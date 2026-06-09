Come ottenere i biglietti per i Mondiali FIFA 2026: guida alla vendita last minute, ai biglietti di seconda mano, alle squadre qualificate, al calendario e altro

La Coppa del Mondo FIFA torna in Nord America per la prima volta dal 1994.

Per la prima volta con 48 squadre, promette di essere il più grande di sempre.

La domanda di biglietti sarà altissima: il torneo si terrà negli Stati Uniti, in Messico e in Canada dall'11 giugno 2026.

Lascia che GOAL ti guidi tra date di vendita e prezzi.

Scopri la classifica dei biglietti più cari, il confronto tra finale, match dell’Argentina e pacchetti VIP.

Elenco delle partite dei Mondiali 2026: match inaugurale, semifinali, finale e altro.

Fase Data Città Squadre Biglietti Gruppo A 11 – 27 giugno Città del Messico, Guadalajara, Monterrey, Atlanta Messico, Sudafrica, Corea del Sud, Repubblica Ceca Biglietti Gruppo B 11 – 27 giugno Toronto, Vancouver, San Francisco, Los Angeles Canada, Bosnia-Erzegovina, Qatar, Svizzera Biglietti Gruppo C 11 – 27 giugno New York, New Jersey, Boston, Filadelfia, Miami Brasile, Marocco, Haiti, Scozia Biglietti Gruppo D 11 – 27 giugno Los Angeles, Vancouver, Seattle, San Francisco Stati Uniti, Paraguay, Australia, Turchia Biglietti Gruppo E 11 – 27 giugno Houston, Filadelfia, Toronto, Kansas City Germania, Curaçao, Costa d'Avorio, Ecuador Biglietti Gruppo F 11 – 27 giugno Dallas, Monterrey, Houston, Kansas City Paesi Bassi, Giappone, Svezia, Tunisia Biglietti Gruppo G 11 – 27 giugno Seattle, Los Angeles, Vancouver Belgio, Egitto, Iran, Nuova Zelanda Biglietti Gruppo H 11 – 27 giugno Atlanta, Miami, Houston, Guadalajara Spagna, Capo Verde, Arabia Saudita, Uruguay Biglietti Gruppo I 11 – 27 giugno New York, New Jersey, Boston, Filadelfia, Toronto Francia, Senegal, Iraq, Norvegia Biglietti Gruppo J 11 – 27 giugno Kansas City, San Francisco, Dallas Argentina, Algeria, Austria, Giordania Biglietti

Come acquistare i biglietti per i Mondiali del 2026?

Gruppo K11 – 27 giugnoHouston, Città del Messico, Guadalajara, MiamiPortogallo, Repubblica Democratica del Congo, Uzbekistan, Colombia Biglietti Gruppo L11 – 27 giugnoDallas, Toronto, Boston, FiladelfiaInghilterra, Croazia, Ghana, Panama Biglietti Ottavi di finale28 giugno – 3 luglioTutte le città ospitanti (escluse GDL e MTY)Da confermare Biglietti Ottavi di finale4-7 luglioVancouver, Seattle, Città del Messico, Houston, Dallas, Atlanta, Filadelfia, New York, New JerseyDa confermare Biglietti Quarti di finale9 – 11 luglioBoston, Los Angeles, Miami, Kansas CityDa confermare Biglietti Semifinale14 – 15 luglioDallas, AtlantaDa confermare Biglietti 3° posto18 luglioMiamiDa confermare Biglietti Finale19 luglioNew York New JerseyDa confermare Biglietti

Le principali lotterie ufficiali, tra cui la prevendita Visa, l’Early Ticket Draw e l’estrazione post-sorteggio, si sono concluse.

Con oltre 500 milioni di richieste già elaborate, la disponibilità residua è ai minimi storici.

Ecco cosa devi sapere in breve:

Dal 1° aprile è attiva la vendita last minute: non è una lotteria, i biglietti vengono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.

È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA, canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.

In alternativa, potete cercare biglietti last minute sui mercati secondari come StubHub, verificando sempre termini e condizioni prima dell’acquisto.

PER SAPERNE DI PIÙ: Come acquistare i biglietti di rivendita per i Mondiali 2026: rivendita ufficiale FIFA, rivendita in Messico, informazioni e altro

Dove acquistare i biglietti per i Mondiali 2026?

Il canale principale e più sicuro è il portale biglietti FIFA.

Per partecipare alle vendite in tempo reale, con criterio “primo arrivato, primo servito”, è necessario avere un ID FIFA registrato.

Oltre alle vendite iniziali, il Mercato di rivendita e scambio FIFA è l’unica piattaforma ufficiale per i trasferimenti tra tifosi. La disponibilità è sporadica: conviene controllare il portale più volte al giorno, poiché i biglietti vengono messi in vendita in tempo reale da altri utenti.

Per chi cerca biglietti per date o match sold out sul portale ufficiale, i siti di rivendita secondaria come StubHub offrono flessibilità, ma a un prezzo maggiorato.

Controlla sempre che la piattaforma offra una solida garanzia per l'acquirente.

Posso acquistare biglietti di rivendita per i Mondiali 2026?

Sì. Il FIFA Resale Marketplace è il canale ufficiale per gli scambi sicuri ed è stato riaperto il 2 aprile.

