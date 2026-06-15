La Coppa del Mondo FIFA torna in Nord America per la prima volta dai Mondiali USA '94 e si terrà dall'11 giugno al 19 luglio.

Per la prima volta con 48 squadre, promette di essere il più grande di sempre.

Consulta il calendario completo delle prossime partite dei Mondiali 2026.

Data e ora di inizio Dettagli della partita Biglietti 11 giugno, ore 15:00 Gruppo A: Messico vs Sudafrica - Stadio di Città del Messico, Messico Biglietti 11 giugno, ore 18:00 Corea del Sud vs Repubblica Ceca - Stadio di Guadalajara, Messico Biglietti 12 giugno, ore 15:00 Gruppo B: Canada-Bosnia Erzegovina, Stadio di Toronto, Canada Biglietti 12 giugno, calcio d'inizio alle 21:00 Gruppo D: Stati Uniti vs Paraguay – Los Angeles Stadium, USA Biglietti 13 giugno, calcio d'inizio ore 15:00 Gruppo B: Qatar-Svizzera, San Francisco Bay Area Stadium, USA Biglietti 13 giugno, calcio d'inizio ore 18:00 Gruppo C: Brasile vs Marocco - New York New Jersey Stadium, USA Biglietti 13 giugno, ore 21:00 Haiti-Scozia, ore 21:00 – Boston Stadium, USA Biglietti 14 giugno, ore 00:00 Gruppo D: Australia-Turchia – BC Place, Vancouver (Canada) Biglietti 14 giugno, ore 12:00 Gruppo E: Germania vs Curaçao - Houston Stadium, Stati Uniti Biglietti 14 giugno, calcio d'inizio ore 15:00 Gruppo F: Paesi Bassi vs Giappone - Dallas Stadium, USA Biglietti 14 giugno, ore 18:00 Gruppo E: Costa d'Avorio-Ecuador, Philadelphia Stadium, USA Biglietti

Come acquistare i biglietti per i Mondiali del 2026?

