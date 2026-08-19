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Premier League
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Selhurst Park
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Come ottenere i biglietti per Crystal Palace-Manchester City: prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita, orario del calcio d’inizio e altro ancora

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Biglietti
Premier League
Crystal Palace
Manchester City

È possibile acquistare i biglietti per la prima partita casalinga di campionato del Crystal Palace della nuova stagione

Il Crystal Palace affronta un difficile debutto casalingo nella stagione 2026/27 di Premier League, quando venerdì 28 agosto a Selhurst Park sfiderà il Manchester City, che ha chiuso tra le prime tre in ciascuna delle ultime 10 stagioni. È possibile prenotare i biglietti già da oggi per questa sfida in notturna.

Pierre Sage guiderà il suo Crystal Palace in casa per la prima volta da quando ha preso il posto del molto vincente Oliver Glasner, e spera in una prestazione positiva. Sebbene alcuni dei recenti confronti diretti abbiano sorriso nettamente al City, il Palace conserverà comunque un ottimo ricordo della sorprendente vittoria a Wembley, con la conquista della FA Cup nel maggio 2025.

Il nuovo allenatore del Man City, Enzo Maresca, seguirà una partita nella capitale per la prima volta dal suo periodo alla guida del Chelsea. In tre gare contro il Palace durante quei 18 mesi, non è riuscito a trovare la formula vincente, con ciascuno di quei confronti terminato in pareggio.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto ciò che c’è da sapere su come assicurarti i biglietti per Crystal Palace-Manchester City, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca la partita di Premier League tra Crystal Palace e Manchester City?

Crystal Palace-Manchester City inizierà alle 20:00 BST di venerdì 28 agosto, a Selhurst Park, a Londra.

crest
Premier League - Game Week 2
Selhurst Park

Come acquistare i biglietti di Premier League per Crystal Palace-Manchester City

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai tagliandi per la singola gara agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti attraverso il portale ufficiale di ciascun club o partner di viaggio autorizzati.

A causa dell’enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli 100% digitali, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

  • Titolari di abbonamento stagionale e debentures: Gli attuali abbonati mantengono il proprio posto oppure rimettono a disposizione del club le partite a cui non possono assistere.
  • Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie casuali riservate ai membri del club a pagamento (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra prestabilita nelle settimane precedenti alla partita per partecipare al sorteggio.
  • Scambi ufficiali di biglietti (rivendita): Se una partita registra il tutto esaurito, i membri rimasti esclusi dal sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al prezzo nominale attraverso il Ticket Exchange ufficiale del club.
  • Vendita generale: Le vendite aperte al pubblico non iscritto sono praticamente inesistenti per le partite di Premier League.

Se si cercano biglietti last minute, i tifosi possono acquistarli anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Premier League per Crystal Palace-Manchester City?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente in base al club ospitante, alla posizione del posto e alla categoria della partita:

  • Fasce per età e agevolazioni: La maggior parte dei club offre prezzi differenziati per Adulto, Junior (solitamente Under 18 o Under 21), Studente e Senior, anche se percentuali di sconto e fasce d’età cambiano da squadra a squadra.
  • Categorizzazione delle partite: I club classificano le gare in fasce (ad esempio Categoria A, B o C). Le sfide di cartello contro rivali della top six o avversarie del derby rientrano nella Categoria A e prevedono i prezzi nominali più alti.
  • Posizione del posto: I posti centrali lungo i lati del campo e quelli dell’anello inferiore hanno prezzi premium, mentre i posti dell’anello superiore dietro le porte offrono opzioni più economiche.
  • Membership ufficiale necessaria: Per acquistare biglietti casalinghi al prezzo nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore abbia una Official Club Membership attiva e a pagamento per poter accedere ai sorteggi o agli scambi di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di £30 per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, confermandolo almeno anche per il 2027/28.

Sebbene i biglietti per il settore ospiti abbiano un tetto massimo di £30, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote riservate agli ospiti sono estremamente limitate e di norma vengono vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà: praticamente non arrivano mai alla vendita generale o ai sorteggi per i membri base.

Forma

CRY

CRY - Forma

RCL
S3-0
ULA
V3-1
FUL
V1-2
SCF
S3-0
EVE
S2-0
Gol segnato (subito)
5/10
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
MCI

MCI - Forma

INT
S1-1
KLA
V1-3
ATM
V3-1
ARS
S3-0
BOU
V2-1
Gol segnato (subito)
9/7
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Precedenti recenti

Testa a testa

Crystal PalacePareggioManchester City
1
1
3
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
0
FIN
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
FIN
FA Cup
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
FIN
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
5
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
FIN
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
FIN
5Gol segnati13
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

Notizie sulle squadre e rose

Formazioni Crystal Palace - Manchester City

3-4-2-1
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Formazione
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-2-3-1
1D. Henderson6J. Canvot17T. Tomiyasu26C. Richards18D. Kamada10Y. Pino25A. Khalaili20A. Wharton3T. Mitchell9E. Nketiah22J. Larsen1G. Donnarumma3R. Dias45A. Khusanov24J. Gvardiol6M. Guehi33N. O'Reilly47P. Foden42A. Semenyo10R. Cherki5E. Anderson9E. Haaland
Manchester City crest
Manchester City
MCI
3-4-2-1
Crystal Palace

Formazione titolare

Manchester City

Panchina

Allenatore

  • P. Sage
  • E. Maresca
Crystal Palace

Infortuni e squalifiche

Manchester City

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Manchester CityManchester CityMCI
220062+46
V
V
2
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
110040+43
V
3
ArsenalArsenalARS
110030+33
V
4
BrentfordBrentfordBRE
110030+33
V
5
EvertonEvertonEVE
110020+23
V
6
Hull CityHull CityHUL
110020+23
V
7
ChelseaChelseaCHE
110032+13
V
8
Ipswich TownIpswich TownIPS
110021+13
V
9
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
110010+13
V
10
LiverpoolLiverpoolLIV
10102201
D
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
10102201
D
12
FulhamFulhamFUL
100123-10
S
13
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
100112-10
S
14
SunderlandSunderlandSUN
100112-10
S
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
100101-10
S
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
100102-20
S
17
Coventry CityCoventry CityCOV
100103-30
S
18
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
100103-30
S
19
Aston VillaAston VillaAVL
100104-40
S
20
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
200216-50
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

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