ospitare partite dei Mondiali FIFA del 1974 e del 2006 e degli Europei UEFA del 2024, l’Hertha Berlino, che attualmente milita in 2. Bundesliga, ha nell’Olympiastadion la propria casa dal 1963.
Lontano dal calcio, l’Olympiastadion resta un importante impianto di atletica. È lì che Usain Bolt ha stabilito il celebre record maschile dei 100 metri, durante i Mondiali di atletica del 2009. Il suo tempo di 9,58 secondi resta imbattuto 17 anni dopo.
Chi sono i recenti vincitori della DFB-Pokal?
|Anno
|Vincitore
|Finalista
|Risultato
|2026
|Bayern Monaco
|VfB Stoccarda
|3-0
|2025
|VfB Stoccarda
|Arminia Bielefeld
|4-2
|2024
|Bayer Leverkusen
|1. FC Kaiserslautern
|1-0
|2023
|RB Lipsia
|Eintracht Francoforte
|2-0
|2022
|RB Lipsia
|SC Friburgo
|4-2 (rig.)
|2021
|Borussia Dortmund
|RB Lipsia
|4-1
|2020
|Bayern Monaco
|Bayer Leverkusen
|4-2
|2019
|Bayern Monaco
|RB Lipsia
|3-0
|2018
|Eintracht Francoforte
|Bayern Monaco
|3-1
|2017
|Borussia Dortmund
|Eintracht Francoforte
|2-1