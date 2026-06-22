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Come ottenere i biglietti per gli ottavi di finale della Germania ai Mondiali: prezzi vantaggiosi, info sulle partite al Gillette Stadium, offerte last minute e altro

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Coppa del Mondo

La Germania affronta la fase a eliminazione diretta dei Mondiali. Ecco come procurarti i biglietti

Prima classificata nel Gruppo E, la Germania giocherà gli ottavi di finale lunedì 29 giugno alle 16:30 (ora locale) al Boston Stadium.

Affronterà la terza classificata di uno dei gironi A, B, C, D o F, probabilmente la Repubblica Ceca, la Scozia o la Svezia.

A che ora inizia la partita della Germania nei sedicesimi di finale dei Mondiali?

Come acquistare i biglietti per la partita della Germania nei sedicesimi di finale dei Mondiali?

Le principali lotterie ufficiali, tra cui la prevendita Visa e le estrazioni anticipata e casuale, sono terminate.

Con oltre 500 milioni di richieste già gestite, i biglietti in prevendita sono ormai quasi esauriti.

Ecco cosa devi sapere:

  • La vendita Last Minute è iniziata il 1° aprile: i biglietti sono assegnati in ordine di arrivo e confermati subito. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.
  • Il Mercato Ufficiale di Rivendita FIFA è aperto: qui i tifosi possono comprare o vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
  • In alternativa, si possono usare piattaforme secondarie come StubHub, verificandone sempre termini e condizioni.

Quanto costano i biglietti per Germania vs TBC?

La FIFA ha introdotto una politica di prezzi variabili per il torneo del 2026.

I tagliandi per la fase a gironi partono da 60 dollari (per determinate categorie di spettatori), mentre la finale arriva a 6.730 dollari; nei canali secondari i costi sono ancora più alti.

Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:

Data

Fase / Categoria

Fascia di prezzo ufficiale

Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario

28 giugno - 3 luglio

Turno dei 32 (sedi molto richieste)

da 225 a 540 dollari

da 550 a 3.200 dollari (media 1.250 dollari)

28 giugno - 3 luglio

Turno dei 32 (sedi standard)

da 225 $ a 540 $

da 400 a 2.800 $ (1.134 $)

4–7 luglio

Ottavi di finale

da 240 $ a 640 $

da 650 a 4.200 $ (1.518 $)

9–11 luglio

Quarti di finale

da 450 $ a 1.775 $

da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $)

14-15 luglio

Semifinali

da 930 $ a 3.295 $

da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $)

18 luglio

Spareggio per il terzo posto

da 250 $ a 800 $

da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari)

19 luglio

Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium)

1.490 $ – 7.875 $

da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)

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