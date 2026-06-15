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Lionel Messi of Argentina kisses the FIFA World Cup Qatar 2022 Winners' Trophy while holding the adidas Golden Boot awardGetty Images
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Come ottenere i biglietti per i Mondiali FIFA 2026: guida alla vendita dell’ultimo minuto, ai biglietti di seconda mano, alle squadre qualificate, al calendario e altro

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Tutto ciò che serve per acquistare i biglietti dei Mondiali: punti vendita, prezzi e altro.

La Coppa del Mondo FIFA torna in Nord America per la prima volta dai Mondiali USA '94 e si terrà dall'11 giugno al 19 luglio.

Per la prima volta con 48 squadre, promette di essere il più grande di sempre.

Prenotai biglietti perla Coppa del Mondo.

Consulta il calendario completo delle prossime partite dei Mondiali 2026.

Data e ora di inizioDettagli della partitaBiglietti
11 giugno, ore 15:00Gruppo A: Messico vs Sudafrica - Stadio di Città del Messico, MessicoBiglietti
11 giugno, ore 18:00Corea del Sud vs Repubblica Ceca - Stadio di Guadalajara, MessicoBiglietti
12 giugno, ore 15:00Gruppo B: Canada-Bosnia Erzegovina, Stadio di Toronto, CanadaBiglietti
12 giugno, calcio d'inizio alle 21:00Gruppo D: Stati Uniti vs Paraguay – Los Angeles Stadium, USABiglietti
13 giugno, calcio d'inizio ore 15:00Gruppo B: Qatar-Svizzera, San Francisco Bay Area Stadium, USABiglietti
13 giugno, calcio d'inizio ore 18:00Gruppo C: Brasile vs Marocco - New York New Jersey Stadium, USABiglietti
13 giugno, ore 21:00Haiti-Scozia, ore 21:00 – Boston Stadium, USABiglietti
14 giugno, ore 00:00Gruppo D: Australia-Turchia – BC Place, Vancouver (Canada)Biglietti
14 giugno, ore 12:00Gruppo E: Germania vs Curaçao - Houston Stadium, Stati UnitiBiglietti
14 giugno, calcio d'inizio ore 15:00Gruppo F: Paesi Bassi vs Giappone - Dallas Stadium, USABiglietti
14 giugno, ore 18:00Gruppo E: Costa d'Avorio-Ecuador, Philadelphia Stadium, USABiglietti
14 giugno, ore 21:00Gruppo F: Svezia vs Tunisia - Stadio di Monterrey, MessicoBiglietti15 giugno, ore 12:00Gruppo H: Spagna vs Capo Verde - Atlanta Stadium, USABiglietti15 giugno, calcio d'inizio ore 15:00Gruppo G: Belgio vs Egitto - Seattle Stadium, USABiglietti15 giugno, calcio d'inizio ore 18:00Gruppo H: Arabia Saudita-Uruguay, Miami Stadium (USA), ore 18.Biglietti15 giugno, ore 21:00Gruppo G: Iran vs Nuova Zelanda - Los Angeles Stadium, USABiglietti16 giugno, calcio d'inizio ore 15:00Gruppo I: Francia-Senegal, New York New Jersey Stadium, USABiglietti16 giugno, ore 18:00Iraq-Norvegia, Boston Stadium (USA), ore 18:00Biglietti16 giugno, ore 21:00Gruppo J: Argentina vs Algeria - Kansas City Stadium, USABiglietti17 giugno, ore 00:00Gruppo J: Austria-Giordania, San Francisco Bay Area Stadium (USA), ore 00:00Biglietti17 giugno, ore 15:00Gruppo L: Ghana-Panama, Toronto Stadium, CanadaBiglietti17 giugno, calcio d'inizio ore 18:00Inghilterra vs Croazia - Dallas Stadium, USABiglietti17 giugno, ore 21:00Gruppo K: Portogallo vs Repubblica Democratica del Congo - Houston Stadium, USABiglietti18 giugno, calcio d'inizio alle 00:00Gruppo K: Uzbekistan-Colombia, Stadio di Città del Messico, MessicoBiglietti18 giugno, ore 12:00Gruppo A: Repubblica Ceca - Sudafrica, Stadio di Atlanta (USA).Biglietti18 giugno, ore 15:00Gruppo B: Svizzera-Bosnia Erzegovina, Los Angeles Stadium, USABiglietti18 giugno, ore 18:00Canada vs Qatar - BC Place, VancouverBiglietti18 giugno, calcio d'inizio ore 21:00Gruppo A: Messico vs Corea del Sud – Stadio di Guadalajara, MessicoBiglietti19 giugno, ore 13:30Gruppo C: Brasile vs Haiti - Philadelphia Stadium, USABiglietti19 giugno, ore 16:00Scozia vs Marocco - Boston Stadium, USABiglietti19 giugno, ore 19:00Gruppo D: Turchia-Paraguay, San Francisco Bay Area Stadium, USABiglietti19 giugno, calcio d'inizio ore 23:00Gruppo D: USA-Australia, Seattle Stadium, USABiglietti20 giugno, ore 13:00Gruppo E: Germania vs Costa d'Avorio - Toronto