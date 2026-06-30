Come ottenere i biglietti per gli ottavi di finale dei Mondiali: fase a eliminazione diretta, partite confermate, possibili incontri, Canada-Marocco e altro

Gli ottavi di finale dei Mondiali 2026 sono alle porte, con la fase a gironi ormai chiusa. Il tabellone è definito e non si può più sbagliare.
In primo piano lo storico Canada-Marocco, in programma il 4 luglio a Houston.
Nei prossimi giorni altre big come Brasile e Paraguay si uniranno alle qualificate, facendo schizzare la domanda di biglietti negli impianti di Stati Uniti, Messico e Canada.
Quali sono le prossime partite degli ottavi di finale?
|Data e ora
|Dettagli della partita
|Luogo
|Biglietti
|4 luglio, ore 12:00 CDT
|Ottavi di finale: Canada-Marocco
|Houston Stadium, Stati Uniti
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|4 luglio, calcio d'inizio alle 17:00 EDT
|Ottavi di finale: Paraguay vs Francia / Svezia
|Philadelphia Stadium, USA
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|5 luglio, inizio ore 16:00 EDT
|Ottavi di finale: Brasile vs. Costa d'Avorio / Norvegia
|New York New Jersey Stadium, USA
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|5 luglio, ore 18:00 CST
|Ottavi di finale: Messico / Ecuador vs. Inghilterra / Repubblica Democratica del Congo
|Stadio di Città del Messico, Messico
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|6 luglio, ore 14:00 CDT
|Ottavi di finale: Portogallo / Croazia vs. Spagna / Austria
|Stadio di Dallas, Stati Uniti
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|6 luglio, ore 17:00 PDT
|Ottavi di finale: Stati Uniti / Bosnia-Erzegovina vs. Belgio / Senegal
|Stadio di Seattle, USA
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|7 luglio, inizio alle 12:00 EDT
|Ottavi di finale: Argentina / Capo Verde vs. Australia / Egitto
|Atlanta Stadium, USA
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|7 luglio, inizio alle 16:00 PDT
|Ottavi di finale: Svizzera / Algeria vs. Colombia / Ghana
|Vancouver Stadium, Canada
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|9-11 luglio, orari variabili
|Quarti di finale: da confermare
|Boston, Los Angeles, Miami, Kansas City
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|14–15 luglio, ore 15:00
|Semifinale: da confermare
|Stadio di Dallas e Stadio di Atlanta, USA
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|18 luglio, ore 15:00
|Finale 3° posto: da confermare
|Stadio di Miami, USA
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|19 luglio, ore 15:00
|Finale: da confermare
|Stadio New York-New Jersey, USA
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Quali sono le prossime partite dei sedicesimi di finale?
|Data e ora
|Dettagli della partita
|Luogo
|Biglietti
|29 giugno, ore 12:00 CDT
|Turno dei 32: Brasile vs Giappone
|Houston Stadium, Stati Uniti
|2-1
|29 giugno, ore 16:30 EDT
|Turno dei 32: Germania-Paraguay
|Boston Stadium, USA
|1-1 (Paraguay ha vinto ai rigori)
|29 giugno, calcio d'inizio alle 19:00 CST
|Turno dei 32: Paesi Bassi vs Marocco
|Stadio di Monterrey, Messico
|1-1 (Marocco vince ai rigori)
|30 giugno, calcio d'inizio alle 12:00 CDT
|Turno dei 32: Costa d'Avorio vs Norvegia
|Stadio di Dallas, Stati Uniti
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|30 giugno, calcio d'inizio alle 17:00 EDT
|Turno dei 32: Francia vs Svezia
|Stadio New York-New Jersey, USA
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|30 giugno, inizio alle 19:00 CST
|Turno dei 32: Messico vs Ecuador
|Stadio di Città del Messico, Messico
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|1° luglio, ore 12:00 EDT
|Turno dei 32: Inghilterra vs Repubblica Democratica del Congo
|Stadio di Atlanta, Stati Uniti
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|1 luglio, inizio alle 13:00 PDT
|Turno dei 32: Belgio vs Senegal
|Stadio di Seattle, Stati Uniti
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|1 luglio, inizio ore 17:00 PDT
|Turno dei 32: Stati Uniti vs Bosnia-Erzegovina
|Stadio della Baia di San Francisco, Stati Uniti
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|2 luglio, ore 12:00 PDT
|Turno dei 32: Spagna vs Austria
|Stadio di Los Angeles, USA
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|2 luglio, inizio alle 19:00 EDT
|Turno dei 32: Portogallo vs Croazia
|Toronto Stadium, Canada
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|2 luglio, inizio alle 20:00 PDT
|Ottavi di finale: Svizzera vs Algeria
|Vancouver Stadium, Canada
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|3 luglio, inizio alle 13:00 CDT
|Ottavi di finale: Australia-Egitto
|Dallas Stadium, Stati Uniti
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|3 luglio, ore 18:00 EDT
|Turno dei 32: Argentina vs Capo Verde
|Stadio di Miami, USA
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|3 luglio, ore 20:30 CDT
|Turno dei 32: Colombia vs Ghana
|Kansas City Stadium, Stati Uniti
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Come acquistare i biglietti per gli ottavi di finale dei Mondiali?
Le principali lotterie ufficiali (prevendita Visa, estrazione anticipata e estrazione casuale post-sorteggio) sono terminate.
Con oltre 500 milioni di richieste, i biglietti in prima vendita sono ormai quasi esauriti.
Ecco cosa devi sapere:
- Dal 1° aprile è attiva la vendita last minute: non è una lotteria, i biglietti vengono assegnati in ordine di richiesta con conferma immediata e rappresentano l’ultima chance di acquisto diretto dalla FIFA.
- È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA, canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
- In alternativa, si possono usare mercati secondari come StubHub, verificando sempre termini e condizioni.
PER SAPERNE DI PIÙ: Come acquistare biglietti di rivendita per i Mondiali 2026: rivendita ufficiale FIFA, rivendita in Messico, informazioni e altro