14 giugno, ore 21:00Gruppo F:- Stadio di Monterrey, Messico Biglietti 15 giugno, ore 12:00Gruppo H:- Atlanta Stadium, USA Biglietti 15 giugno, calcio d'inizio ore 15:00Gruppo G:- Seattle Stadium, USA Biglietti 15 giugno, calcio d'inizio ore 18:00Gruppo H:, Miami Stadium (USA), ore 18. Biglietti 15 giugno, ore 21:00Gruppo G:- Los Angeles Stadium, USA Biglietti 16 giugno, calcio d'inizio ore 15:00Gruppo I:, New York New Jersey Stadium, USA Biglietti 16 giugno, ore 18:00, Boston Stadium (USA), ore 18:00 Biglietti 16 giugno, ore 21:00Gruppo J:- Kansas City Stadium, USA Biglietti 17 giugno, ore 00:00Gruppo J:, San Francisco Bay Area Stadium (USA), ore 00:00 Biglietti 17 giugno, ore 15:00Gruppo L:, Toronto Stadium, Canada Biglietti 17 giugno, calcio d'inizio ore 18:00- Dallas Stadium, USA Biglietti 17 giugno, ore 21:00Gruppo K:- Houston Stadium, USA Biglietti 18 giugno, calcio d'inizio alle 00:00Gruppo K:, Stadio di Città del Messico, Messico Biglietti 18 giugno, ore 12:00Gruppo A:, Stadio di Atlanta (USA). Biglietti 18 giugno, ore 15:00Gruppo B:, Los Angeles Stadium, USA Biglietti 18 giugno, ore 18:00- BC Place, Vancouver Biglietti 18 giugno, calcio d'inizio ore 21:00Gruppo A:– Stadio di Guadalajara, Messico Biglietti 19 giugno, ore 13:30Gruppo C:- Philadelphia Stadium, USA Biglietti 19 giugno, ore 16:00- Boston Stadium, USA Biglietti 19 giugno, ore 19:00Gruppo D:, San Francisco Bay Area Stadium, USA Biglietti 19 giugno, calcio d'inizio ore 23:00Gruppo D:, Seattle Stadium, USA Biglietti 20 giugno, ore 13:00Gruppo E:- Toronto Stadium, Canada Biglietti 20 giugno, ore 16:00Gruppo E:- Kansas City Stadium, Stati Uniti Biglietti 20 giugno, calcio d'inizio ore 19:00Gruppo F:, Houston Stadium (USA). Biglietti 20 giugno, ore 23:00Gruppo F:- Stadio di Monterrey, Messico Biglietti 21 giugno, calcio d'inizio ore 12:00Gruppo H:- Miami Stadium, USA Biglietti 21 giugno, calcio d'inizio ore 15:00- Atlanta Stadium, USA Biglietti 21 giugno, calcio d'inizio ore 18:00Gruppo G:- Los Angeles Stadium, USA Biglietti 21 giugno, calcio d'inizio ore 21:00Gruppo G:- BC Place, Vancouver, Canada Biglietti 22 giugno, calcio d'inizio ore 13:00Gruppo I:, New York New Jersey Stadium (USA) Biglietti 22 giugno, ore 17:00- Philadelphia Stadium, USA Biglietti 22 giugno, ore 21:00Gruppo J:, Dallas Stadium (USA), ore 21:00 Biglietti 23 giugno, ore 00:00Gruppo J:- San Francisco Bay Area Stadium, USA Biglietti 23 giugno, ore 16:00Gruppo L:- Boston Stadium, USA Biglietti 23 giugno, ore 19:00Toronto Stadium (Canada), ore 19:00 Biglietti 23 giugno, ore 22:00Gruppo K:- Houston Stadium, USA Biglietti 24 giugno, calcio d'inizio alle 00:00Gruppo K:, Stadio di Guadalajara, Messico Biglietti 24 giugno, ore 12:00Gruppo C:, Stadio di Miami, USA Biglietti 24 giugno, ore 15:00- Atlanta Stadium, USA Biglietti 24 giugno, ore 15:00Gruppo B:, BC Place, Vancouver (Canada). Biglietti 24 giugno, calcio d'inizio ore 18:00- Seattle Stadium, USA Biglietti 24 giugno, calcio d'inizio ore 21:00Gruppo A:- Stadio di Città del Messico, Messico Biglietti 25 giugno, calcio d'inizio alle 00:00Gruppo A:- Stadio di Monterrey, Messico Biglietti 25 giugno, inizio ore 13:00Gruppo E:- Philadelphia Stadium, USA Biglietti 25 giugno, ore 16:00Gruppo E:, New York New Jersey Stadium, USA Biglietti 25 giugno, ore 19:00Gruppo F:, Dallas Stadium (USA), ore 19:00 Biglietti 25 giugno, ore 22:00, Kansas City Stadium (USA), ore 22:00 Biglietti 25 giugno, calcio d'inizio alle 00:00 (26 giugno ET)Gruppo D:, Los Angeles Stadium (USA). Biglietti 25 giugno, calcio d'inizio alle 2:00 (26 giugno, ora della costa orientale)Gruppo D:, San Francisco Bay Area Stadium, USA Biglietti 26 giugno, calcio d'inizio ore 15:00Gruppo I:, Boston Stadium (USA) Biglietti 26 giugno, ore 18:00Gruppo I:- Toronto Stadium, Canada Biglietti 27 giugno, ore 12:00Gruppo H:- Houston Stadium, USA Biglietti 27 giugno, ore 15:00Stadio di Guadalajara (Messico), ore 15:00 Biglietti 27 giugno, ore 18:00Gruppo G:, BC Place, Vancouver (Canada) Biglietti 27 giugno, calcio d'inizio ore 21:00Gruppo G:, Seattle Stadium, Stati Uniti Biglietti 27 giugno, calcio d'inizio ore 22:00Gruppo L:, New York New Jersey Stadium, USA Biglietti 27 giugno, ore 22:00Gruppo L:- Philadelphia Stadium, USA Biglietti 28 giugno – 3 luglio, vari orariOttavi di finale: le prime 2 di ogni girone + le 8 migliori terze classificate - Tutte le città ospitanti (escluse GDL e MTY) Biglietti 4–7 luglio, vari orariOttavi di finale: da confermare – Vancouver, Seattle, Città del Messico, Houston, Dallas, Atlanta, Filadelfia, New York, New Jersey Biglietti 9-11 luglio, orari variabiliQuarti di finale: da confermare – Boston, Los Angeles, Miami, Kansas City Biglietti 14–15 luglio, ore 15:00Semifinale: da confermare – Dallas Stadium (Arlington) e Atlanta Stadium (Atlanta) Biglietti 18 luglio, ore 15:00Finale 3° posto: da confermare – Miami Stadium, USA Biglietti 19 luglio, ore 15:00Finale: da confermare – New York New Jersey Stadium, USA Biglietti

Le principali lotterie ufficiali, tra cui la prevendita Visa, l’Early Ticket Draw e l’estrazione post-sorteggio, si sono concluse.

Con oltre 500 milioni di richieste già elaborate, i biglietti in prevendita sono ora molto scarsi.

Ecco cosa devi sapere in breve:

Dal 1° aprile è attiva la vendita last minute: non è una lotteria, i biglietti vengono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.

È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA, canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.

In alternativa, potete cercare biglietti last minute sui mercati secondari come StubHub, verificando sempre termini e condizioni prima dell’acquisto.

PER SAPERNE DI PIÙ: Come acquistare biglietti di rivendita per la Coppa del Mondo 2026: rivendita ufficiale FIFA, rivendita in Messico, informazioni e altro

Posso acquistare biglietti di rivendita per i Mondiali 2026?

Sì. Il FIFA Resale Marketplace è il canale ufficiale per gli scambi sicuri ed è stato riaperto il 2 aprile.

È accessibile tramite il portale biglietti sul sito FIFA per residenti internazionali, americani e canadesi.

I residenti in Messico devono usare il Mercado de Intercambio de la FIFA, attivo per le transazioni locali con le stesse garanzie ufficiali.