Stadium, CanadaBiglietti20 giugno, ore 16:00Gruppo E: Ecuador vs Curaçao - Kansas City Stadium, Stati UnitiBiglietti20 giugno, calcio d'inizio ore 19:00Gruppo F: Paesi Bassi-Svezia, Houston Stadium (USA).Biglietti20 giugno, ore 23:00Gruppo F: Tunisia vs Giappone - Stadio di Monterrey, MessicoBiglietti21 giugno, calcio d'inizio ore 12:00Gruppo H: Uruguay-Capo Verde - Miami Stadium, USABiglietti21 giugno, calcio d'inizio ore 15:00Spagna vs Arabia Saudita - Atlanta Stadium, USABiglietti21 giugno, calcio d'inizio ore 18:00Gruppo G: Belgio vs Iran - Los Angeles Stadium, USABiglietti21 giugno, calcio d'inizio ore 21:00Gruppo G: Nuova Zelanda vs Egitto - BC Place, Vancouver, CanadaBiglietti22 giugno, calcio d'inizio ore 13:00Gruppo I: Norvegia-Senegal, New York New Jersey Stadium (USA)Biglietti22 giugno, ore 17:00Francia vs Iraq - Philadelphia Stadium, USABiglietti22 giugno, ore 21:00Gruppo J: Argentina-Austria, Dallas Stadium (USA), ore 21:00Biglietti23 giugno, ore 00:00Gruppo J: Giordania vs Algeria - San Francisco Bay Area Stadium, USABiglietti23 giugno, ore 16:00Gruppo L: Inghilterra vs Ghana - Boston Stadium, USABiglietti23 giugno, ore 19:00Panama-Croazia, Toronto Stadium (Canada), ore 19:00Biglietti23 giugno, ore 22:00Gruppo K: Portogallo vs Uzbekistan - Houston Stadium, USABiglietti24 giugno, calcio d'inizio alle 00:00Gruppo K: Colombia-Repubblica Democratica del Congo, Stadio di Guadalajara, MessicoBiglietti24 giugno, ore 12:00Gruppo C: Scozia-Brasile, Stadio di Miami, USABiglietti24 giugno, ore 15:00Marocco vs Haiti - Atlanta Stadium, USABiglietti24 giugno, ore 15:00Gruppo B: Svizzera-Canada, BC Place, Vancouver (Canada).Biglietti24 giugno, calcio d'inizio ore 18:00Bosnia-Erzegovina vs Qatar - Seattle Stadium, USABiglietti24 giugno, calcio d'inizio ore 21:00Gruppo A: Repubblica Ceca vs Messico - Stadio di Città del Messico, MessicoBiglietti25 giugno, calcio d'inizio alle 00:00Gruppo A: Sudafrica vs Corea del Sud - Stadio di Monterrey, MessicoBiglietti25 giugno, inizio ore 13:00Gruppo E: Curaçao vs Costa d'Avorio - Philadelphia Stadium, USABiglietti25 giugno, ore 16:00Gruppo E: Ecuador-Germania, New York New Jersey Stadium, USABiglietti25 giugno, ore 19:00Gruppo F: Giappone-Svezia, Dallas Stadium (USA), ore 19:00Biglietti25 giugno, ore 22:00Tunisia-Paesi Bassi, Kansas City Stadium (USA), ore 22:00Biglietti25 giugno, calcio d'inizio alle 00:00 (26 giugno ET)Gruppo D: Turchia-Stati Uniti, Los Angeles Stadium (USA).Biglietti25 giugno, calcio d'inizio alle 2:00 (26 giugno, ora della costa orientale)Gruppo D: Paraguay-Australia, San Francisco Bay Area Stadium, USABiglietti26 giugno, calcio d'inizio ore 15:00Gruppo I: Norvegia-Francia, Boston Stadium (USA)Biglietti26 giugno, ore 18:00Gruppo I: Senegal vs Iraq - Toronto Stadium, CanadaBiglietti27 giugno, ore 12:00Gruppo H: Capo Verde vs Arabia Saudita - Houston Stadium, USABiglietti27 giugno, ore 15:00Uruguay-Spagna, Stadio di Guadalajara (Messico), ore 15:00Biglietti27 giugno, ore 18:00Gruppo G: Nuova Zelanda-Belgio, BC Place, Vancouver (Canada)Biglietti27 giugno, calcio d'inizio ore 21:00Gruppo G: Egitto-Iran, Seattle Stadium, Stati UnitiBiglietti27 giugno, calcio d'inizio ore 22:00Gruppo L: Panama-Inghilterra, New York New Jersey Stadium, USABiglietti27 giugno, ore 22:00Gruppo L: Croazia vs Ghana - Philadelphia Stadium, USABiglietti28 giugno – 3 luglio, vari orariOttavi di finale: le prime 2 di ogni girone + le 8 migliori terze classificate - Tutte le città ospitanti (escluse GDL e MTY)Biglietti4–7 luglio, vari orariOttavi di finale: da confermare – Vancouver, Seattle, Città del Messico, Houston, Dallas, Atlanta, Filadelfia, New York, New JerseyBiglietti9-11 luglio, orari variabiliQuarti di finale: da confermare – Boston, Los Angeles, Miami, Kansas CityBiglietti14–15 luglio, ore 15:00Semifinale: da confermare – Dallas Stadium (Arlington) e Atlanta Stadium (Atlanta)Biglietti18 luglio, ore 15:00Finale 3° posto: da confermare – Miami Stadium, USABiglietti19 luglio, ore 15:00Finale: da confermare – New York New Jersey Stadium, USABiglietti

