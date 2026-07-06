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Come ottenere i biglietti per i quarti di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026: Inghilterra-Norvegia, Francia-Marocco, accoppiamenti possibili, stadi e altro

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Biglietti
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Inghilterra
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Francia

Tutto quello che c'è da sapere per procurarsi i biglietti degli epici quarti di finale, di cui due match sono già confermati.

La Coppa del Mondo FIFA 2026 entra nel vivo. 

Con gli ottavi di finale a metà percorso, il tabellone è stato stravolto, regalando match spettacolari in tutto il Nord America dal 9 all’11 luglio.

Con due nazioni co-organizzatrici eliminate e un cinque volte campione del mondo fuori in modo shock, il quadro dei quarti è rivoluzionato: Francia-Marocco e Norvegia-Inghilterra sono già certe.

Metà del tabellone è definito, con grandi storie e protagonisti, mentre gli altri slot sono ancora in bilico.

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Chi si è qualificato per i quarti di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026?

DataPartitaLuogoBiglietti
Giovedì 9 luglioFrancia vs MaroccoGillette Stadium (Boston)Biglietti
Venerdì 10 luglioPortogallo/Spagna vs USA/BelgioSoFi Stadium (Los Angeles)Biglietti
Sabato 11 luglioNorvegia vs InghilterraHard Rock Stadium (Miami)Biglietti
Sabato 11 luglioArgentina/Egitto vs Svizzera/ColombiaArrowhead Stadium (Kansas City)Biglietti

Come acquistare i biglietti per i quarti di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026

Le principali lotterie ufficiali (prevendita Visa, estrazione anticipata e estrazione casuale post-sorteggio) sono concluse.

Con oltre 500 milioni di richieste, i biglietti in prima vendita sono ormai quasi esauriti.

Ecco cosa devi sapere:

  • La vendita last minute, avviata il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata e rappresentano l’ultima chance per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.
  • È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA, canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
  • In alternativa, si possono consultare mercati secondari come StubHub, verificando sempre termini e condizioni di vendita.

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Quanto costano i biglietti per i quarti di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026?

I prezzi variano in base alle fasi di vendita, ma i tagliandi per i quattro quarti di finale partono da 275 a 1.690 dollari a seconda dell’impianto, come indicato:

SedePrezzo nominalePrezzo medio di rivenditaBiglietti
SoFi Stadium (Los Angeles)da 410 $ a 1.690 $da 4.760 $ a 11.500 $Biglietti
Hard Rock Stadium (Miami)da 295 $ a 1.690 $da 1.955 $ a 8.500 $+Biglietti
Gillette Stadium (Boston)da 275 $ a 1.125 $da 950 $ a 4.500 $Biglietti
Arrowhead Stadium (Kansas City)da 275 a 1.125 $da 3.900 $ a 10.000 $Biglietti

Cosa aspettarsi dai quarti di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026?

Nel 2022 in Qatar abbiamo visto quarti di finale indimenticabili: Brasile e Portogallo eliminate a sorpresa da Croazia e Marocco.

La Francia ha superato l’Inghilterra in un match epico, mentre nella “Battaglia di Lusail”, con 18 gialli e un rosso, l’Argentina ha eliminato l’Olanda solo ai supplementari.

Il torneo del 2026 ha già riservato molti colpi di scena, rivoluzionando il tabellone. 

Il Brasile, tra i favoriti, è già stato eliminato con una sorprendente sconfitta per 2-0 negli ottavi contro la Norvegia di Erling Haaland, aprendo la strada a un titanico scontro nei quarti per i norvegesi contro l’Inghilterra, che ha superato di misura i co-padroni di casa del Messico per 3-2 all’Azteca.  

Nel frattempo Kylian Mbappé e la Francia hanno superato agevolmente il turno, preparando la rivincita della semifinale del Qatar 2022 contro un Marocco che ha eliminato con freddezza i co-padroni di casa del Canada per 3-0. 

Con l’uscita di Canada e Messico, restano da definire le altre quattro squadre che completeranno il tabellone dei quarti.  

A trent’anni da USA 1994, l’edizione 2026 si conferma la più grande, rumorosa e imprevedibile della storia.

Quali sono le sedi dei quarti di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026?

Stadio (Città)Capacità
Gillette Stadium (Boston)63.815 
Arrowhead Stadium (Kansas City)67.513
SoFi Stadium (Los Angeles)69.650
Hard Rock Stadium, Miami64.091

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