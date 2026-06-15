La Coppa del Mondo FIFA torna in Nord America per la prima volta dai Mondiali USA '94 e si terrà dall'11 giugno al 19 luglio.
Per la prima volta con 48 squadre, promette di essere il più grande di sempre.
Consulta il calendario completo delle prossime partite dei Mondiali 2026.
|Data e ora di inizio
|Dettagli della partita
|Biglietti
|11 giugno, ore 15:00
|Gruppo A: Messico vs Sudafrica - Stadio di Città del Messico, Messico
|Biglietti
|11 giugno, ore 18:00
|Corea del Sud vs Repubblica Ceca - Stadio di Guadalajara, Messico
|Biglietti
|12 giugno, ore 15:00
|Gruppo B: Canada-Bosnia Erzegovina, Stadio di Toronto, Canada
|Biglietti
|12 giugno, calcio d'inizio alle 21:00
|Gruppo D: Stati Uniti vs Paraguay – Los Angeles Stadium, USA
|Biglietti
|13 giugno, calcio d'inizio ore 15:00
|Gruppo B: Qatar-Svizzera, San Francisco Bay Area Stadium, USA
|Biglietti
|13 giugno, calcio d'inizio ore 18:00
|Gruppo C: Brasile vs Marocco - New York New Jersey Stadium, USA
|Biglietti
|13 giugno, ore 21:00
|Haiti-Scozia, ore 21:00 – Boston Stadium, USA
|Biglietti
|14 giugno, ore 00:00
|Gruppo D: Australia-Turchia – BC Place, Vancouver (Canada)
|Biglietti
|14 giugno, ore 12:00
|Gruppo E: Germania vs Curaçao - Houston Stadium, Stati Uniti
|Biglietti
|14 giugno, calcio d'inizio ore 15:00
|Gruppo F: Paesi Bassi vs Giappone - Dallas Stadium, USA
|Biglietti
|14 giugno, ore 18:00
|Gruppo E: Costa d'Avorio-Ecuador, Philadelphia Stadium, USA
|Biglietti
Come acquistare i biglietti per i Mondiali del 2026?
Le principali lotterie ufficiali, tra cui la prevendita Visa, l’Early Ticket Draw e l’estrazione post-sorteggio, si sono concluse.
Con oltre 500 milioni di richieste già elaborate, i biglietti in prevendita sono ora molto scarsi.
Ecco cosa devi sapere in breve:
- Dal 1° aprile è attiva la vendita last minute: non è una lotteria, i biglietti vengono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.
- È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA, canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
- In alternativa, potete cercare biglietti last minute sui mercati secondari come StubHub, verificando sempre termini e condizioni prima dell’acquisto.
PER SAPERNE DI PIÙ: Come acquistare biglietti di rivendita per la Coppa del Mondo 2026: rivendita ufficiale FIFA, rivendita in Messico, informazioni e altro
Posso acquistare biglietti di rivendita per i Mondiali 2026?
Sì. Il FIFA Resale Marketplace è il canale ufficiale per gli scambi sicuri ed è stato riaperto il 2 aprile.
È accessibile tramite il portale biglietti sul sito FIFA per residenti internazionali, americani e canadesi.
I residenti in Messico devono usare il Mercado de Intercambio de la FIFA, attivo per le transazioni locali con le stesse garanzie ufficiali.
I mercati secondari come StubHub restano un'opzione popolare per chi cerca posti specifici o biglietti per le partite più richieste.
Controlla sempre termini e condizioni del sito scelto.
Quanto costano i biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026?
Con il sistema di prezzi dinamici, i tagliandi partono da 60 dollari per la fase a gironi e possono superare i 10.000 dollari per la finale.
I prezzi possono variare nelle diverse fasi di vendita.
Ecco le stime:
|Fase
|Fascia di prezzo dei biglietti
|Fase a gironi (escluse le nazioni ospitanti)
|60 - 620 dollari
|Fase a gironi (partite di Stati Uniti, Canada e Messico)
|75 - 2.735
|Ottavi di finale
|$105 - $750
|Ottavi di finale
|$170 - $980
|Quarti di finale
|$275 - $1.775
|Semifinali
|$420 - $3.295
|Finale
|2.030 $ - 10.875 $
In cosa consiste il sistema di prezzi variabili della FIFA?
