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Lionel Messi of Argentina kisses the FIFA World Cup Qatar 2022 Winners' Trophy while holding the adidas Golden Boot awardGetty Images
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Come ottenere i biglietti per i Mondiali FIFA 2026: guida alla vendita last minute, al mercato secondario, alle squadre qualificate, al calendario e altro

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Tutto ciò che devi sapere per acquistare i biglietti dei Mondiali: dove comprarli, i prezzi e altro ancora.

La Coppa del Mondo FIFA torna in Nord America per la prima volta dal 1994.

Per la prima volta con 48 squadre, promette di essere il più grande di sempre.

Prenotai biglietti perla Coppa del Mondo.

La domanda di biglietti sarà altissima: il torneo si terrà negli Stati Uniti, in Messico e in Canada dall'11 giugno 2026.

Lascia che GOAL ti guidi tra date di vendita e prezzi.

Scopri la classifica dei biglietti più cari, il confronto tra finale, Argentina e pacchetti VIP.

Elenco delle partite dei Mondiali 2026: match inaugurale, semifinali, finale e altro.

FaseDataCittàSquadreBiglietti
Gruppo A11 – 27 giugnoCittà del Messico, Guadalajara, Monterrey, AtlantaMessico, Sudafrica, Corea del Sud, Repubblica CecaBiglietti
Gruppo B11 – 27 giugnoToronto, Vancouver, San Francisco, Los AngelesCanada, Bosnia-Erzegovina, Qatar, SvizzeraBiglietti
Gruppo C11 – 27 giugnoNew York, New Jersey, Boston, Filadelfia, MiamiBrasile, Marocco, Haiti, ScoziaBiglietti
Gruppo D11 – 27 giugnoLos Angeles, Vancouver, Seattle, San FranciscoStati Uniti, Paraguay, Australia, TurchiaBiglietti
Gruppo E11 – 27 giugnoHouston, Filadelfia, Toronto, Kansas CityGermania, Curaçao, Costa d'Avorio, EcuadorBiglietti
Gruppo F11 – 27 giugnoDallas, Monterrey, Houston, Kansas CityPaesi Bassi, Giappone, Svezia, TunisiaBiglietti
Gruppo G11 – 27 giugnoSeattle, Los Angeles, VancouverBelgio, Egitto, Iran, Nuova ZelandaBiglietti
Gruppo H11 – 27 giugnoAtlanta, Miami, Houston, GuadalajaraSpagna, Capo Verde, Arabia Saudita, UruguayBiglietti
Gruppo I11 – 27 giugnoNew York, New Jersey, Boston, Filadelfia, TorontoFrancia, Senegal, Iraq, NorvegiaBiglietti
Gruppo J11 – 27 giugnoKansas City, San Francisco, DallasArgentina, Algeria, Austria, GiordaniaBiglietti
Gruppo K11 – 27 giugnoHouston, Città del Messico, Guadalajara, MiamiPortogallo, Repubblica Democratica del Congo, Uzbekistan, ColombiaBigliettiGruppo L11 – 27 giugnoDallas, Toronto, Boston, FiladelfiaInghilterra, Croazia, Ghana, PanamaBigliettiOttavi di finale28 giugno – 3 luglioTutte le città ospitanti (escluse GDL e MTY)Da confermareBigliettiOttavi di finale4-7 luglioVancouver, Seattle, Città del Messico, Houston, Dallas, Atlanta, Filadelfia, New York, New JerseyDa confermareBigliettiQuarti di finale9 – 11 luglioBoston, Los Angeles, Miami, Kansas CityDa confermareBigliettiSemifinale14 – 15 luglioDallas, AtlantaDa confermareBiglietti3° posto18 luglioMiamiDa confermareBigliettiFinale19 luglioNew York New JerseyDa confermareBiglietti

Come acquistare i biglietti per i Mondiali del 2026?

Le principali lotterie ufficiali, tra cui la prevendita Visa, l’Early Ticket Draw e l’estrazione casuale post-sorteggio, si sono concluse. 

Con oltre 500 milioni di richieste già gestite, la disponibilità residua è ai minimi storici.

Ecco cosa devi sapere in breve:

  • Dal 1° aprile è attiva la vendita last minute: non è una lotteria, i biglietti vengono assegnati in ordine di arrivo e confermati subito. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.
  • È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA, l’unico canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
  • In alternativa, potete cercare biglietti last minute su mercati secondari come StubHub, verificando sempre termini e condizioni.

PER SAPERNE DI PIÙ: Come acquistare i biglietti di rivendita per la Coppa del Mondo 2026: rivendita ufficiale FIFA, rivendita in Messico, informazioni e altro

Dove acquistare i biglietti per i Mondiali 2026?

Il canale principale e più sicuro è il portale biglietti ufficiale FIFA

Per partecipare alle vendite in tempo reale, con criterio “primo arrivato, primo servito”, è necessario avere un ID FIFA registrato. 

Oltre alle vendite iniziali, il Mercato di rivendita e scambio FIFA è l’unica piattaforma ufficiale per i trasferimenti tra tifosi. La disponibilità è sporadica, quindi conviene controllare il portale più volte al giorno, poiché i biglietti vengono inseriti in tempo reale da altri utenti.

Per chi cerca biglietti per date o match molto richiesti non più disponibili sul portale ufficiale, i siti di secondary ticketing come StubHub offrono maggiore flessibilità, ma a un prezzo più alto. 

Verifica sempre che la piattaforma offra una solida garanzia per l'acquirente.

