L'Ipswich Town è tornato subito nella terra promessa della Premier League al primo tentativo. Questa volta spera di restarci più a lungo e inizierà la sua stagione 2026/27 contro il Sunderland a Portman Road sabato 22 agosto.

L'era di grande successo di Kieran McKenna all'Ipswich potrebbe essere finita, ma Gary O'Neil punterà a ripartire da dove il nordirlandese ha lasciato. I Tractor Boys hanno chiuso la scorsa stagione in grande stile, finendo secondi e conquistando la promozione diretta, dopo una serie di cinque partite senza sconfitte.

Se l'Ipswich riuscirà a replicare il rendimento del Sunderland nell'ultima stagione, non potrà che essere soddisfatto. Il Sunderland ha superato ogni aspettativa al suo ritorno in Premier League, chiudendo al settimo posto e conquistando un posto in UEFA Europa League.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere per assicurarvi i biglietti per Ipswich Town-Sunderland, incluso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca la partita di Premier League tra Ipswich Town e Sunderland?

L'Ipswich Town ospita il Sunderland a Portman Road, a Ipswich, con calcio d'inizio previsto alle 15:00 (BST).

Premier League - Game Week 1 22 ago 2026 - 10:00 Portman Road

Come acquistare i biglietti per Ipswich Town-Sunderland di Premier League?

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola gara agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti attraverso il portale ufficiale di ciascun club o partner di viaggio autorizzati.

A causa dell'enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli completamente digitali, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

Titolari di abbonamento stagionale e debentures: Gli attuali abbonati mantengono il proprio posto o rimettono a disposizione del club le partite a cui non possono assistere.

Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da sorteggi casuali per i membri paganti del club (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra prestabilita nelle settimane precedenti alla partita per entrare nel sorteggio.

Scambi ufficiali di biglietti (rivendita): Se una partita registra il tutto esaurito, i membri rimasti esclusi dal sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al loro valore nominale attraverso il Ticket Exchange ufficiale del club.

Vendita generale: La vendita aperta al pubblico non iscritto è praticamente inesistente per le partite di Premier League.

Se cercate biglietti all'ultimo minuto, i tifosi possono acquistarli anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti per Ipswich Town-Sunderland di Premier League?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente in base al club ospitante, alla posizione del posto e alla categoria della partita:

Fasce d'età e riduzioni: La maggior parte dei club offre prezzi differenziati per adulti, junior (di solito Under 18 o Under 21), studenti e senior, anche se le percentuali di sconto e le fasce d'età variano da squadra a squadra.

Categorizzazione delle partite: I club classificano le gare in fasce (ad esempio Categoria A, B o C). Le sfide di cartello contro rivali della top sei o avversari del derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.

Posizione del posto: I posti centrali lungo la tribuna laterale e quelli nei settori inferiori hanno un prezzo premium, mentre quelli nei settori superiori dietro le porte offrono opzioni più economiche.

Membership ufficiale necessaria: Per acquistare biglietti casalinghi al valore nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore disponga di una Official Club Membership attiva e a pagamento per accedere ai sorteggi o agli scambi di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di £30 per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, con conferma almeno fino al 2027/28.

Sebbene i biglietti per il settore ospiti siano limitati a £30, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote riservate agli ospiti sono estremamente limitate e di solito vengono vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà: praticamente non arrivano mai alla vendita generale o ai sorteggi base per i membri.

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