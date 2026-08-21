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Come ottenere i biglietti per Fulham-Manchester United: prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita, orario del calcio d'inizio e altro ancora

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Fulham
Manchester United

Come acquistare i biglietti per la partita di Premier League tra Fulham e Manchester United, comprese le informazioni sulla gara

Il Fulham saluta la sosta per le nazionali con un duro impegno di Premier League contro il Manchester United domenica 20 settembre. Si preannuncia una partita da non perdere e puoi assicurarti un posto a Craven Cottage prenotando i biglietti oggi.

Anche se il Fulham si è dimostrato competitivo nella maggior parte dei recenti confronti con il Manchester United, compreso l'1-1 quando lo United ha fatto visita a Londra la scorsa stagione, bisogna tornare al 2009 per l'ultima volta in cui il Fulham ha ottenuto una vittoria casalinga contro i 20 volte campioni d'Inghilterra.

Il Fulham riuscirà a spezzare questo tabù di 17 anni e a conquistare una vittoria casalinga vitale contro il Manchester United? Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere per assicurarti i biglietti di Fulham-Manchester United, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca la sfida di Premier League tra Fulham e Manchester United?

Fulham-Manchester United si gioca a Craven Cottage (Londra) domenica 20 settembre, con calcio d'inizio previsto alle 16:30 BST.

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Premier League - Game Week 5
Craven Cottage

Come acquistare i biglietti di Fulham-Manchester United di Premier League

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola partita agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti tramite il portale ufficiale di ciascun club o partner di viaggio autorizzati.

A causa dell'enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli 100% digitali, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

  • Titolari di abbonamento stagionale e debenture: I titolari di abbonamento stagionale già esistenti mantengono il proprio posto oppure rimettono a disposizione del club le partite alle quali non possono assistere.
  • Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie casuali riservate ai membri del club a pagamento (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra prestabilita, settimane prima della partita, per entrare nel sorteggio.
  • Scambi ufficiali di biglietti (rivendita): Se una partita va esaurita, i membri rimasti fuori dal sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al valore nominale tramite il Ticket Exchange ufficiale del club.
  • Vendita generale: Le vendite aperte al grande pubblico non iscritto sono praticamente inesistenti per le partite di Premier League.

Se stai cercando biglietti all'ultimo minuto, i tifosi possono anche acquistarli su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Premier League per Fulham-Manchester United?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente a seconda del club ospitante, della posizione del posto e della categoria della partita:

  • Fasce d'età e agevolazioni: La maggior parte dei club offre prezzi differenziati tra Adulto, Junior (di norma Under 18 o Under 21), Studente e Senior, anche se le percentuali di sconto e le fasce d'età differiscono da squadra a squadra.
  • Categorizzazione della partita: I club classificano le partite in fasce (ad esempio Categoria A, B o C). Le sfide di cartello contro rivali della top six o avversarie del derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.
  • Posizione del posto: I posti centrali lungo i lati lunghi del campo e quelli nei settori inferiori hanno prezzi premium, mentre i posti nei settori superiori dietro le porte offrono opzioni più convenienti.
  • Necessaria l'iscrizione ufficiale: Per acquistare biglietti casalinghi al valore nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore disponga di un'iscrizione ufficiale al club attiva e a pagamento per accedere ai sorteggi o agli scambi di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di 30 £ per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, confermandolo almeno anche per il 2027/28.

Sebbene i biglietti del settore ospiti abbiano un tetto massimo di 30 £, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote riservate agli ospiti sono estremamente limitate e in genere vengono vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento stagionale di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà: praticamente non arrivano mai alla vendita generale o ai sorteggi per i membri base.

Forma

FUL

FUL - Forma

FAR
V1-2
CRY
S1-2
MAL
D2-2
VFB
V1-0
CHE
S2-3
Gol segnato (subito)
8/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
MUN

MUN - Forma

ATM
V2-1
PSG
D1-1
LEE
V1-1
MIL
S2-4
HUL
S2-0
Gol segnato (subito)
6/9
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Precedenti recenti

Testa a testa

FulhamPareggioManchester United
1
1
3
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
3
Fulham badge
Fulham
FUL
2
FIN
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FIN
FA Cup
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
Fulham badge
Fulham
FUL
1
FIN
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
0
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FIN
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
Fulham badge
Fulham
FUL
0
FIN
3Gol segnati6
Partite senza 2.5 goal1/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Fulham - Manchester United

Fulham crest
Fulham
FUL
Formazione
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Manchester United crest
Manchester United
MUN

Allenatore

  • A. Arbeloa

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
110040+43
V
2
ArsenalArsenalARS
110030+33
V
3
BrentfordBrentfordBRE
110030+33
V
4
EvertonEvertonEVE
110020+23
V
5
Hull CityHull CityHUL
110020+23
V
6
ChelseaChelseaCHE
110032+13
V
7
Ipswich TownIpswich TownIPS
110021+13
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110021+13
V
9
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
110010+13
V
10
LiverpoolLiverpoolLIV
10102201
D
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
10102201
D
12
FulhamFulhamFUL
100123-10
S
13
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
100112-10
S
14
SunderlandSunderlandSUN
100112-10
S
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
100101-10
S
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
100102-20
S
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
100102-20
S
18
Coventry CityCoventry CityCOV
100103-30
S
19
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
100103-30
S
20
Aston VillaAston VillaAVL
100104-40
S
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

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