Come acquistare i biglietti per i Mondiali del 2026?

Le principali lotterie ufficiali, tra cui la prevendita Visa, l’Early Ticket Draw e l’estrazione post-sorteggio, si sono concluse

Con oltre 500 milioni di richieste già elaborate, i biglietti in prevendita sono ora molto scarsi.

Ecco cosa devi sapere in breve:

  • Dal 1° aprile è attiva la vendita last minute: non è una lotteria, i biglietti vengono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.
  • È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA, canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
  • In alternativa, potete cercare biglietti last minute sui mercati secondari come StubHub, verificando sempre termini e condizioni prima dell’acquisto.

PER SAPERNE DI PIÙ: Come acquistare biglietti di rivendita per la Coppa del Mondo 2026: rivendita ufficiale FIFA, rivendita in Messico, informazioni e altro

Prenotai biglietti peri Mondiali.

Posso acquistare biglietti di rivendita per i Mondiali 2026?

Sì. Il FIFA Resale Marketplace è il canale ufficiale per gli scambi sicuri ed è stato riaperto il 2 aprile. 

È accessibile tramite il portale biglietti sul sito FIFA per residenti internazionali, americani e canadesi.

I residenti in Messico devono usare il Mercado de Intercambio de la FIFA, attivo per le transazioni locali con le stesse garanzie ufficiali.

I mercati secondari come StubHub restano un'opzione popolare per chi cerca posti specifici o biglietti per le partite più richieste. 

Controlla sempre termini e condizioni del sito scelto.

Quanto costano i biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026?

Con il sistema di prezzi dinamici, i tagliandi partono da 60 dollari per la fase a gironi e possono superare i 10.000 dollari per la finale. 

I prezzi possono variare nelle diverse fasi di vendita. 

Ecco le stime:

FaseFascia di prezzo dei biglietti
Fase a gironi (escluse le nazioni ospitanti)60 - 620 dollari
Fase a gironi (partite di Stati Uniti, Canada e Messico) 75 - 2.735
Ottavi di finale$105 - $750
Ottavi di finale$170 - $980 
Quarti di finale $275 - $1.775
Semifinali $420 - $3.295
Finale2.030 $ - 10.875 $

In cosa consiste il sistema di prezzi variabili della FIFA?