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Posso acquistare biglietti di rivendita per i Mondiali 2026?

Sì. Il FIFA Resale Marketplace è il canale ufficiale per gli scambi sicuri ed è stato riaperto il 2 aprile. 

È accessibile tramite il portale biglietti del sito FIFA per residenti internazionali, statunitensi e canadesi.

I residenti in Messico devono usare il FIFA Exchange Marketplace (Mercado de Intercambio de la FIFA), attivo per le transazioni locali con le stesse garanzie.

I mercati secondari come StubHub restano un'opzione popolare per chi cerca settori specifici o biglietti per le partite più attese. 

Leggi sempre termini e condizioni del sito prima di comprare.

Quanto costano i biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026?

La FIFA ha già annunciato che, grazie al sistema di prezzi dinamici, i biglietti partiranno da 60 dollari per le prime gare della fase a gironi, ma potrebbero superare i 10.000 dollari per la finale. 

I prezzi possono variare nelle diverse fasi di vendita. 

Ecco le stime:

FaseFascia di prezzo dei biglietti
Fase a gironi (escluse le nazioni ospitanti)60-620 dollari
Fase a gironi (partite di Stati Uniti, Canada e Messico) 75 $ - 2.735 $
Ottavi di finale$105 - $750
Ottavi di finale$170 - $980 
Quarti di finale $275 - $1.775
Semifinali $420 - $3.295
Finale2.030 $ - 10.875 $

In cosa consiste il sistema di prezzi variabili della FIFA?

La FIFA segue una tendenza comune nello sport e nell'intrattenimento, facendo variare i prezzi per ottimizzare vendite e affluenza. 

Per la Coppa del Mondo 2026 la FIFA usa prezzi variabili (o dinamici): durante le diverse fasi di vendita, il costo dei biglietti può cambiare in base a domanda e disponibilità per ogni match.

I prezzi possono cambiare in qualsiasi momento, garantendo flessibilità di fronte a imprevisti. 

Prima dell’avvio di ogni fase di vendita i prezzi vengono definiti in modo flessibile; poi, una volta aperta la fase, scatta la tariffazione dinamica.

Quali squadre si sono qualificate per la Coppa del Mondo FIFA 2026?

In totale 211 squadre hanno partecipato alle qualificazioni per la 23ª edizione della Coppa del Mondo FIFA, e ora tutti i 48 posti sono ufficialmente assegnati. Tra queste ci sono le tre nazioni ospitanti – Canada, Messico e Stati Uniti – qualificate di diritto.

Il quadro definitivo della Coppa del Mondo FIFA 2026 è il seguente:

  • AFC (Asia): Australia, Iran, Iraq, Giappone, Giordania, Qatar, Arabia Saudita, Corea del Sud, Uzbekistan
  • CAF (Africa): Algeria, Capo Verde, Repubblica Democratica del Congo, Egitto, Ghana, Costa d'Avorio, Marocco, Senegal, Sudafrica, Tunisia
  • CONCACAF (Nord/Centro America e Caraibi): Canada, Curaçao, Haiti, Messico, Panama, Stati Uniti
  • CONMEBOL (Sudamerica): Argentina, Brasile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay
  • OFC (Oceania): Nuova Zelanda
  • UEFA (Europa): Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Repubblica Ceca, Inghilterra, Francia, Germania, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Scozia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia

Il processo di qualificazione si è chiuso il 31 marzo 2026: i vincitori degli spareggi intercontinentali ed europei hanno ottenuto l’ultimo posto nel torneo a 12 gironi, in partenza a giugno.

Quali sono le sedi della Coppa del Mondo FIFA 2026?

Nel giugno 2022 sono state annunciate le sedici città ospitanti della Coppa del Mondo FIFA 2026 (due in Canada, tre in Messico e undici negli Stati Uniti). 

PaeseStadio (Città)Capacità dello stadio per i Mondiali
CanadaBC Place (Vancouver) 54.000
 BMO Field (Toronto) 45.000
MessicoEstadio Azteca (Città del Messico) 83.000
 Estadio Akron (Guadalajara) 48.000
 Stadio BBVA (Monterrey) 53.500
Stati UnitiMercedes-Benz Stadium (Atlanta) 75.000
 Gillette Stadium (Boston) 65.000
 AT&T Stadium (Dallas) 94.000
 NRG Stadium, Houston 72.000
 Arrowhead Stadium (Kansas City) 73.000
 SoFi Stadium (Los Angeles) 70.000
 Hard Rock Stadium, Miami 65.000
 MetLife Stadium, New York 82.500
 Lincoln Financial Field, Filadelfia 69.000 
 Levi's Stadium, San Francisco 71.000 
 Lumen Field, Seattle 69.000

Quando si terrà la Coppa del Mondo FIFA 2026?

La Coppa del Mondo FIFA 2026 si terrà dall'11giugno al 19 luglio 2026 in 16 città di Canada, Messico e Stati Uniti. 

In 34 giorni si disputeranno 104 partite in tutto il Nord America. 

Per la prima volta, il torneo vedrà 48 squadre e sarà ospitato da tre nazioni. 

Dove si terrà la Coppa del Mondo FIFA 2026?

Le città ospitanti della Coppa del Mondo FIFA 2026 sono:

  • Canada: Toronto e Vancouver
  • Messico: Guadalajara, Città del Messico, Monterrey
  • Stati Uniti: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Filadelfia, San Francisco e Seattle.

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