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Come ottenere i biglietti per gli ottavi di finale dei Mondiali: fase a eliminazione diretta, partite confermate, possibili incontri, Canada-Marocco e altro

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Biglietti
Coppa del Mondo

Gli ottavi di finale sono sempre più vicini, con le sfide già confermate tra Brasile, Paraguay e Canada contro il Marocco.

Gli ottavi di finale dei Mondiali 2026 sono alle porte, con la fase a gironi ormai chiusa. Il tabellone è definito e non si può più sbagliare.

In primo piano lo storico Canada-Marocco, in programma il 4 luglio a Houston. 

Nei prossimi giorni altre big come Brasile e Paraguay si uniranno alle qualificate, facendo schizzare la domanda di biglietti negli impianti di Stati Uniti, Messico e Canada.

Prenotai biglietti peri Mondiali.

Quali sono le prossime partite degli ottavi di finale?

Data e oraDettagli della partitaLuogoBiglietti
4 luglio, ore 12:00 CDTOttavi di finale: Canada-MaroccoHouston Stadium, Stati UnitiAcquista
4 luglio, calcio d'inizio alle 17:00 EDTOttavi di finale: Paraguay vs Francia / SveziaPhiladelphia Stadium, USAAcquista
5 luglio, inizio ore 16:00 EDTOttavi di finale: Brasile vs. Costa d'Avorio / NorvegiaNew York New Jersey Stadium, USAAcquista
5 luglio, ore 18:00 CSTOttavi di finale: Messico / Ecuador vs. Inghilterra / Repubblica Democratica del CongoStadio di Città del Messico, MessicoAcquista
6 luglio, ore 14:00 CDTOttavi di finale: Portogallo / Croazia vs. Spagna / AustriaStadio di Dallas, Stati UnitiAcquista
6 luglio, ore 17:00 PDTOttavi di finale: Stati Uniti / Bosnia-Erzegovina vs. Belgio / SenegalStadio di Seattle, USAAcquista
7 luglio, inizio alle 12:00 EDTOttavi di finale: Argentina / Capo Verde vs. Australia / EgittoAtlanta Stadium, USAAcquista
7 luglio, inizio alle 16:00 PDTOttavi di finale: Svizzera / Algeria vs. Colombia / GhanaVancouver Stadium, CanadaAcquista
9-11 luglio, orari variabiliQuarti di finale: da confermareBoston, Los Angeles, Miami, Kansas CityAcquista
14–15 luglio, ore 15:00Semifinale: da confermareStadio di Dallas e Stadio di Atlanta, USAAcquista
18 luglio, ore 15:00Finale 3° posto: da confermareStadio di Miami, USAAcquista
19 luglio, ore 15:00Finale: da confermareStadio New York-New Jersey, USAAcquista

Quali sono le prossime partite dei sedicesimi di finale?

Data e oraDettagli della partitaLuogoBiglietti
29 giugno, ore 12:00 CDTTurno dei 32: Brasile vs GiapponeHouston Stadium, Stati Uniti2-1
29 giugno, ore 16:30 EDTTurno dei 32: Germania-ParaguayBoston Stadium, USA1-1 (Paraguay ha vinto ai rigori)
29 giugno, calcio d'inizio alle 19:00 CSTTurno dei 32: Paesi Bassi vs MaroccoStadio di Monterrey, Messico1-1 (Marocco vince ai rigori)
30 giugno, calcio d'inizio alle 12:00 CDTTurno dei 32: Costa d'Avorio vs NorvegiaStadio di Dallas, Stati UnitiAcquista
30 giugno, calcio d'inizio alle 17:00 EDTTurno dei 32: Francia vs SveziaStadio New York-New Jersey, USAAcquista
30 giugno, inizio alle 19:00 CSTTurno dei 32: Messico vs EcuadorStadio di Città del Messico, MessicoAcquista
1° luglio, ore 12:00 EDTTurno dei 32: Inghilterra vs Repubblica Democratica del CongoStadio di Atlanta, Stati UnitiAcquista
1 luglio, inizio alle 13:00 PDTTurno dei 32: Belgio vs SenegalStadio di Seattle, Stati UnitiAcquista
1 luglio, inizio ore 17:00 PDTTurno dei 32: Stati Uniti vs Bosnia-ErzegovinaStadio della Baia di San Francisco, Stati UnitiAcquista
2 luglio, ore 12:00 PDTTurno dei 32: Spagna vs AustriaStadio di Los Angeles, USAAcquista
2 luglio, inizio alle 19:00 EDTTurno dei 32: Portogallo vs CroaziaToronto Stadium, CanadaAcquista
2 luglio, inizio alle 20:00 PDTOttavi di finale: Svizzera vs AlgeriaVancouver Stadium, CanadaAcquista
3 luglio, inizio alle 13:00 CDTOttavi di finale: Australia-EgittoDallas Stadium, Stati UnitiAcquista
3 luglio, ore 18:00 EDTTurno dei 32: Argentina vs Capo VerdeStadio di Miami, USAAcquista
3 luglio, ore 20:30 CDTTurno dei 32: Colombia vs GhanaKansas City Stadium, Stati UnitiAcquista

Come acquistare i biglietti per gli ottavi di finale dei Mondiali?

Le principali lotterie ufficiali (prevendita Visa, estrazione anticipata e estrazione casuale post-sorteggio) sono terminate

Con oltre 500 milioni di richieste, i biglietti in prima vendita sono ormai quasi esauriti.

Ecco cosa devi sapere:

  • Dal 1° aprile è attiva la vendita last minute: non è una lotteria, i biglietti vengono assegnati in ordine di richiesta con conferma immediata e rappresentano l’ultima chance di acquisto diretto dalla FIFA.
  • È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA, canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
  • In alternativa, si possono usare mercati secondari come StubHub, verificando sempre termini e condizioni.

PER SAPERNE DI PIÙ: Come acquistare biglietti di rivendita per i Mondiali 2026: rivendita ufficiale FIFA, rivendita in Messico, informazioni e altro

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