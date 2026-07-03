La storia continua ad andare avanti per il Canada, Paese co-organizzatore, che è volato agli ottavi di finale del Mondiale 2026 dopo una drammatica vittoria per 1-0 sul Sudafrica, firmata dall’indimenticabile gol al 92’ di Stephen Eustáquio.

La squadra di Jesse Marsch ora incrocerà il Marocco, semifinalista del Mondiale 2022, che ha resistito in una tesissima serie di rigori contro i Paesi Bassi per tenere vivo il proprio sogno.

L’elevata domanda di biglietti per gli ottavi di finale sottolinea tutta la tensione elettrica del calcio a eliminazione diretta nei tornei. Se stai seguendo il drama a distanza e vuoi piazzare scommesse strategiche su linee gol o props dei giocatori, ottenere un bonus sul deposito è un’ottima strategia. Approfitta del nostro codice promo Megapari attivo per migliorare il tuo profilo di gioco.

Lascia che GOAL ti accompagni tra tutte le ultime informazioni sui biglietti per il Mondiale 2026, incluso come assicurarti un posto per Canada-Marocco e quanto costerà.

Quando si gioca Canada-Marocco?

La partita degli ottavi di finale si giocherà all’Houston Stadium (NRG Stadium) in Texas.

Coppa del Mondo - 1/8 4 lug 2026 - 13:00 NRG Stadium

Come acquistare i biglietti per Canada-Marocco al Mondiale?

Ad oggi, le principali lotterie ufficiali per i biglietti del Mondiale, tra cui la Visa Presale, l’Early Ticket Draw e il Random Selection Draw post-sorteggio, si sono ufficialmente concluse.

Con oltre 500 milioni di richieste elaborate durante queste fasi, la disponibilità primaria è ora ai minimi storici.

Ecco cosa devi sapere in sintesi:

La fase Last-Minute Sales è iniziata il 1 aprile. Non si tratta di una lotteria: i biglietti vengono venduti in rigoroso ordine di arrivo con conferma immediata. Questa rappresenta l’ultima opportunità per acquistare biglietti ufficiali direttamente dalla FIFA.

Il Marketplace ufficiale FIFA per la rivendita è aperto. Questa piattaforma è ora la principale destinazione autorizzata per i tifosi che vogliono acquistare e vendere biglietti verificati a prezzi regolamentati con l’avvicinarsi del torneo.

In alternativa, i tifosi possono rivolgersi a marketplace secondari come StubHub per biglietti last minute. Ricorda di controllare i termini e condizioni di qualsiasi sito secondario per i biglietti che stai acquistando.

Quanto costano i biglietti per Canada-Marocco al Mondiale?

La FIFA ha introdotto prezzi variabili per il torneo del 2026.

I biglietti per la fase a gironi partivano da appena $60, per specifici Supporter Tiers, mentre i prezzi per la finale hanno raggiunto quota $6.730, senza contare che marketplace secondari e rivendita sono saliti anche oltre.

Prezzi dei biglietti per il Mondiale FIFA 2026:

Date Fase / Categoria Fascia di prezzo ufficiale Fascia stimata del mercato secondario 28 giugno - 3 luglio Trentaduesimi di finale (impianti ad alta richiesta) $225 - $540 $550 - $3.200 ($1.250) 28 giugno - 3 luglio Trentaduesimi di finale (impianti standard) $225 - $540 $400 - $2.800 ($1.134) 4 luglio - 7 luglio Ottavi di finale $240 - $640 $650 - $4.200 ($1.518) 9 luglio - 11 luglio Quarti di finale $450 - $1.775 $850 - $5.500 ($2.348) 14 luglio - 15 luglio Semi-finali $930 - $3.295 $1.500 - $9.500 ($3.721) 18 luglio Spareggio per il terzo posto $250 - $800 $500 - $3.500 ($1.480) 19 luglio Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium) $1.490 - $7.875 $5.900 - $38.000+ ($15.240)

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