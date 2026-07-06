La Coppa del Mondo FIFA 2026 entra nel vivo.

Con gli ottavi di finale ormai oltre la metà, il tabellone è stato stravolto, regalando match spettacolari in tutto il Nord America dal 9 all’11 luglio.

Con due delle nazioni co-organizzatrici eliminate e un cinque volte campione del mondo fuori in modo shock, il quadro dei quarti è rivoluzionato: Francia-Marocco e Norvegia-Inghilterra sono già certe.

Due slot su quattro sono assegnati, con grandi storie e campioni in campo, mentre gli altri due restano da definire in sfide avvincenti.

Chi si è qualificato per i quarti di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026?

Data Partita Luogo Biglietti Giovedì 9 luglio Francia vs Marocco Gillette Stadium (Boston) Biglietti Venerdì 10 luglio Portogallo/Spagna vs USA/Belgio SoFi Stadium (Los Angeles) Biglietti Sabato 11 luglio Norvegia vs Inghilterra Hard Rock Stadium (Miami) Biglietti Sabato 11 luglio Argentina/Egitto vs Svizzera/Colombia Arrowhead Stadium (Kansas City) Biglietti

Come acquistare i biglietti per i quarti di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026

Le principali lotterie ufficiali (prevendita Visa, estrazione anticipata e selezione casuale post-sorteggio) si sono concluse.

Con oltre 500 milioni di richieste, i biglietti in prima vendita sono ormai quasi esauriti.

Ecco cosa devi sapere:

La vendita last minute, attiva dal 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono venduti in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.

È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA, canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.

In alternativa, si possono consultare mercati secondari come StubHub, verificando sempre termini e condizioni prima dell’acquisto.

Quanto costano i biglietti per i quarti di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026?

I prezzi variano in base alle fasi di vendita, ma i tagliandi per i quattro quarti di finale partono da 275 a 1.690 dollari a seconda dell’impianto, come indicato:

Sede Prezzo nominale Prezzo medio di rivendita Biglietti SoFi Stadium (Los Angeles) da 410 $ a 1.690 $ da 4.760 $ a 11.500 $ Biglietti Hard Rock Stadium (Miami) da 295 $ a 1.690 $ da 1.955 $ a 8.500 $+ Biglietti Gillette Stadium (Boston) da 275 $ a 1.125 $ da 950 $ a 4.500 $ Biglietti Arrowhead Stadium (Kansas City) da 275 a 1.125 $ da 3.900 $ a 10.000 $ Biglietti

Cosa aspettarsi dai quarti di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026?

Nel 2022 in Qatar abbiamo visto quarti di finale indimenticabili: Brasile e Portogallo eliminate a sorpresa da Croazia e Marocco.

La Francia ha superato l’Inghilterra in un match epico, mentre nella “Battaglia di Lusail”, con 18 gialli e 1 rosso (record mondiale), l’Argentina ha eliminato l’Olanda solo ai supplementari.

Il torneo del 2026 ha già riservato molti colpi di scena, rivoluzionando il tabellone.

Il Brasile, tra i favoriti, è già stato eliminato con una sorprendente sconfitta per 2-1 negli ottavi contro la Norvegia di Erling Haaland, aprendo la strada a un titanico scontro nei quarti per i norvegesi contro l’Inghilterra, che ha superato di misura i co-padroni di casa del Messico per 3-2 in una partita da manuale all’Azteca.

Nel frattempo Kylian Mbappé e la Francia hanno superato agevolmente il turno, preparando la rivincita della semifinale di Qatar 2022 contro un Marocco pericoloso, che ha eliminato con freddezza i co-organizzatori del Canada per 3-0.

Con l’uscita di Canada e Messico, restano da definire le altre quattro squadre che completeranno il tabellone dei quarti.

A trent’anni da USA 1994, l’edizione 2026 si conferma la più grande, rumorosa e imprevedibile della storia.

Quali sono le sedi dei quarti di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026?