Il Galatasaray affronta il Barcellona martedì 13 ottobre 2026 al Rams Global Stadyumu di Istanbul.

Il Barcellona vanta il vantaggio nei precedenti storici, con cinque vittorie in otto sfide di Champions League tra le due squadre. L'unico successo del Galatasaray in Champions League contro i giganti catalani risale al novembre 1994, quando ottenne una memorabile vittoria per 2-1 in casa.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Galatasaray-Barcellona, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Galatasaray-Barcellona di Champions League?

Galatasaray-Barcellona si gioca al Rams Global Stadyumu di Istanbul martedì 13 ottobre 2026.

Champions League - Game Week 2 13 ott 2026 - 15:00 Rams Global Stadyumu

Come acquistare i biglietti per Sabah FK-Slavia Praga di Champions League?

Per acquistare i biglietti per la partita di UEFA Champions League tra Sabah FK e Slavia Praga in programma martedì 13 ottobre 2026, seguite questi passaggi standard:

1. Biglietteria ufficiale del club

Biglietteria ufficiale del Sabah FK: Controllate il sito ufficiale del Sabah FK o i partner locali per la vendita dei biglietti a Baku, in Azerbaigian (come iTicket.az). In qualità di club ospitante, gestisce le vendite primarie per i settori di casa allo stadio.

Settore ospiti dello Slavia Praga: Se tifate per lo Slavia Praga, i biglietti per il settore ospiti vengono distribuiti tramite il fan club ufficiale o il portale membri dello Slavia Praga.

Quanto costano i biglietti per Sabah FK-Slavia Praga di Champions League?

I prezzi dei biglietti per la sfida di UEFA Champions League tra Sabah FK e Slavia Praga di martedì 13 ottobre 2026 variano in base alla categoria e alla piattaforma di acquisto:

Standard / Categoria 4: A partire da circa 60 € a 100 € a biglietto tramite le vendite ufficiali o i livelli iniziali delle inserzioni anticipate.

Categoria 2 e Categoria 1: In genere vanno da 150 € a 350 € a biglietto a seconda della posizione nello stadio e della visuale.

Galatasaray-Barcellona di Champions League: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Galatasaray e Barcellona

Il Galatasaray ha vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni e ne ha persa una, segnando nove gol e subendone sei in questo parziale. Il risultato più recente è stato l'1-0 sul Kocaelispor in Super Lig del 13 settembre. L'unica sconfitta in questo periodo è arrivata in Champions League, un 3-1 contro lo Sporting CP il 9 settembre. Prima di allora aveva battuto l'Istanbul Basaksehir 3-2 in trasferta in Super Lig.

Il Barcellona ha vinto tutte le ultime cinque partite, segnando 21 gol e subendone sei in questo parziale. L'impegno più recente è stato il 4-2 sul campo del Levante in Liga del 13 settembre. Prima aveva battuto il Feyenoord 5-1 in Champions League e il Valencia 5-0 in Liga. La squadra di Flick ha mostrato una capacità costante di segnare a raffica a prescindere dalla competizione o dall'avversario.

Galatasaray-Barcellona: i precedenti più recenti

L'ultimo incontro tra questi due club risale al marzo 2022, quando il Barcellona vinse 2-1 sul campo del Galatasaray in UEFA Europa League. La gara di ritorno al Camp Nou terminò 0-0. Prima di allora, tutte e tre le sfide registrate tra le due squadre si erano giocate nella fase a gironi della UEFA Champions League 2002-03, con il Barcellona vincente in tutte e tre, compreso un 2-0 a Istanbul e un 3-1 al Camp Nou. Nelle cinque partite presenti nel dataset, il Barcellona ne ha vinte quattro e una è finita in pareggio, con il Galatasaray che deve ancora conquistare una vittoria.