La FIFA segue le tendenze di sport e intrattenimento, con prezzi dei biglietti variabili per ottimizzare vendite e affluenza. 

Per la Coppa del Mondo 2026, la FIFA usa prezzi variabili e dinamici: durante le diverse fasi di vendita, il costo dei biglietti può cambiare in base a domanda e disponibilità per ogni match.

I prezzi possono cambiare in qualsiasi momento, garantendo flessibilità di fronte a imprevisti. 

Con la tariffazione variabile della FIFA per la Coppa del Mondo 2026, i prezzi vengono fissati in modo flessibile prima dell’inizio di ogni fase di vendita. Successivamente, la tariffazione dinamica regola i costi in base alla domanda effettiva.

Quali squadre si sono qualificate per la Coppa del Mondo FIFA 2026?

In totale 211 squadre hanno partecipato alle qualificazioni per la 23ª edizione della Coppa del Mondo FIFA, e tutti i 48 posti sono ora assegnati. Canada, Messico e Stati Uniti, nazioni ospitanti, sono qualificati di diritto.

Il quadro definitivo della Coppa del Mondo FIFA 2026 è il seguente:

  • AFC (Asia): Australia, Iran, Iraq, Giappone, Giordania, Qatar, Arabia Saudita, Corea del Sud, Uzbekistan
  • CAF (Africa): Algeria, Capo Verde, Repubblica Democratica del Congo, Egitto, Ghana, Costa d'Avorio, Marocco, Senegal, Sudafrica, Tunisia
  • CONCACAF (Nord/Centro America e Caraibi): Canada, Curaçao, Haiti, Messico, Panama, Stati Uniti
  • CONMEBOL (Sudamerica): Argentina, Brasile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay
  • OFC (Oceania): Nuova Zelanda
  • UEFA (Europa): Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Repubblica Ceca, Inghilterra, Francia, Germania, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Scozia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia

Il processo di qualificazione si è chiuso il 31 marzo 2026: i vincitori degli spareggi intercontinentali ed europei hanno ottenuto l’ultimo posto nel torneo a 12 gironi, in partenza a giugno.

Quali sono le sedi della Coppa del Mondo FIFA 2026?

Nel giugno 2022 sono state annunciate le sedici città ospitanti della Coppa del Mondo FIFA 2026 (due in Canada, tre in Messico e undici negli Stati Uniti). 

PaeseStadio (Città)Capacità degli stadi per la Coppa del Mondo
CanadaBC Place (Vancouver) 54.000
 BMO Field (Toronto) 45.000
MessicoEstadio Azteca (Città del Messico) 83.000
 Estadio Akron (Guadalajara) 48.000
 Stadio BBVA (Monterrey) 53.500
Stati UnitiMercedes-Benz Stadium (Atlanta) 75.000
 Gillette Stadium (Boston) 65.000
 AT&T Stadium (Dallas) 94.000
 NRG Stadium, Houston 72.000
 Arrowhead Stadium (Kansas City) 73.000
 SoFi Stadium (Los Angeles) 70.000
 Hard Rock Stadium, Miami 65.000
 MetLife Stadium, New York 82.500
 Lincoln Financial Field, Filadelfia 69.000 
 Levi's Stadium, San Francisco 71.000 
 Lumen Field, Seattle 69.000

Quando si terrà la Coppa del Mondo FIFA 2026?

La Coppa del Mondo FIFA 2026 si terrà dall'11giugno al 19 luglio 2026 e coinvolgerà 16 città ospitanti in Canada, Messico e Stati Uniti. 

Si disputeranno 104 partite in 34 giorni in tutto il Nord America. 

Per la prima volta, 48 squadre parteciperanno al torneo ospitato da tre nazioni. 

Dove si terrà la Coppa del Mondo FIFA 2026?

Ecco le città ospitanti:

  • Canada: Toronto e Vancouver
  • Messico: Guadalajara, Città del Messico, Monterrey
  • Stati Uniti: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Filadelfia, San Francisco e Seattle.

Prenotai biglietti peri Mondiali.