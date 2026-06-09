Come ottenere i biglietti per i Mondiali FIFA 2026: guida alla vendita last minute, ai biglietti di seconda mano, alle squadre qualificate, al calendario e altro

La Coppa del Mondo FIFA torna in Nord America per la prima volta dal 1994.
Per la prima volta con 48 squadre, promette di essere il più grande di sempre.
La domanda di biglietti sarà altissima: il torneo si terrà negli Stati Uniti, in Messico e in Canada dall'11 giugno 2026.
Lascia che GOAL ti guidi tra date di vendita e prezzi.
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Elenco delle partite dei Mondiali 2026: match inaugurale, semifinali, finale e altro.
|Fase
|Data
|Città
|Squadre
|Biglietti
|Gruppo A
|11 – 27 giugno
|Città del Messico, Guadalajara, Monterrey, Atlanta
|Messico, Sudafrica, Corea del Sud, Repubblica Ceca
|Biglietti
|Gruppo B
|11 – 27 giugno
|Toronto, Vancouver, San Francisco, Los Angeles
|Canada, Bosnia-Erzegovina, Qatar, Svizzera
|Biglietti
|Gruppo C
|11 – 27 giugno
|New York, New Jersey, Boston, Filadelfia, Miami
|Brasile, Marocco, Haiti, Scozia
|Biglietti
|Gruppo D
|11 – 27 giugno
|Los Angeles, Vancouver, Seattle, San Francisco
|Stati Uniti, Paraguay, Australia, Turchia
|Biglietti
|Gruppo E
|11 – 27 giugno
|Houston, Filadelfia, Toronto, Kansas City
|Germania, Curaçao, Costa d'Avorio, Ecuador
|Biglietti
|Gruppo F
|11 – 27 giugno
|Dallas, Monterrey, Houston, Kansas City
|Paesi Bassi, Giappone, Svezia, Tunisia
|Biglietti
|Gruppo G
|11 – 27 giugno
|Seattle, Los Angeles, Vancouver
|Belgio, Egitto, Iran, Nuova Zelanda
|Biglietti
|Gruppo H
|11 – 27 giugno
|Atlanta, Miami, Houston, Guadalajara
|Spagna, Capo Verde, Arabia Saudita, Uruguay
|Biglietti
|Gruppo I
|11 – 27 giugno
|New York, New Jersey, Boston, Filadelfia, Toronto
|Francia, Senegal, Iraq, Norvegia
|Biglietti
|Gruppo J
|11 – 27 giugno
|Kansas City, San Francisco, Dallas
|Argentina, Algeria, Austria, Giordania
|Biglietti
Come acquistare i biglietti per i Mondiali del 2026?
Le principali lotterie ufficiali, tra cui la prevendita Visa, l’Early Ticket Draw e l’estrazione post-sorteggio, si sono concluse.
Con oltre 500 milioni di richieste già elaborate, la disponibilità residua è ai minimi storici.
Ecco cosa devi sapere in breve:
- Dal 1° aprile è attiva la vendita last minute: non è una lotteria, i biglietti vengono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.
- È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA, canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
- In alternativa, potete cercare biglietti last minute sui mercati secondari come StubHub, verificando sempre termini e condizioni prima dell’acquisto.
PER SAPERNE DI PIÙ: Come acquistare i biglietti di rivendita per i Mondiali 2026: rivendita ufficiale FIFA, rivendita in Messico, informazioni e altro
Dove acquistare i biglietti per i Mondiali 2026?
Il canale principale e più sicuro è il portale biglietti FIFA.
Per partecipare alle vendite in tempo reale, con criterio “primo arrivato, primo servito”, è necessario avere un ID FIFA registrato.
Oltre alle vendite iniziali, il Mercato di rivendita e scambio FIFA è l’unica piattaforma ufficiale per i trasferimenti tra tifosi. La disponibilità è sporadica: conviene controllare il portale più volte al giorno, poiché i biglietti vengono messi in vendita in tempo reale da altri utenti.
Per chi cerca biglietti per date o match sold out sul portale ufficiale, i siti di rivendita secondaria come StubHub offrono flessibilità, ma a un prezzo maggiorato.
Controlla sempre che la piattaforma offra una solida garanzia per l'acquirente.
Posso acquistare biglietti di rivendita per i Mondiali 2026?
Sì. Il FIFA Resale Marketplace è il canale ufficiale per gli scambi sicuri ed è stato riaperto il 2 aprile.
È accessibile tramite il portale biglietti del sito FIFA per residenti internazionali, statunitensi e canadesi.
I residenti in Messico devono usare il FIFA Exchange Marketplace (Mercado de Intercambio de la FIFA), attivo per le transazioni locali con le stesse garanzie.
I mercati secondari come StubHub restano un'opzione per chi cerca posti specifici o biglietti per le partite più richieste.
