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Come ottenere i biglietti per Canada-Marocco: prezzi dei Mondiali, informazioni sugli ottavi di finale, vendite last minute e altro ancora

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Il Canada affronterà il Marocco agli ottavi di finale del Mondiale. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

La storia continua ad andare avanti per il Canada, Paese co-organizzatore, che è volato agli ottavi di finale del Mondiale 2026 dopo una drammatica vittoria per 1-0 sul Sudafrica, firmata dall’indimenticabile gol al 92’ di Stephen Eustáquio.

La squadra di Jesse Marsch ora incrocerà il Marocco, semifinalista del Mondiale 2022, che ha resistito in una tesissima serie di rigori contro i Paesi Bassi per tenere vivo il proprio sogno.

L’elevata domanda di biglietti per gli ottavi di finale sottolinea tutta la tensione elettrica del calcio a eliminazione diretta nei tornei. Se stai seguendo il drama a distanza e vuoi piazzare scommesse strategiche su linee gol o props dei giocatori, ottenere un bonus sul deposito è un’ottima strategia. Approfitta del nostro codice promo Megapari attivo per migliorare il tuo profilo di gioco.

Lascia che GOAL ti accompagni tra tutte le ultime informazioni sui biglietti per il Mondiale 2026, incluso come assicurarti un posto per Canada-Marocco e quanto costerà.

Quando si gioca Canada-Marocco?

La partita degli ottavi di finale si giocherà all’Houston Stadium (NRG Stadium) in Texas.

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Coppa del Mondo - 1/8
NRG Stadium

Come acquistare i biglietti per Canada-Marocco al Mondiale?

Ad oggi, le principali lotterie ufficiali per i biglietti del Mondiale, tra cui la Visa Presale, l’Early Ticket Draw e il Random Selection Draw post-sorteggio, si sono ufficialmente concluse.

Con oltre 500 milioni di richieste elaborate durante queste fasi, la disponibilità primaria è ora ai minimi storici.

Ecco cosa devi sapere in sintesi:

  • La fase Last-Minute Sales è iniziata il 1 aprile. Non si tratta di una lotteria: i biglietti vengono venduti in rigoroso ordine di arrivo con conferma immediata. Questa rappresenta l’ultima opportunità per acquistare biglietti ufficiali direttamente dalla FIFA.
  • Il Marketplace ufficiale FIFA per la rivendita è aperto. Questa piattaforma è ora la principale destinazione autorizzata per i tifosi che vogliono acquistare e vendere biglietti verificati a prezzi regolamentati con l’avvicinarsi del torneo.
  • In alternativa, i tifosi possono rivolgersi a marketplace secondari come StubHub per biglietti last minute. Ricorda di controllare i termini e condizioni di qualsiasi sito secondario per i biglietti che stai acquistando.

Quanto costano i biglietti per Canada-Marocco al Mondiale?

La FIFA ha introdotto prezzi variabili per il torneo del 2026.

I biglietti per la fase a gironi partivano da appena $60, per specifici Supporter Tiers, mentre i prezzi per la finale hanno raggiunto quota $6.730, senza contare che marketplace secondari e rivendita sono saliti anche oltre.

Prezzi dei biglietti per il Mondiale FIFA 2026:

Date

Fase / Categoria

Fascia di prezzo ufficiale

Fascia stimata del mercato secondario

28 giugno - 3 luglio

Trentaduesimi di finale (impianti ad alta richiesta)

$225 - $540

$550 - $3.200 ($1.250)

28 giugno - 3 luglio

Trentaduesimi di finale (impianti standard)

$225 - $540

$400 - $2.800 ($1.134)

4 luglio - 7 luglio

Ottavi di finale

$240 - $640

$650 - $4.200 ($1.518)

9 luglio - 11 luglio

Quarti di finale

$450 - $1.775

$850 - $5.500 ($2.348)

14 luglio - 15 luglio

Semi-finali

$930 - $3.295

$1.500 - $9.500 ($3.721)

18 luglio

Spareggio per il terzo posto

$250 - $800

$500 - $3.500 ($1.480)

19 luglio

Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium)

$1.490 - $7.875

$5.900 - $38.000+ ($15.240)

Canada-Marocco: tutto quello che c’è da sapere

Canada-Marocco

CAN

CAN - Forma

IRL
D1-1
BIH
D1-1
QAT
V6-0
SVI
S2-1
SDA
V0-1
Gol segnato (subito)
10/4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
MAR

MAR - Forma

NOR
D1-1
BRA
D1-1
SCO
V0-1
HAI
V4-2
OLA
V1-1
Gol segnato (subito)
8/5
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Canada-Marocco: precedenti recenti

Testa a testa

CanadaPareggioMarocco
0
0
2
Coppa del Mondo
Canada badge
Canada
CAN
1
Marocco badge
Marocco
MAR
2
FIN
Amichevoli
Marocco badge
Marocco
MAR
4
Canada badge
Canada
CAN
0
FIN
1Gol segnati6
Partite senza 2.5 goal2/2
Entrambe le squadre hanno segnato1/2

Canada-Marocco: notizie sulle squadre

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