I mercati secondari come StubHub restano un'opzione popolare per chi cerca posti specifici o biglietti per le partite più richieste.

Controlla sempre termini e condizioni del sito scelto.

Quanto costano i biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026?

Con il sistema di prezzi dinamici, i tagliandi partono da 60 dollari per la fase a gironi e possono superare i 10.000 dollari per la finale.

I prezzi possono variare nelle diverse fasi di vendita.

Ecco le stime:

Fase Fascia di prezzo dei biglietti Fase a gironi (escluse le nazioni ospitanti) 60 - 620 dollari Fase a gironi (partite di Stati Uniti, Canada e Messico) 75 - 2.735 Ottavi di finale $105 - $750 Ottavi di finale $170 - $980 Quarti di finale $275 - $1.775 Semifinali $420 - $3.295 Finale 2.030 $ - 10.875 $

In cosa consiste il sistema di prezzi variabili della FIFA?

La FIFA segue le tendenze di sport e intrattenimento, con prezzi dei biglietti variabili per ottimizzare vendite e affluenza.

Per la Coppa del Mondo 2026, la FIFA usa prezzi variabili e dinamici: durante le diverse fasi di vendita, il costo dei biglietti può cambiare in base a domanda e disponibilità per ogni match.

I prezzi possono cambiare in qualsiasi momento, garantendo flessibilità di fronte a imprevisti.

Con la tariffazione variabile della FIFA per la Coppa del Mondo 2026, i prezzi vengono fissati in modo flessibile prima dell’inizio di ogni fase di vendita. Successivamente, la tariffazione dinamica regola i costi in base alla domanda effettiva.

Quali squadre si sono qualificate per la Coppa del Mondo FIFA 2026?

In totale 211 squadre hanno partecipato alle qualificazioni per la 23ª edizione della Coppa del Mondo FIFA, e tutti i 48 posti sono ora assegnati. Canada, Messico e Stati Uniti, nazioni ospitanti, sono qualificati di diritto.

Il quadro definitivo della Coppa del Mondo FIFA 2026 è il seguente:

AFC (Asia): Australia, Iran, Iraq, Giappone, Giordania, Qatar, Arabia Saudita, Corea del Sud, Uzbekistan

Australia, Iran, Iraq, Giappone, Giordania, Qatar, Arabia Saudita, Corea del Sud, Uzbekistan CAF (Africa): Algeria, Capo Verde, Repubblica Democratica del Congo, Egitto, Ghana, Costa d'Avorio, Marocco, Senegal, Sudafrica, Tunisia

Algeria, Capo Verde, Repubblica Democratica del Congo, Egitto, Ghana, Costa d'Avorio, Marocco, Senegal, Sudafrica, Tunisia CONCACAF (Nord/Centro America e Caraibi): Canada, Curaçao, Haiti, Messico, Panama, Stati Uniti

Canada, Curaçao, Haiti, Messico, Panama, Stati Uniti CONMEBOL (Sudamerica): Argentina, Brasile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay

Argentina, Brasile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay OFC (Oceania): Nuova Zelanda

Nuova Zelanda UEFA (Europa): Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Repubblica Ceca, Inghilterra, Francia, Germania, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Scozia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia

Il processo di qualificazione si è chiuso il 31 marzo 2026: i vincitori degli spareggi intercontinentali ed europei hanno ottenuto l’ultimo posto nel torneo a 12 gironi, in partenza a giugno.

Quali sono le sedi della Coppa del Mondo FIFA 2026?

Nel giugno 2022 sono state annunciate le sedici città ospitanti della Coppa del Mondo FIFA 2026 (due in Canada, tre in Messico e undici negli Stati Uniti).

Paese Stadio (Città) Capacità degli stadi per la Coppa del Mondo Canada BC Place (Vancouver) 54.000 BMO Field (Toronto) 45.000 Messico Estadio Azteca (Città del Messico) 83.000 Estadio Akron (Guadalajara) 48.000 Stadio BBVA (Monterrey) 53.500 Stati Uniti Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) 75.000 Gillette Stadium (Boston) 65.000 AT&T Stadium (Dallas) 94.000 NRG Stadium, Houston 72.000 Arrowhead Stadium (Kansas City) 73.000 SoFi Stadium (Los Angeles) 70.000 Hard Rock Stadium, Miami 65.000 MetLife Stadium, New York 82.500 Lincoln Financial Field, Filadelfia 69.000 Levi's Stadium, San Francisco 71.000 Lumen Field, Seattle 69.000

Quando si terrà la Coppa del Mondo FIFA 2026?

La Coppa del Mondo FIFA 2026 si terrà dall'11giugno al 19 luglio 2026 e coinvolgerà 16 città ospitanti in Canada, Messico e Stati Uniti.

Si disputeranno 104 partite in 34 giorni in tutto il Nord America.

Per la prima volta, 48 squadre parteciperanno al torneo ospitato da tre nazioni.

Dove si terrà la Coppa del Mondo FIFA 2026?

Ecco le città ospitanti: