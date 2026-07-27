L'Everton dà il via alla sua stagione di Premier League in casa, all'Hill Dickinson Stadium, sabato 22 agosto. Il Crystal Palace, guidato dal nuovo tecnico Pierre Sage, sarà il primo avversario dei Toffees.

I tifosi che hanno affollato l'Hill Dickinson la scorsa stagione hanno assistito a sfide da acquolina in bocca. In ciascuna delle ultime quattro partite di Premier League giocate lì sono stati segnati più di 3 gol e i tifosi dell'Everton si aspetteranno di vedere ancora lo stesso nei prossimi mesi, con la speranza anche di molte vittorie casalinghe.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere per assicurarvi i biglietti per Everton-Crystal Palace, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca la partita di Premier League tra Everton e Crystal Palace?

Everton-Crystal Palace inizierà alle 15:00 BST di sabato 22 agosto 2026, all'Hill Dickinson Stadium di Liverpool.

Premier League - Game Week 1 22 ago 2026 - 10:00 Hill Dickinson Stadium

Come acquistare i biglietti di Everton-Crystal Palace di Premier League?

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola partita agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti tramite il portale ufficiale di ciascun club o partner di viaggio autorizzati.

A causa dell'enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli completamente digitali, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

Titolari di abbonamento stagionale e debenture: i titolari di abbonamento stagionale già esistenti mantengono il proprio posto oppure restituiscono al club le partite alle quali non possono assistere.

Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie a sorteggio casuale per i membri del club a pagamento (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra temporale prestabilita, alcune settimane prima della partita, per entrare nel sorteggio.

Scambi ufficiali di biglietti (rivendita): Se una partita registra il tutto esaurito, i membri che non sono stati estratti nel sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al prezzo nominale tramite il Ticket Exchange ufficiale del club.

Vendita generale: la vendita aperta al pubblico generico non iscritto è praticamente inesistente per le partite di Premier League.

Se siete alla ricerca di biglietti last minute, i tifosi possono acquistare i tagliandi anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Premier League per Everton-Crystal Palace?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente a seconda del club ospitante, della posizione del posto a sedere e della categoria della partita:

Fasce d'età e agevolazioni: la maggior parte dei club offre prezzi differenziati per le categorie Adulto, Junior (di solito Under 18 o Under 21), Studente e Senior, anche se le percentuali di sconto e le fasce d'età variano da squadra a squadra.

Categorizzazione della partita: i club classificano le partite in fasce (ad esempio Categoria A, B o C). Le sfide di cartello contro rivali della top six o avversari del derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.

Posizione del posto: i posti centrali lungo i lati del campo e quelli del settore inferiore hanno prezzi premium, mentre i posti del settore superiore dietro le porte offrono opzioni più economiche.

È richiesta l'iscrizione ufficiale: per acquistare biglietti casalinghi al prezzo nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore abbia un'Official Club Membership attiva e a pagamento per partecipare alle lotterie a sorteggio o ai circuiti di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di £30 per i biglietti del settore ospiti per tutta la stagione 2026/27, confermandolo anche almeno per la 2027/28.

Sebbene i biglietti per il settore ospiti abbiano un tetto massimo di £30, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote per i tifosi ospiti sono estremamente limitate e di norma vengono vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei loyalty points; praticamente non arrivano mai alla vendita generale o ai sorteggi per i membri base.

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