La FIFA segue le tendenze di sport e intrattenimento, con prezzi dei biglietti variabili per ottimizzare vendite e affluenza.
Per la Coppa del Mondo 2026, la FIFA usa prezzi variabili e dinamici: durante le diverse fasi di vendita, il costo dei biglietti può cambiare in base a domanda e disponibilità per ogni match.
I prezzi possono cambiare in qualsiasi momento, garantendo flessibilità di fronte a imprevisti.
Con la tariffazione variabile della FIFA per la Coppa del Mondo 2026, i prezzi vengono fissati in modo flessibile prima dell’inizio di ogni fase di vendita. Successivamente, la tariffazione dinamica regola i costi in base alla domanda effettiva.
Quali squadre si sono qualificate per la Coppa del Mondo FIFA 2026?
In totale 211 squadre hanno partecipato alle qualificazioni per la 23ª edizione della Coppa del Mondo FIFA, e tutti i 48 posti sono ora assegnati. Canada, Messico e Stati Uniti, nazioni ospitanti, sono qualificati di diritto.
Il quadro definitivo della Coppa del Mondo FIFA 2026 è il seguente:
- AFC (Asia): Australia, Iran, Iraq, Giappone, Giordania, Qatar, Arabia Saudita, Corea del Sud, Uzbekistan
- CAF (Africa): Algeria, Capo Verde, Repubblica Democratica del Congo, Egitto, Ghana, Costa d'Avorio, Marocco, Senegal, Sudafrica, Tunisia
- CONCACAF (Nord/Centro America e Caraibi): Canada, Curaçao, Haiti, Messico, Panama, Stati Uniti
- CONMEBOL (Sudamerica): Argentina, Brasile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay
- OFC (Oceania): Nuova Zelanda
- UEFA (Europa): Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Repubblica Ceca, Inghilterra, Francia, Germania, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Scozia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia
Il processo di qualificazione si è chiuso il 31 marzo 2026: i vincitori degli spareggi intercontinentali ed europei hanno ottenuto l’ultimo posto nel torneo a 12 gironi, in partenza a giugno.
Quali sono le sedi della Coppa del Mondo FIFA 2026?
Nel giugno 2022 sono state annunciate le sedici città ospitanti della Coppa del Mondo FIFA 2026 (due in Canada, tre in Messico e undici negli Stati Uniti).
|Paese
|Stadio (Città)
|Capacità degli stadi per la Coppa del Mondo
|Canada
|BC Place (Vancouver)
|54.000
|BMO Field (Toronto)
|45.000
|Messico
|Estadio Azteca (Città del Messico)
|83.000
|Estadio Akron (Guadalajara)
|48.000
|Stadio BBVA (Monterrey)
|53.500
|Stati Uniti
|Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
|75.000
|Gillette Stadium (Boston)
|65.000
|AT&T Stadium (Dallas)
|94.000
|NRG Stadium, Houston
|72.000
|Arrowhead Stadium (Kansas City)
|73.000
|SoFi Stadium (Los Angeles)
|70.000
|Hard Rock Stadium, Miami
|65.000
|MetLife Stadium, New York
|82.500
|Lincoln Financial Field, Filadelfia
|69.000
|Levi's Stadium, San Francisco
|71.000
|Lumen Field, Seattle
|69.000
Quando si terrà la Coppa del Mondo FIFA 2026?
La Coppa del Mondo FIFA 2026 si terrà dall'11giugno al 19 luglio 2026 e coinvolgerà 16 città ospitanti in Canada, Messico e Stati Uniti.
Si disputeranno 104 partite in 34 giorni in tutto il Nord America.
Per la prima volta, 48 squadre parteciperanno al torneo ospitato da tre nazioni.
Dove si terrà la Coppa del Mondo FIFA 2026?
Ecco le città ospitanti:
- Canada: Toronto e Vancouver
- Messico: Guadalajara, Città del Messico, Monterrey
- Stati Uniti: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Filadelfia, San Francisco e Seattle.