È accessibile tramite il portale biglietti del sito FIFA per residenti internazionali, statunitensi e canadesi.

I residenti in Messico devono usare il FIFA Exchange Marketplace (Mercado de Intercambio de la FIFA), attivo per le transazioni locali con le stesse garanzie.

I mercati secondari come StubHub restano un'opzione per chi cerca posti specifici o biglietti per le partite più richieste.

Leggi sempre termini e condizioni del sito prima di comprare.

Quanto costano i biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026?

La FIFA ha già annunciato che, grazie ai prezzi dinamici, i biglietti potrebbero partire da 60 dollari per le prime gare della fase a gironi, ma superare i 10.000 dollari per la finale.

I costi possono variare nelle diverse fasi di vendita.

Ecco le stime:

Fase Fascia di prezzo dei biglietti Fase a gironi (escluse le nazioni ospitanti) 60 - 620 dollari Fase a gironi (partite di Stati Uniti, Canada e Messico) 75 - 2.735 $ Ottavi di finale $105 - $750 Ottavi di finale $170 - $980 Quarti di finale $275 - $1.775 Semifinali $420 - $3.295 Finale 2.030 $ - 10.875 $

In cosa consiste il sistema di prezzi variabili della FIFA?

La FIFA segue una tendenza comune nello sport e nell'intrattenimento, facendo variare i prezzi per ottimizzare vendite e affluenza.

Per la Coppa del Mondo 2026 la FIFA usa prezzi variabili (o dinamici): durante le diverse fasi di vendita, il costo dei biglietti può cambiare in base a domanda e disponibilità per ogni match.

I prezzi possono variare in qualsiasi momento per adattarsi a imprevisti.

Prima dell’avvio di ogni fase di vendita i prezzi vengono definiti in modo flessibile; poi, una volta aperta la fase, scatta la tariffazione dinamica.

Quali squadre si sono qualificate per la Coppa del Mondo FIFA 2026?

In totale 211 squadre hanno partecipato alle qualificazioni per la 23ª edizione della Coppa del Mondo FIFA, e tutti i 48 posti sono ora assegnati. Canada, Messico e Stati Uniti, nazioni ospitanti, sono qualificati di diritto.

Il quadro definitivo della Coppa del Mondo FIFA 2026 è il seguente:

AFC (Asia): Australia, Iran, Iraq, Giappone, Giordania, Qatar, Arabia Saudita, Corea del Sud, Uzbekistan

Australia, Iran, Iraq, Giappone, Giordania, Qatar, Arabia Saudita, Corea del Sud, Uzbekistan CAF (Africa): Algeria, Capo Verde, Repubblica Democratica del Congo, Egitto, Ghana, Costa d'Avorio, Marocco, Senegal, Sudafrica, Tunisia

Algeria, Capo Verde, Repubblica Democratica del Congo, Egitto, Ghana, Costa d'Avorio, Marocco, Senegal, Sudafrica, Tunisia CONCACAF (Nord/Centro America e Caraibi): Canada, Curaçao, Haiti, Messico, Panama, Stati Uniti

Canada, Curaçao, Haiti, Messico, Panama, Stati Uniti CONMEBOL (Sudamerica): Argentina, Brasile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay

Argentina, Brasile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay OFC (Oceania): Nuova Zelanda

Nuova Zelanda UEFA (Europa): Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Repubblica Ceca, Inghilterra, Francia, Germania, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Scozia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia

Il processo di qualificazione si è chiuso il 31 marzo 2026: i vincitori degli spareggi intercontinentali ed europei hanno ottenuto l’accesso al torneo, che per la prima volta prevede 12 gironi e inizierà a giugno.

Quali sono le sedi della Coppa del Mondo FIFA 2026?

Nel giugno 2022 sono state annunciate le sedici città ospitanti della Coppa del Mondo FIFA 2026 (due in Canada, tre in Messico e undici negli Stati Uniti).

Paese Stadio (Città) Capacità dello stadio per i Mondiali Canada BC Place (Vancouver) 54.000 BMO Field (Toronto) 45.000 Messico Estadio Azteca (Città del Messico) 83.000 Estadio Akron (Guadalajara) 48.000 Stadio BBVA (Monterrey) 53.500 Stati Uniti Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) 75.000 Gillette Stadium (Boston) 65.000 AT&T Stadium (Dallas) 94.000 NRG Stadium, Houston 72.000 Arrowhead Stadium (Kansas City) 73.000 SoFi Stadium (Los Angeles) 70.000 Hard Rock Stadium, Miami 65.000 MetLife Stadium, New York 82.500 Lincoln Financial Field, Filadelfia 69.000 Levi's Stadium, San Francisco 71.000 Lumen Field, Seattle 69.000

Quando si terrà la Coppa del Mondo FIFA 2026?

La Coppa del Mondo FIFA 2026 si terrà dall'11giugno al 19 luglio 2026 in 16 città di Canada, Messico e Stati Uniti.

In 34 giorni si disputeranno 104 partite in tutto il Nord America.

Per la prima volta, 48 squadre si affronteranno in un torneo ospitato da tre nazioni.

Dove si terrà la Coppa del Mondo FIFA 2026?

Le città ospitanti della Coppa del Mondo FIFA 2026 sono: