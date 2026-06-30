Come ottenere i biglietti per gli ottavi di finale dei Mondiali: fase a eliminazione diretta, partite confermate, possibili incontri, Canada-Marocco e altro

Gli ottavi di finale dei Mondiali 2026 sono alle porte, con la fase a gironi ormai chiusa. Il tabellone è definito e non si può più sbagliare.

In primo piano lo storico Canada-Marocco, in programma il 4 luglio a Houston.

Nei prossimi giorni altre big come Brasile e Paraguay si uniranno alle qualificate, facendo schizzare la domanda di biglietti negli impianti di Stati Uniti, Messico e Canada.

Quali sono le prossime partite degli ottavi di finale?

Data e ora Dettagli della partita Luogo Biglietti 4 luglio, ore 12:00 CDT Ottavi di finale: Canada-Marocco Houston Stadium, Stati Uniti Acquista 4 luglio, calcio d'inizio alle 17:00 EDT Ottavi di finale: Paraguay vs Francia / Svezia Philadelphia Stadium, USA Acquista 5 luglio, inizio ore 16:00 EDT Ottavi di finale: Brasile vs. Costa d'Avorio / Norvegia New York New Jersey Stadium, USA Acquista 5 luglio, ore 18:00 CST Ottavi di finale: Messico / Ecuador vs. Inghilterra / Repubblica Democratica del Congo Stadio di Città del Messico, Messico Acquista 6 luglio, ore 14:00 CDT Ottavi di finale: Portogallo / Croazia vs. Spagna / Austria Stadio di Dallas, Stati Uniti Acquista 6 luglio, ore 17:00 PDT Ottavi di finale: Stati Uniti / Bosnia-Erzegovina vs. Belgio / Senegal Stadio di Seattle, USA Acquista 7 luglio, inizio alle 12:00 EDT Ottavi di finale: Argentina / Capo Verde vs. Australia / Egitto Atlanta Stadium, USA Acquista 7 luglio, inizio alle 16:00 PDT Ottavi di finale: Svizzera / Algeria vs. Colombia / Ghana Vancouver Stadium, Canada Acquista 9-11 luglio, orari variabili Quarti di finale: da confermare Boston, Los Angeles, Miami, Kansas City Acquista 14–15 luglio, ore 15:00 Semifinale: da confermare Stadio di Dallas e Stadio di Atlanta, USA Acquista 18 luglio, ore 15:00 Finale 3° posto: da confermare Stadio di Miami, USA Acquista 19 luglio, ore 15:00 Finale: da confermare Stadio New York-New Jersey, USA Acquista

Quali sono le prossime partite dei sedicesimi di finale?

Data e ora Dettagli della partita Luogo Biglietti 29 giugno, ore 12:00 CDT Turno dei 32: Brasile vs Giappone Houston Stadium, Stati Uniti 2-1 29 giugno, ore 16:30 EDT Turno dei 32: Germania-Paraguay Boston Stadium, USA 1-1 (Paraguay ha vinto ai rigori) 29 giugno, calcio d'inizio alle 19:00 CST Turno dei 32: Paesi Bassi vs Marocco Stadio di Monterrey, Messico 1-1 (Marocco vince ai rigori) 30 giugno, calcio d'inizio alle 12:00 CDT Turno dei 32: Costa d'Avorio vs Norvegia Stadio di Dallas, Stati Uniti Acquista 30 giugno, calcio d'inizio alle 17:00 EDT Turno dei 32: Francia vs Svezia Stadio New York-New Jersey, USA Acquista 30 giugno, inizio alle 19:00 CST Turno dei 32: Messico vs Ecuador Stadio di Città del Messico, Messico Acquista 1° luglio, ore 12:00 EDT Turno dei 32: Inghilterra vs Repubblica Democratica del Congo Stadio di Atlanta, Stati Uniti Acquista 1 luglio, inizio alle 13:00 PDT Turno dei 32: Belgio vs Senegal Stadio di Seattle, Stati Uniti Acquista 1 luglio, inizio ore 17:00 PDT Turno dei 32: Stati Uniti vs Bosnia-Erzegovina Stadio della Baia di San Francisco, Stati Uniti Acquista 2 luglio, ore 12:00 PDT Turno dei 32: Spagna vs Austria Stadio di Los Angeles, USA Acquista 2 luglio, inizio alle 19:00 EDT Turno dei 32: Portogallo vs Croazia Toronto Stadium, Canada Acquista 2 luglio, inizio alle 20:00 PDT Ottavi di finale: Svizzera vs Algeria Vancouver Stadium, Canada Acquista 3 luglio, inizio alle 13:00 CDT Ottavi di finale: Australia-Egitto Dallas Stadium, Stati Uniti Acquista 3 luglio, ore 18:00 EDT Turno dei 32: Argentina vs Capo Verde Stadio di Miami, USA Acquista 3 luglio, ore 20:30 CDT Turno dei 32: Colombia vs Ghana Kansas City Stadium, Stati Uniti Acquista

Come acquistare i biglietti per gli ottavi di finale dei Mondiali?

Le principali lotterie ufficiali (prevendita Visa, estrazione anticipata e estrazione casuale post-sorteggio) sono terminate.

Con oltre 500 milioni di richieste, i biglietti in prima vendita sono ormai quasi esauriti.

Ecco cosa devi sapere:

Dal 1° aprile è attiva la vendita last minute: non è una lotteria, i biglietti vengono assegnati in ordine di richiesta con conferma immediata e rappresentano l’ultima chance di acquisto diretto dalla FIFA.

È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA, canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.

In alternativa, si possono usare mercati secondari come StubHub, verificando sempre termini e condizioni.

PER SAPERNE DI PIÙ: Come acquistare biglietti di rivendita per i Mondiali 2026: rivendita ufficiale FIFA, rivendita in Messico, informazioni e altro