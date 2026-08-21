Il Fulham saluta la sosta per le nazionali con un duro impegno di Premier League contro il Manchester United domenica 20 settembre. Si preannuncia una partita da non perdere e puoi assicurarti un posto a Craven Cottage prenotando i biglietti oggi.

Anche se il Fulham si è dimostrato competitivo nella maggior parte dei recenti confronti con il Manchester United, compreso l'1-1 quando lo United ha fatto visita a Londra la scorsa stagione, bisogna tornare al 2009 per l'ultima volta in cui il Fulham ha ottenuto una vittoria casalinga contro i 20 volte campioni d'Inghilterra.

Il Fulham riuscirà a spezzare questo tabù di 17 anni e a conquistare una vittoria casalinga vitale contro il Manchester United? Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere per assicurarti i biglietti di Fulham-Manchester United, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca la sfida di Premier League tra Fulham e Manchester United?

Fulham-Manchester United si gioca a Craven Cottage (Londra) domenica 20 settembre, con calcio d'inizio previsto alle 16:30 BST.

Premier League - Game Week 5 20 set 2026 - 11:30 Craven Cottage

Come acquistare i biglietti di Fulham-Manchester United di Premier League

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola partita agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti tramite il portale ufficiale di ciascun club o partner di viaggio autorizzati.

A causa dell'enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli 100% digitali, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

Titolari di abbonamento stagionale e debenture: I titolari di abbonamento stagionale già esistenti mantengono il proprio posto oppure rimettono a disposizione del club le partite alle quali non possono assistere.

Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie casuali riservate ai membri del club a pagamento (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra prestabilita, settimane prima della partita, per entrare nel sorteggio.

Scambi ufficiali di biglietti (rivendita): Se una partita va esaurita, i membri rimasti fuori dal sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al valore nominale tramite il Ticket Exchange ufficiale del club.

Vendita generale: Le vendite aperte al grande pubblico non iscritto sono praticamente inesistenti per le partite di Premier League.

Se stai cercando biglietti all'ultimo minuto, i tifosi possono anche acquistarli su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Premier League per Fulham-Manchester United?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente a seconda del club ospitante, della posizione del posto e della categoria della partita:

Fasce d'età e agevolazioni: La maggior parte dei club offre prezzi differenziati tra Adulto, Junior (di norma Under 18 o Under 21), Studente e Senior, anche se le percentuali di sconto e le fasce d'età differiscono da squadra a squadra.

Categorizzazione della partita: I club classificano le partite in fasce (ad esempio Categoria A, B o C). Le sfide di cartello contro rivali della top six o avversarie del derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.

Posizione del posto: I posti centrali lungo i lati lunghi del campo e quelli nei settori inferiori hanno prezzi premium, mentre i posti nei settori superiori dietro le porte offrono opzioni più convenienti.

Necessaria l'iscrizione ufficiale: Per acquistare biglietti casalinghi al valore nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore disponga di un'iscrizione ufficiale al club attiva e a pagamento per accedere ai sorteggi o agli scambi di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di 30 £ per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, confermandolo almeno anche per il 2027/28.

Sebbene i biglietti del settore ospiti abbiano un tetto massimo di 30 £, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote riservate agli ospiti sono estremamente limitate e in genere vengono vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento stagionale di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà: praticamente non arrivano mai alla vendita generale o ai sorteggi per i membri base.

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