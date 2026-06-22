Come ottenere i biglietti per gli ottavi di finale della Germania ai Mondiali: prezzi vantaggiosi, info sulle partite al Gillette Stadium, offerte last minute e altro

Prima classificata nel Gruppo E, la Germania giocherà gli ottavi di finale lunedì 29 giugno alle 16:30 (ora locale) al Boston Stadium.
Affronterà la terza classificata di uno dei gironi A, B, C, D o F, probabilmente la Repubblica Ceca, la Scozia o la Svezia.
A che ora inizia la partita della Germania nei sedicesimi di finale dei Mondiali?
Come acquistare i biglietti per la partita della Germania nei sedicesimi di finale dei Mondiali?
Le principali lotterie ufficiali, tra cui la prevendita Visa e le estrazioni anticipata e casuale, sono terminate.
Con oltre 500 milioni di richieste già gestite, i biglietti in prevendita sono ormai quasi esauriti.
Ecco cosa devi sapere:
- La vendita Last Minute è iniziata il 1° aprile: i biglietti sono assegnati in ordine di arrivo e confermati subito. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.
- Il Mercato Ufficiale di Rivendita FIFA è aperto: qui i tifosi possono comprare o vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
- In alternativa, si possono usare piattaforme secondarie come StubHub, verificandone sempre termini e condizioni.
Quanto costano i biglietti per Germania vs TBC?
La FIFA ha introdotto una politica di prezzi variabili per il torneo del 2026.
I tagliandi per la fase a gironi partono da 60 dollari (per determinate categorie di spettatori), mentre la finale arriva a 6.730 dollari; nei canali secondari i costi sono ancora più alti.
Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:
Data
Fase / Categoria
Fascia di prezzo ufficiale
Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario
28 giugno - 3 luglio
Turno dei 32 (sedi molto richieste)
da 225 a 540 dollari
da 550 a 3.200 dollari (media 1.250 dollari)
28 giugno - 3 luglio
Turno dei 32 (sedi standard)
da 225 $ a 540 $
da 400 a 2.800 $ (1.134 $)
4–7 luglio
Ottavi di finale
da 240 $ a 640 $
da 650 a 4.200 $ (1.518 $)
9–11 luglio
Quarti di finale
da 450 $ a 1.775 $
da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $)
14-15 luglio
Semifinali
da 930 $ a 3.295 $
da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $)
18 luglio
Spareggio per il terzo posto
da 250 $ a 800 $
da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari)
19 luglio
Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium)
1.490 $ – 7.875 $
da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)
Germania vs. (da confermare) Coppa del Mondo: tutto quello che c'è da sapere
Germania vs. da definire: forma
Germania vs. da definire: recenti scontri diretti
Germania vs TBC: Classifica
Per saperne di più
- Come acquistare i biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026: date di vendita, prezzi e tariffazione dinamica
- Come ottenere i biglietti per la finale dei Mondiali FIFA 2026: prezzi al MetLife Stadium e informazioni
- Guida ai prezzi dinamici dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026: cosa significa "prezzi dinamici"?
- Quali sono i biglietti più economici per i Mondiali?