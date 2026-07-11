Come ottenere i biglietti per i quarti di finale dei Mondiali FIFA 2026: Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera. Chi affiancherà Francia e Spagna in semifinale?

I Mondiali FIFA 2026 entrano nel vivo.
Oggi si giocano sfide avvincenti in tutto il Nord America.
Con l’eliminazione delle tre nazioni co-organizzatrici e del Brasile, cinque volte campione del mondo, agli ottavi, il quadro dei quarti è cambiato.
Dopo i successi di Francia sul Marocco e di Spagna sul Belgio, restano due quarti di finale: Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera.
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Chi si è qualificato per i quarti di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026?
|Data
|Partita (ora locale di inizio)
|Sede
|Risultato finale / Biglietti
|Giovedì 9 luglio
|Francia-Marocco (16:00 ET)
|Gillette Stadium (Boston)
|La Francia ha vinto 2-0
|Venerdì 10 luglio
|Spagna vs Belgio (ore 12:00 PT)
|SoFi Stadium (Los Angeles)
|La Spagna ha vinto 2-1
|Sabato 11 luglio
|Norvegia vs Inghilterra (17:00 ET)
|Hard Rock Stadium (Miami)
|Biglietti
|Sabato 11 luglio
|Argentina vs Svizzera (20:00 CDT)
|Arrowhead Stadium (Kansas City)
|Biglietti
Come acquistare i biglietti per i quarti di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026
Ecco cosa c'è da sapere:
- La fase di vendita last minute, iniziata il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono venduti in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.
- È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA, canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
- In alternativa, i tifosi possono rivolgersi a mercati secondari come StubHub per i biglietti dell’ultimo minuto. Controllate sempre termini e condizioni di questi siti prima di acquistare.
Quanto costano i biglietti per i quarti di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026?
I prezzi variano in base alle fasi di vendita, ma i biglietti per i quarti di finale costano da 275 a 1.690 dollari, a seconda dell’impianto:
|Sede
|Prezzo nominale
|Prezzo medio di rivendita
|Biglietti
|Hard Rock Stadium (Miami)
|da 295 $ a 1.690 $
|da 1.955 $ a 8.500 $+
|Biglietti
|Arrowhead Stadium (Kansas City)
|da 275 $ a 1.125 $
|da 3.900 $ a 10.000 $
|Biglietti
Cosa aspettarsi dai quarti di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026?
Nel 2022 in Qatar abbiamo visto quarti di finale sorprendenti: Brasile e Portogallo, favorite, sono state eliminate da Croazia e Marocco.
La Francia ha superato l’Inghilterra in un match epico, mentre l’Argentina, nella “Battaglia di Lusail” con 18 gialli e un rosso, ha eliminato l’Olanda ai supplementari.
Il torneo del 2026 ha già riservato molti colpi di scena, con Francia e Spagna già in semifinale.
Il Brasile, tra i favoriti, è stato eliminato con una sorprendente sconfitta per 2-1 negli ottavi contro la Norvegia di Erling Haaland, aprendo la strada a un grande quarto di finale tra i norvegesi e l’Inghilterra, che ha superato 3-2 il Messico all’Azteca. Sempre nella parte bassa del tabellone, l’Argentina ha completato una delle più grandi rimonte della storia, superando l’Egitto 3-2. Ora sfiderà la Svizzera, che ha eliminato la Colombia ai rigori.
A trent’anni da USA 1994, l’edizione ampliata del 2026 si conferma la Coppa del Mondo più grande, rumorosa e imprevedibile della storia.
Scarpa d’oro dei Mondiali 2026 - Classifica aggiornata
Dopo l’ottavo gol nei quarti contro il Marocco, Kylian Mbappé è tornato in vetta alla classifica della Scarpa d’Oro FIFA 2026, a pari merito con Lionel Messi.
|Giocatore (Squadra)
|Numero di gol
|Prossima partita - Biglietti
|Kylian Mbappé (Francia)
|8
|vs Spagna - Biglietti
|Lionel Messi (Argentina)
|8
|contro la Svizzera - Biglietti
|Erling Haaland (Norvegia)
|7
|contro l'Inghilterra - Biglietti
|Harry Kane (Inghilterra)
|6
|contro la Norvegia - Biglietti
|Ousmane Dembélé (Francia)
|5
|contro la Spagna - Biglietti
|Vinícius Júnior (Brasile)
|4
|Eliminato
|Jude Bellingham (Inghilterra)
|4
|vs Norvegia - Biglietti
|Julián Quiñones (Messico)
|4
|Eliminato
|Ismaïla Sarr (Senegal)
|4
|Eliminato
|Mikel Oyarzabal (Spagna)
|4
|vs Francia - Biglietti
Quali sono le sedi dei quarti di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026?
|Stadio (Città)
|Capacità
|Gillette Stadium (Boston)
|63.815
|Arrowhead Stadium (Kansas City)
|67.513
|SoFi Stadium (Los Angeles)
|69.650
|Hard Rock Stadium, Miami
|64.091