La stagione 2026/27 di Premier League prende il via all’Emirates venerdì 21 agosto, con i campioni in carica dell’Arsenal che affrontano il neopromosso Coventry City.

Dopo aver finalmente tagliato il traguardo in seguito a tre secondi posti consecutivi, l’Arsenal ora punta a mantenere il proprio slancio, nel tentativo di difendere con successo il titolo per la prima volta dal 1935.

L’Arsenal ha segnato 10 gol nei due precedenti incontri con il Coventry, e i tifosi dei Reds spereranno che la squadra di Arteta parta subito forte in casa. Potresti esserci anche tu per assistere alla gara inaugurale della stagione prenotando i biglietti oggi stesso.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c’è da sapere per assicurarti i biglietti per Arsenal-Coventry City, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Arsenal-Coventry City di Premier League?

L’Arsenal ospita il Coventry City all’Emirates Stadium, nel nord di Londra, con calcio d’inizio previsto alle 20:00 (BST).

Premier League - Game Week 1 21 ago 2026 - 15:00 Emirates Stadium

Come acquistare i biglietti di Arsenal-Coventry City di Premier League

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai tagliandi per la singola gara agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti attraverso il portale ufficiale di ciascun club o i partner di viaggio autorizzati.

A causa dell’enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli digitali al 100%, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

Titolari di abbonamento stagionale e debenture: Gli attuali abbonati mantengono il proprio posto oppure rimettono a disposizione del club le partite a cui non possono assistere.

Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie casuali a sorteggio per i membri paganti del club (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra temporale prestabilita nelle settimane precedenti alla partita per entrare nel sorteggio.

Circuiti ufficiali di scambio biglietti (rivendita): Se una partita registra il tutto esaurito, i membri rimasti esclusi dal sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al valore nominale attraverso il Ticket Exchange ufficiale del club.

Vendita generale: Le vendite aperte al pubblico generale non iscritto sono praticamente inesistenti per le partite di Premier League.

Se sei alla ricerca di biglietti last minute, i tifosi possono anche acquistare tagliandi su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Arsenal-Coventry City di Premier League?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente in base al club ospitante, alla posizione del posto e alla categoria della partita:

Fasce d’età e riduzioni: La maggior parte dei club offre prezzi differenziati per le categorie Adulto, Junior (in genere Under 18 o Under 21), Studente e Senior, anche se le percentuali di sconto e le fasce d’età cambiano da squadra a squadra.

Categorizzazione della partita: I club classificano le gare in fasce (ad esempio Categoria A, B o C). Le sfide di cartello contro rivali della top six o contro avversarie del derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.

Posizione del posto: I posti centrali lungo i lati lunghi del campo e quelli nei settori inferiori hanno prezzi premium, mentre i posti nei settori superiori dietro le porte offrono opzioni più economiche.

Membership ufficiale necessaria: Per acquistare biglietti casalinghi al valore nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore disponga di una Official Club Membership attiva e a pagamento per entrare nei sorteggi o nei circuiti di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti

La Premier League ha esteso ufficialmente il tetto massimo obbligatorio di £30 per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, confermandolo almeno fino al 2027/28.

Sebbene i biglietti del settore ospiti abbiano un tetto di £30, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote riservate ai tifosi in trasferta sono estremamente limitate e di solito vengono vendute esclusivamente ai titolari di abbonamenti di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà, arrivando praticamente mai alla vendita generale o ai sorteggi per membership base.

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