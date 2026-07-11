Come ottenere i biglietti per i quarti di finale dei Mondiali FIFA 2026: Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera. Chi affiancherà Francia e Spagna in semifinale?

I Mondiali FIFA 2026 entrano nel vivo.

Oggi si giocano sfide avvincenti in tutto il Nord America.

Con l’eliminazione delle tre nazioni co-organizzatrici e del Brasile, cinque volte campione del mondo, agli ottavi, il quadro dei quarti è cambiato.

Dopo i successi di Francia sul Marocco e di Spagna sul Belgio, restano due quarti di finale: Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera.

Lascia che GOAL ti dia le ultime su biglietti, prezzi e prenotazioni per i quarti di finale.

Chi si è qualificato per i quarti di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026?

Data Partita (ora locale di inizio) Sede Risultato finale / Biglietti Giovedì 9 luglio Francia-Marocco (16:00 ET) Gillette Stadium (Boston) La Francia ha vinto 2-0 Venerdì 10 luglio Spagna vs Belgio (ore 12:00 PT) SoFi Stadium (Los Angeles) La Spagna ha vinto 2-1 Sabato 11 luglio Norvegia vs Inghilterra (17:00 ET) Hard Rock Stadium (Miami) Biglietti Sabato 11 luglio Argentina vs Svizzera (20:00 CDT) Arrowhead Stadium (Kansas City) Biglietti

Come acquistare i biglietti per i quarti di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026

Ecco cosa c'è da sapere:

La fase di vendita last minute, iniziata il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono venduti in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.

È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA, canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.

In alternativa, i tifosi possono rivolgersi a mercati secondari come StubHub per i biglietti dell’ultimo minuto. Controllate sempre termini e condizioni di questi siti prima di acquistare.

Quanto costano i biglietti per i quarti di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026?

I prezzi variano in base alle fasi di vendita, ma i biglietti per i quarti di finale costano da 275 a 1.690 dollari, a seconda dell’impianto:

Sede Prezzo nominale Prezzo medio di rivendita Biglietti Hard Rock Stadium (Miami) da 295 $ a 1.690 $ da 1.955 $ a 8.500 $+ Biglietti Arrowhead Stadium (Kansas City) da 275 $ a 1.125 $ da 3.900 $ a 10.000 $ Biglietti

Cosa aspettarsi dai quarti di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026?

Nel 2022 in Qatar abbiamo visto quarti di finale sorprendenti: Brasile e Portogallo, favorite, sono state eliminate da Croazia e Marocco.

La Francia ha superato l’Inghilterra in un match epico, mentre l’Argentina, nella “Battaglia di Lusail” con 18 gialli e un rosso, ha eliminato l’Olanda ai supplementari.

Il torneo del 2026 ha già riservato molti colpi di scena, con Francia e Spagna già in semifinale.

Il Brasile, tra i favoriti, è stato eliminato con una sorprendente sconfitta per 2-1 negli ottavi contro la Norvegia di Erling Haaland, aprendo la strada a un grande quarto di finale tra i norvegesi e l’Inghilterra, che ha superato 3-2 il Messico all’Azteca. Sempre nella parte bassa del tabellone, l’Argentina ha completato una delle più grandi rimonte della storia, superando l’Egitto 3-2. Ora sfiderà la Svizzera, che ha eliminato la Colombia ai rigori.

A trent’anni da USA 1994, l’edizione ampliata del 2026 si conferma la Coppa del Mondo più grande, rumorosa e imprevedibile della storia.

Scarpa d’oro dei Mondiali 2026 - Classifica aggiornata

Dopo l’ottavo gol nei quarti contro il Marocco, Kylian Mbappé è tornato in vetta alla classifica della Scarpa d’Oro FIFA 2026, a pari merito con Lionel Messi.

Giocatore (Squadra) Numero di gol Prossima partita - Biglietti Kylian Mbappé (Francia) 8 vs Spagna - Biglietti Lionel Messi (Argentina) 8 contro la Svizzera - Biglietti Erling Haaland (Norvegia) 7 contro l'Inghilterra - Biglietti Harry Kane (Inghilterra) 6 contro la Norvegia - Biglietti Ousmane Dembélé (Francia) 5 contro la Spagna - Biglietti Vinícius Júnior (Brasile) 4 Eliminato Jude Bellingham (Inghilterra) 4 vs Norvegia - Biglietti Julián Quiñones (Messico) 4 Eliminato Ismaïla Sarr (Senegal) 4 Eliminato Mikel Oyarzabal (Spagna) 4 vs Francia - Biglietti

Quali sono le sedi dei quarti di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026?