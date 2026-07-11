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Come ottenere i biglietti per i quarti di finale dei Mondiali FIFA 2026: Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera. Chi affiancherà Francia e Spagna in semifinale?

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Tutto quello che c'è da sapere per procurarsi i biglietti dei quarti di finale dei Mondiali

I Mondiali FIFA 2026 entrano nel vivo. 

Oggi si giocano sfide avvincenti in tutto il Nord America.

Con l’eliminazione delle tre nazioni co-organizzatrici e del Brasile, cinque volte campione del mondo, agli ottavi, il quadro dei quarti è cambiato.

Dopo i successi di Francia sul Marocco e di Spagna sul Belgio, restano due quarti di finale: Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera.

Lascia che GOAL ti dia le ultime su biglietti, prezzi e prenotazioni per i quarti di finale.

Bigliettiper i quarti di finale dei Mondiali 2026.Prenota ora.

Chi si è qualificato per i quarti di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026?

DataPartita (ora locale di inizio)SedeRisultato finale / Biglietti
Giovedì 9 luglioFrancia-Marocco (16:00 ET)Gillette Stadium (Boston)La Francia ha vinto 2-0
Venerdì 10 luglioSpagna vs Belgio (ore 12:00 PT)SoFi Stadium (Los Angeles)La Spagna ha vinto 2-1
Sabato 11 luglioNorvegia vs Inghilterra (17:00 ET)Hard Rock Stadium (Miami)Biglietti
Sabato 11 luglioArgentina vs Svizzera (20:00 CDT)Arrowhead Stadium (Kansas City)Biglietti

Come acquistare i biglietti per i quarti di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026

Ecco cosa c'è da sapere:

  • La fase di vendita last minute, iniziata il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono venduti in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.
  • È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA, canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
  • In alternativa, i tifosi possono rivolgersi a mercati secondari come StubHub per i biglietti dell’ultimo minuto. Controllate sempre termini e condizioni di questi siti prima di acquistare.

Prenota ora.

Quanto costano i biglietti per i quarti di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026?

I prezzi variano in base alle fasi di vendita, ma i biglietti per i quarti di finale costano da 275 a 1.690 dollari, a seconda dell’impianto:

SedePrezzo nominalePrezzo medio di rivenditaBiglietti
Hard Rock Stadium (Miami)da 295 $ a 1.690 $da 1.955 $ a 8.500 $+Biglietti
Arrowhead Stadium (Kansas City)da 275 $ a 1.125 $da 3.900 $ a 10.000 $Biglietti

Cosa aspettarsi dai quarti di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026?

Nel 2022 in Qatar abbiamo visto quarti di finale sorprendenti: Brasile e Portogallo, favorite, sono state eliminate da Croazia e Marocco.

La Francia ha superato l’Inghilterra in un match epico, mentre l’Argentina, nella “Battaglia di Lusail” con 18 gialli e un rosso, ha eliminato l’Olanda ai supplementari.

Il torneo del 2026 ha già riservato molti colpi di scena, con Francia e Spagna già in semifinale.

Il Brasile, tra i favoriti, è stato eliminato con una sorprendente sconfitta per 2-1 negli ottavi contro la Norvegia di Erling Haaland, aprendo la strada a un grande quarto di finale tra i norvegesi e l’Inghilterra, che ha superato 3-2 il Messico all’Azteca.  Sempre nella parte bassa del tabellone, l’Argentina ha completato una delle più grandi rimonte della storia, superando l’Egitto 3-2. Ora sfiderà la Svizzera, che ha eliminato la Colombia ai rigori.

A trent’anni da USA 1994, l’edizione ampliata del 2026 si conferma la Coppa del Mondo più grande, rumorosa e imprevedibile della storia.

Scarpa d’oro dei Mondiali 2026 - Classifica aggiornata

Dopo l’ottavo gol nei quarti contro il Marocco, Kylian Mbappé è tornato in vetta alla classifica della Scarpa d’Oro FIFA 2026, a pari merito con Lionel Messi. 

Giocatore (Squadra)Numero di golProssima partita - Biglietti
Kylian Mbappé (Francia)8vs Spagna - Biglietti
Lionel Messi (Argentina)8contro la Svizzera - Biglietti
Erling Haaland (Norvegia)7contro l'Inghilterra - Biglietti
Harry Kane (Inghilterra)6contro la Norvegia - Biglietti
Ousmane Dembélé (Francia)5contro la Spagna - Biglietti
Vinícius Júnior (Brasile)4Eliminato
Jude Bellingham (Inghilterra)4vs Norvegia - Biglietti
Julián Quiñones (Messico)4Eliminato
Ismaïla Sarr (Senegal)4Eliminato
Mikel Oyarzabal (Spagna)4vs Francia - Biglietti

Quali sono le sedi dei quarti di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026?

Stadio (Città)Capacità
Gillette Stadium (Boston)63.815 
Arrowhead Stadium (Kansas City)67.513
SoFi Stadium (Los Angeles)69.650
Hard Rock Stadium, Miami64.091

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