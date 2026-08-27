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Champions League trophyGetty Images
Champions League Tickets

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Come ottenere i biglietti per la Champions League 2026/27: informazioni sul sorteggio, squadre qualificate, prezzi dei biglietti e altro ancora

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Arsenal
Paris Saint-Germain
Bayern Munich
Atletico Madrid

Ecco come seguire l'epica azione del calcio europeo in questa stagione di Champions League

La corsa al premio più prestigioso del calcio europeo torna con la stagione 2026/27 di UEFA Champions League. Con l’élite dei club europei impegnata nella fase campionato allargata a 36 squadre, ogni giornata promette spettacolo di altissimo livello sulla strada verso la finale di Champions League al Metropolitano di Madrid il 5 giugno 2027.

Dopo il sorteggio ufficiale della fase campionato di giovedì 27 agosto 2026, tenutosi al Grimaldi Forum di Monaco, tutte le 36 squadre partecipanti hanno scoperto le loro otto avversarie per la fase principale della competizione.

I campioni in carica per due edizioni consecutive, il Paris Saint-Germain, si presentano al via con tutti gli occhi puntati addosso, insieme nel Gruppo 1 a corazzate come Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, Liverpool e Barcellona.

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Calendario e partite della UEFA Champions League 2026/27

Dopo il sorteggio, a ogni club sono state assegnate otto avversarie, quattro in casa e quattro in trasferta, distribuite su quattro fasce. La UEFA ha strutturato il calendario della fase campionato da settembre 2026 fino alla fine di gennaio 2027.

Programma delle giornate della fase campionato

  • 1ª giornata: 8-10 settembre 2026
  • 2ª giornata: 13-14 ottobre 2026
  • 3ª giornata: 20-21 ottobre 2026
  • 4ª giornata: 3-4 novembre 2026
  • 5ª giornata: 24-25 novembre 2026
  • 6ª giornata: 8-9 dicembre 2026
  • 7ª giornata: 19-20 gennaio 2027
  • 8ª giornata: 27 gennaio 2027 (tutte le ultime 18 partite si giocheranno in contemporanea)

Come funziona l’assegnazione delle partite di Champions League?

Ogni club affronta due avversarie della Fascia 1, due della Fascia 2, due della Fascia 3 e due della Fascia 4, sfidando una squadra in casa e una in trasferta per ogni fascia.

 Sebbene tutti gli otto accoppiamenti siano determinati durante il sorteggio, l’ordine cronologico esatto delle partite, le date precise e gli orari di calcio d’inizio (18:45 CET e 21:00 CET) vengono definiti e pubblicati dalla UEFA poco dopo il sorteggio, per evitare conflitti di programmazione legati a stadi e città e per venire incontro alle scelte televisive.

Quando si giocano le fasi a eliminazione diretta della Champions League 2026/27?

  • Spareggi per la fase a eliminazione diretta (dal 9° al 24° posto): 16-17 febbraio e 23-24 febbraio 2027
  • Ottavi di finale: 9-10 marzo e 16-17 marzo 2027
  • Quarti di finale: 6-7 aprile e 13-14 aprile 2027
  • Semifinali: 27-28 aprile e 4-5 maggio 2027
  • Finale: sabato 5 giugno 2027 (Metropolitano, Madrid)

Quali squadre si sono qualificate per la Champions League 2026/27?

FasciaClub qualificati
Fascia 1Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcellona, Atlético Madrid
Fascia 2Borussia Dortmund, Roma, Sporting CP, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis, PSV Eindhoven
Fascia 3Feyenoord, Lille, Bodø/Glimt, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk, Galatasaray
Fascia 4Slavia Praga, ŠK Slovan Bratislava, VfB Stoccarda, AEK Atene, LASK, Como 1907, Lens, Viking FK, Sabah

Quando si gioca la finale della UEFA Champions League 2027?

DataPartitaSedeBiglietti
sab 5 giugno 2027Finale di UEFA Champions League (18:00 CET)Metropolitano, MadridBiglietti

Come acquistare i biglietti per la UEFA Champions League?

