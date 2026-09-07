L'Inghilterra torna sulla scena internazionale questo autunno, con la squadra di Thomas Tuchel che dà il via alla propria campagna di UEFA Nations League 2026/27, e la richiesta per vedere dal vivo l'Inghilterra sta già crescendo rapidamente. Inserita nella Lega A, Gruppo A3, l'Inghilterra affronterà sei partite contro Spagna, Croazia e Cechia tra settembre e novembre, offrendo ai tifosi in tutta Europa diverse occasioni per seguire questo gruppo in azione.

Che tu stia programmando di essere a Wembley Stadium per le partite casalinghe dell'Inghilterra o voglia assistere a una delle trasferte sul continente, GOAL ha tutto quello che c'è da sapere per assicurarti i biglietti dell'Inghilterra per la Nations League, compresi prezzi, disponibilità e i posti migliori dove acquistarli in questo momento.

Quando si gioca la Nations League dell'Inghilterra?

Data e ora Partita Luogo Biglietti sabato 26 settembre 2026 - 20:45 Inghilterra-Spagna Wembley Stadium, Londra Biglietti martedì 29 settembre 2026 - 20:45 Cechia-Inghilterra Fortuna Arena, Praga Biglietti sabato 3 ottobre 2026 - 18:00 Croazia-Inghilterra Sede da confermare, Croazia (a porte chiuse) Biglietti martedì 6 ottobre 2026 - 20:45 Inghilterra-Cechia Wembley Stadium, Londra Biglietti giovedì 12 novembre 2026 - 20:45 Inghilterra-Croazia Wembley Stadium, Londra Biglietti domenica 15 novembre 2026 - 20:45 Spagna-Inghilterra Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biglietti





Dove acquistare i biglietti per la Nations League dell'Inghilterra?

Il modo più semplice per assicurarsi i biglietti per le partite dell'Inghilterra in Nations League, sia in casa sia in trasferta, è tramite StubHub. Essendo uno dei più grandi marketplace di biglietti al mondo, StubHub propone un'ampia gamma di posti per ogni partita dell'Inghilterra in questa campagna, da Wembley Stadium a Londra fino alle trasferte alla Fortuna Arena di Praga e al Riyadh Air Metropolitano di Madrid.

Ecco perché StubHub è l'opzione di riferimento per questa campagna:

Oltre l'allocazione ufficiale – utile una volta esauriti i biglietti dell'England Supporters Travel Club e quelli riservati agli abbonati affiliati alla FA per le partite casalinghe

Garanzia FanProtect – ogni acquisto è coperto, dando agli acquirenti la tranquillità che i biglietti siano validi e arrivino in tempo per il giorno della partita

Nessuna iscrizione richiesta – per le trasferte di Praga e Madrid, StubHub offre una strada affidabile per trovare posti senza bisogno di iscrizione a club o federazioni

Opzioni hospitality – posti imbottiti e accesso lounge disponibili a Wembley per le sfide contro Spagna e Croazia

Ampia scelta di posti – dai posti del livello superiore dietro le porte fino ai posti premium centrali lungo la linea di metà campo

Considerato il richiamo di queste partite, in particolare della gara d'esordio contro la Spagna, si raccomanda vivamente di prenotare in anticipo. Essendo la sfida più probabile a registrare il tutto esaurito in tempi brevi, i posti per il pienone a Wembley tendono a sparire rapidamente una volta aperta la vendita generale.

Quanto costano i biglietti per la Nations League dell'Inghilterra?

I prezzi dei biglietti per la Nations League dell'Inghilterra variano a seconda della partita, della posizione del posto e di quanto vicino al giorno della gara si acquista. Ecco una panoramica indicativa di cosa aspettarsi su StubHub:

Posti più economici: da circa 45 € – posti nel livello superiore dietro le porte, il modo più accessibile per entrare a una partita questo autunno

Posti di fascia media: posti centrali lungo la linea di metà campo, a un prezzo sensibilmente più alto

Premium e hospitality: oltre 300 € per la partita più importante del girone, Inghilterra-Spagna a settembre, con posti imbottiti, accesso lounge e ulteriori extra per il giorno della partita

Biglietti per le trasferte (Praga e Madrid): generalmente più convenienti a prezzo facciale rispetto a una serata di cartello a Wembley, anche se la disponibilità per l'allocazione dell'Inghilterra è limitata

Come per qualsiasi partita internazionale ad alta richiesta, i prezzi sul mercato secondario possono cambiare con l'avvicinarsi del matchday, quindi bloccare il proprio posto prima piuttosto che dopo è generalmente l'opzione più sicura se si ha un budget preciso. Tieni d'occhio StubHub anche nei giorni che precedono ogni partita, perché i cali dell'inventario all'ultimo minuto possono occasionalmente far scendere i prezzi, in particolare per le gare in trasferta dove la domanda è inferiore rispetto a Wembley.

Tutto quello che c'è da sapere sulla Nations League dell'Inghilterra

La UEFA Nations League 2026/27 è la quinta edizione della competizione dalla sua introduzione, e l'Inghilterra si ritrova ancora una volta in Lega A, il livello più alto del calcio internazionale europeo. Inserita nel Gruppo A3 insieme a Spagna, Croazia e Cechia, l'Inghilterra affronta un calendario impegnativo che metterà alla prova le sue credenziali contro squadre con un recente pedigree nei tornei.

Alcune cose da sapere sulla posta in palio:

Promozione e retrocessione sono in palio tra le leghe, a seconda di come si chiude il girone

È possibile anche una strada verso le future qualificazioni ai tornei , con un buon rendimento in Nations League che offre una via d'accesso alle qualificazioni al Campionato Europeo per le squadre che mancano l'obiettivo altrove

Sei partite in una finestra condensata – tutte le gare del girone si giocano tra settembre, ottobre e novembre, offrendo ai tifosi un periodo breve ma ricco d'azione per vedere l'Inghilterra all'opera

Per Thomas Tuchel, in particolare i primi risultati contro Spagna e Croazia saranno considerati un indicatore chiave dei progressi in vista dei tornei più importanti che devono ancora arrivare.

Tutto quello che c'è da sapere su Wembley Stadium

Wembley Stadium è lo stadio nazionale dell'Inghilterra e la sede di tutte e tre le partite casalinghe dell'Inghilterra in questa campagna di Nations League.

Capienza: circa 90.000 posti, che lo rendono il più grande stadio di calcio del Regno Unito e uno dei più grandi d'Europa

Storia: ricostruito sul sito dell'originale Wembley e riaperto nel 2007, immediatamente riconoscibile per il suo arco di 134 metri

Grandi occasioni: ha ospitato più finali di UEFA Champions League, la finale di FA Cup ogni anno e il cammino dell'Inghilterra fino alla finale di Euro 2020

Come arrivarci: la stazione di Wembley Park si trova a pochi passi dallo stadio ed è ben servita dalla metropolitana di Londra e dai servizi ferroviari nazionali

Resta la casa permanente della nazionale maschile inglese, e pochi impianti nel continente possono eguagliarne l'atmosfera per una grande partita internazionale. Con tre partite dell'Inghilterra in programma in questo impianto durante questa campagna, non mancano certo le occasioni per viverla di persona.