Leggi sempre termini e condizioni del sito prima di comprare.
Quanto costano i biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026?
La FIFA ha già annunciato che, grazie ai prezzi dinamici, i biglietti potrebbero partire da 60 dollari per le prime gare della fase a gironi, ma superare i 10.000 dollari per la finale.
I costi possono variare nelle diverse fasi di vendita.
Ecco le stime:
|Fase
|Fascia di prezzo dei biglietti
|Fase a gironi (escluse le nazioni ospitanti)
|60 - 620 dollari
|Fase a gironi (partite di Stati Uniti, Canada e Messico)
|75 - 2.735 $
|Ottavi di finale
|$105 - $750
|Ottavi di finale
|$170 - $980
|Quarti di finale
|$275 - $1.775
|Semifinali
|$420 - $3.295
|Finale
|2.030 $ - 10.875 $
In cosa consiste il sistema di prezzi variabili della FIFA?
La FIFA segue una tendenza comune nello sport e nell'intrattenimento, facendo variare i prezzi per ottimizzare vendite e affluenza.
Per la Coppa del Mondo 2026 la FIFA usa prezzi variabili (o dinamici): durante le diverse fasi di vendita, il costo dei biglietti può cambiare in base a domanda e disponibilità per ogni match.
I prezzi possono variare in qualsiasi momento per adattarsi a imprevisti.
Prima dell’avvio di ogni fase di vendita i prezzi vengono definiti in modo flessibile; poi, una volta aperta la fase, scatta la tariffazione dinamica.
Quali squadre si sono qualificate per la Coppa del Mondo FIFA 2026?
In totale 211 squadre hanno partecipato alle qualificazioni per la 23ª edizione della Coppa del Mondo FIFA, e tutti i 48 posti sono ora assegnati. Canada, Messico e Stati Uniti, nazioni ospitanti, sono qualificati di diritto.
Il quadro definitivo della Coppa del Mondo FIFA 2026 è il seguente:
- AFC (Asia): Australia, Iran, Iraq, Giappone, Giordania, Qatar, Arabia Saudita, Corea del Sud, Uzbekistan
- CAF (Africa): Algeria, Capo Verde, Repubblica Democratica del Congo, Egitto, Ghana, Costa d'Avorio, Marocco, Senegal, Sudafrica, Tunisia
- CONCACAF (Nord/Centro America e Caraibi): Canada, Curaçao, Haiti, Messico, Panama, Stati Uniti
- CONMEBOL (Sudamerica): Argentina, Brasile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay
- OFC (Oceania): Nuova Zelanda
- UEFA (Europa): Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Repubblica Ceca, Inghilterra, Francia, Germania, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Scozia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia
Il processo di qualificazione si è chiuso il 31 marzo 2026: i vincitori degli spareggi intercontinentali ed europei hanno ottenuto l’accesso al torneo, che per la prima volta prevede 12 gironi e inizierà a giugno.
Quali sono le sedi della Coppa del Mondo FIFA 2026?
Nel giugno 2022 sono state annunciate le sedici città ospitanti della Coppa del Mondo FIFA 2026 (due in Canada, tre in Messico e undici negli Stati Uniti).
|Paese
|Stadio (Città)
|Capacità dello stadio per i Mondiali
|Canada
|BC Place (Vancouver)
|54.000
|BMO Field (Toronto)
|45.000
|Messico
|Estadio Azteca (Città del Messico)
|83.000
|Estadio Akron (Guadalajara)
|48.000
|Stadio BBVA (Monterrey)
|53.500
|Stati Uniti
|Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
|75.000
|Gillette Stadium (Boston)
|65.000
|AT&T Stadium (Dallas)
|94.000
|NRG Stadium, Houston
|72.000
|Arrowhead Stadium (Kansas City)
|73.000
|SoFi Stadium (Los Angeles)
|70.000
|Hard Rock Stadium, Miami
|65.000
|MetLife Stadium, New York
|82.500
|Lincoln Financial Field, Filadelfia
|69.000
|Levi's Stadium, San Francisco
|71.000
|Lumen Field, Seattle
|69.000
Quando si terrà la Coppa del Mondo FIFA 2026?
La Coppa del Mondo FIFA 2026 si terrà dall'11giugno al 19 luglio 2026 in 16 città di Canada, Messico e Stati Uniti.
In 34 giorni si disputeranno 104 partite in tutto il Nord America.
Per la prima volta, 48 squadre si affronteranno in un torneo ospitato da tre nazioni.
Dove si terrà la Coppa del Mondo FIFA 2026?
Le città ospitanti della Coppa del Mondo FIFA 2026 sono:
- Canada: Toronto e Vancouver
- Messico: Guadalajara, Città del Messico, Monterrey
- Stati Uniti: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Filadelfia, San Francisco e Seattle.