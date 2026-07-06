La Coppa del Mondo FIFA 2026 entra nel vivo.
Con gli ottavi di finale ormai oltre la metà, il tabellone è stato stravolto, regalando match spettacolari in tutto il Nord America dal 9 all’11 luglio.
Con due delle nazioni co-organizzatrici eliminate e un cinque volte campione del mondo fuori in modo shock, il quadro dei quarti è rivoluzionato: Francia-Marocco e Norvegia-Inghilterra sono già certe.
Due slot su quattro sono assegnati, con grandi storie e campioni in campo, mentre gli altri due restano da definire in sfide avvincenti.
Chi si è qualificato per i quarti di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026?
|Data
|Partita
|Luogo
|Biglietti
|Giovedì 9 luglio
|Francia vs Marocco
|Gillette Stadium (Boston)
|Biglietti
|Venerdì 10 luglio
|Portogallo/Spagna vs USA/Belgio
|SoFi Stadium (Los Angeles)
|Biglietti
|Sabato 11 luglio
|Norvegia vs Inghilterra
|Hard Rock Stadium (Miami)
|Biglietti
|Sabato 11 luglio
|Argentina/Egitto vs Svizzera/Colombia
|Arrowhead Stadium (Kansas City)
|Biglietti
Come acquistare i biglietti per i quarti di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026
Le principali lotterie ufficiali (prevendita Visa, estrazione anticipata e selezione casuale post-sorteggio) si sono concluse.
Con oltre 500 milioni di richieste, i biglietti in prima vendita sono ormai quasi esauriti.
Ecco cosa devi sapere:
- La vendita last minute, attiva dal 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono venduti in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.
- È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA, canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
- In alternativa, si possono consultare mercati secondari come StubHub, verificando sempre termini e condizioni prima dell’acquisto.
Quanto costano i biglietti per i quarti di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026?
I prezzi variano in base alle fasi di vendita, ma i tagliandi per i quattro quarti di finale partono da 275 a 1.690 dollari a seconda dell’impianto, come indicato:
|Sede
|Prezzo nominale
|Prezzo medio di rivendita
|Biglietti
|SoFi Stadium (Los Angeles)
|da 410 $ a 1.690 $
|da 4.760 $ a 11.500 $
|Biglietti
|Hard Rock Stadium (Miami)
|da 295 $ a 1.690 $
|da 1.955 $ a 8.500 $+
|Biglietti
|Gillette Stadium (Boston)
|da 275 $ a 1.125 $
|da 950 $ a 4.500 $
|Biglietti
|Arrowhead Stadium (Kansas City)
|da 275 a 1.125 $
|da 3.900 $ a 10.000 $
|Biglietti
Cosa aspettarsi dai quarti di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026?
Nel 2022 in Qatar abbiamo visto quarti di finale indimenticabili: Brasile e Portogallo eliminate a sorpresa da Croazia e Marocco.
La Francia ha superato l’Inghilterra in un match epico, mentre nella “Battaglia di Lusail”, con 18 gialli e 1 rosso (record mondiale), l’Argentina ha eliminato l’Olanda solo ai supplementari.
Il torneo del 2026 ha già riservato molti colpi di scena, rivoluzionando il tabellone.
Il Brasile, tra i favoriti, è già stato eliminato con una sorprendente sconfitta per 2-1 negli ottavi contro la Norvegia di Erling Haaland, aprendo la strada a un titanico scontro nei quarti per i norvegesi contro l’Inghilterra, che ha superato di misura i co-padroni di casa del Messico per 3-2 in una partita da manuale all’Azteca.
Nel frattempo Kylian Mbappé e la Francia hanno superato agevolmente il turno, preparando la rivincita della semifinale di Qatar 2022 contro un Marocco pericoloso, che ha eliminato con freddezza i co-organizzatori del Canada per 3-0.
Con l’uscita di Canada e Messico, restano da definire le altre quattro squadre che completeranno il tabellone dei quarti.
A trent’anni da USA 1994, l’edizione 2026 si conferma la più grande, rumorosa e imprevedibile della storia.
Quali sono le sedi dei quarti di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026?
|Stadio (Città)
|Capacità
|Gillette Stadium (Boston)
|63.815
|Arrowhead Stadium (Kansas City)
|67.513
|SoFi Stadium (Los Angeles)
|69.650
|Hard Rock Stadium, Miami
|64.091