La domanda per le partite di UEFA Champions League è eccezionalmente alta per tutta la competizione, soprattutto durante la fase a eliminazione diretta e per la finale di Madrid.

  • Portali ticketing dei club: per le normali partite della fase campionato e le gare casalinghe della fase a eliminazione diretta, acquista direttamente tramite le vendite ufficiali riservate ai membri dei club e le finestre di sorteggio.
  • Sorteggio pubblico ufficiale UEFA: le richieste per i biglietti neutrali della finale al Metropolitano si apriranno tramite il portale ufficiale UEFA a marzo 2027.
  • Piattaforma UEFA di rivendita: l’unica piattaforma ufficiale a prezzo nominale per acquistare i biglietti restituiti da altri tifosi una volta esaurite le assegnazioni iniziali.
  • Marketplace secondari: per giornate ad alta richiesta o acquisti last minute, piattaforme secondarie come LiveFootballTickets offrono opzioni sul mercato secondario.

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Quanto costano i biglietti della Champions League?

I biglietti acquistati direttamente tramite le vendite ufficiali dei club o i sorteggi pubblici UEFA prevedono prezzi nominali fissi

Fase del torneo / categoriaAllocazione postiFascia di prezzo ufficiale nominale
Fase campionatoIngresso generale€35 - €150 (£30 - £130)
Fase a eliminazione diretta (ottavi - semifinali)Ingresso generale€50 - €350 (£45 - £300)
Finale: Fans FirstRiservato ai tifosi dedicati delle finaliste€70 - €82 (~£60 / $80-$100)
Finale: Categoria 3Settori alti dietro le porte / angoli€180 - €210 (~£150 / $210)
Finale: Categoria 2Tribune centrali alte/intermedie e angoli€560 - €650 (~£480 / $700-$760)
Finale: Categoria 1Bordo campo premium e tribune centrali inferiori€820 - €950 (~£700 / $1,100)

Prezzi dei biglietti sul mercato secondario e di rivendita

I prezzi sulle piattaforme di ticketing di terze parti oscillano in base alla popolarità dell’avversario, all’urgenza della partita e alla capienza dello stadio:

  • Fase campionato: le partite standard partono solitamente da una cifra compresa tra $55 e $300+, anche se i grandi incroci, per esempio Real Madrid-Barcellona o Liverpool-PSG, possono superare i $600-$1,000+.
  • Quarti di finale e semifinali: le sfide a eliminazione diretta ad alta richiesta partono solitamente da circa £150 a £375+ ($200 a $500+) e hanno una media tra £500 e £800+.
  • Finale: i prezzi di rivendita per la finale di Champions League partono da circa $1,350 a $2,500+ per i posti di Categoria 3/4 e possono salire fino a $5,000 a $13,000+ per i posti centrali premium.

Chi ha vinto la Champions League in passato?

AnnoVincitoreFinalista sconfittoRisultatoSede
2026Paris Saint-GermainArsenal1-1 (4-3 rig.)Puskás Aréna (Budapest)
2025Paris Saint-GermainInter5-0Allianz Arena (Monaco)
2024Real MadridBorussia Dortmund2-0Wembley Stadium (Londra)
2023Manchester CityInter1-0Ataturk Olympic Stadium (Istanbul)
2022Real MadridLiverpool1-0Stade de France (Saint-Denis)
2021ChelseaManchester City1-0Estadio do Dragao (Porto)
2020Bayern MonacoParis Saint-Germain1-0Estadio da Luz (Lisbona)
2019LiverpoolTottenham Hotspur2-0Metropolitano Stadium (Madrid)
2018Real MadridLiverpool3-1NSC Olimpiyskiy Stadium (Kyiv)
2017Real MadridJuventus4-1Millennium Stadium (Cardiff)
2016Real MadridAtletico Madrid 5-3 (rig.)San Siro (Milano)

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