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Luton Town FCGetty Images
Book Luton Town FC tickets
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Come ottenere i biglietti del Luton Town FC per il 2026/2027: date, prezzi dei biglietti e altro

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Biglietti
Luton Town
League One

Ecco esattamente come puoi assicurarti i biglietti del Luton Town FC

Il Luton Town FC compete nel calcio inglese nel suo iconico e unico stadio di casa, Kenilworth Road. Famoso per la sua atmosfera intima e per il caloroso sostegno locale, assistere a una partita nel Bedfordshire offre una delle esperienze da matchday più autentiche del calcio britannico.

GOAL fornisce tutte le informazioni essenziali di cui hai bisogno per assicurarti un posto a Kenilworth Road. Scopri il calendario delle partite, i canali ufficiali di vendita dei biglietti, le opzioni del mercato secondario e come acquistare i tuoi biglietti oggi stesso.

Quando gioca il Luton Town FC?

Data e ora

Partita

Luogo

Biglietti

19 set 2026 alle 15:00

Luton Town FC vs Bradford City AFC

Kenilworth Road, Luton

Biglietti

22 set 2026 alle 19:00

Luton Town FC vs Ipswich Town

Kenilworth Road, Luton

Biglietti

26 set 2026 alle 15:00

Huddersfield Town vs Luton Town FC

John Smith's Stadium, Huddersfield

Biglietti

3 ott 2026 alle 15:00

Luton Town FC vs Doncaster Rovers FC

Kenilworth Road, Luton

Biglietti

6 ott 2026 alle 19:45

Colchester United vs Luton Town FC

JobServe Community Stadium, Colchester

Biglietti

10 ott 2026 alle 15:00

Wycombe Wanderers vs Luton Town FC

Adams Park, High Wycombe

Biglietti

17 ott 2026 alle 12:30

Milton Keynes Dons vs Luton Town FC

Stadium MK, Milton Keynes

Biglietti

20 ott 2026 alle 19:45

Luton Town FC vs Barnsley FC

Kenilworth Road, Luton

Biglietti

24 ott 2026 alle 12:30

Luton Town FC vs Leicester City FC

Kenilworth Road, Luton

Biglietti

31 ott 2026 alle 15:00

Peterborough United vs Luton Town FC

Weston Homes Stadium, Peterborough

Biglietti

14 nov 2026 alle 15:00

Luton Town FC vs Cambridge United FC

Kenilworth Road, Luton

Biglietti

17 nov 2026 alle 19:00

Luton Town FC vs Peterborough United

Kenilworth Road, Luton

Biglietti

21 nov 2026 alle 15:00

Burton Albion vs Luton Town FC

Pirelli Stadium, Burton upon Trent

Biglietti

28 nov 2026 alle 15:00

Luton Town FC vs Oxford United

Kenilworth Road, Luton

Biglietti

1 dic 2026 alle 19:45

Blackpool FC vs Luton Town FC

Bloomfield Road, Blackpool

Biglietti

12 dic 2026 alle 15:00

Luton Town FC vs Wigan Athletic

Kenilworth Road, Luton

Biglietti

19 dic 2026 alle 12:30

Sheffield Wednesday vs Luton Town FC

Hillsborough Stadium, Sheffield

Biglietti

26 dic 2026 alle 15:00

Luton Town FC vs Bromley FC

Kenilworth Road, Luton

Biglietti

29 dic 2026 alle 19:45

AFC Wimbledon vs Luton Town FC

Cherry Red Records Stadium, London

Biglietti

2 gen 2027 alle 15:00

Plymouth Argyle vs Luton Town FC

Home Park, Plymouth

Biglietti

9 gen 2027 alle 15:00

Luton Town FC vs Sheffield Wednesday

Kenilworth Road, Luton

Biglietti

16 gen 2027 alle 15:00

Luton Town FC vs Milton Keynes Dons

Kenilworth Road, Luton

Biglietti

19 gen 2027 alle 19:45

Barnsley FC vs Luton Town FC

Oakwell, Barnsley

Biglietti

23 gen 2027 alle 15:00

Leicester City FC vs Luton Town FC

King Power Stadium, Leicester

Biglietti

30 gen 2027 alle 15:00

Luton Town FC vs Peterborough United

Kenilworth Road, Luton

Biglietti

6 feb 2027 alle 15:00

Luton Town FC vs Mansfield Town FC

Kenilworth Road, Luton

Biglietti

9 feb 2027 alle 19:45

Stockport County vs Luton Town FC

Edgeley Park, Stockport

Biglietti

13 feb 2027 alle 15:00

Leyton Orient vs Luton Town FC

Gaughan Group Stadium, Londra

Biglietti

Dove acquistare i biglietti del Luton Town FC?

I biglietti ufficiali per le partite possono essere acquistati direttamente tramite il portale ufficiale di e-ticketing del Luton Town FC e la biglietteria di Kenilworth Road. La vendita ufficiale opera con un sistema di priorità a livelli, dando ai membri del club e agli abbonati il primo accesso prima che i posti rimanenti vengano messi in vendita libera.

Se le disponibilità ufficiali per la vendita libera si esauriscono, piattaforme di rivendita secondaria come Ticombooffrono un'opzione alternativa per assicurarsi posti last minute.

Quanto costano i biglietti del Luton Town FC?

I prezzi standard dei biglietti sul portale ufficiale del Luton Town FC partono in genere da £26 per i posti adulti in ingresso generale, con prezzi che variano in base alla categoria della partita, alla fascia d'età e al settore all'interno di Kenilworth Road.

Se le disponibilità ufficiali per la vendita libera si esauriscono, piattaforme di rivendita secondaria come Ticombooffrono un'opzione alternativa per assicurarsi posti last minute, dove i prezzi partono da £45 a biglietto a seconda della disponibilità e della domanda di mercato.

Tutto quello che devi sapere sul Luton Town FC

Il Luton Town FC è uno storico club inglese con sede nel Bedfordshire, fondato nel 1885. Il club gioca le sue partite casalinghe a Kenilworth Road, un impianto iconico con una capienza di oltre 11.500 spettatori che offre un ambiente distintamente tradizionale del calcio inglese.

I dettagli principali da conoscere quando pianifichi la tua esperienza nel giorno della partita includono:

  • I biglietti vengono distribuiti tramite fasi di priorità, rendendo l'iscrizione ufficiale al club il modo migliore per assicurarsi l'accesso al prezzo nominale.
  • Kenilworth Road si trova vicino al centro di Luton, è raggiungibile tramite la stazione di Luton ed è ben collegato dai trasporti.
  • Le categorie delle partite variano in base all'avversario, con le gare di cartello del fine settimana che fanno registrare rapidamente il tutto esaurito durante le fasi di vendita libera.
  • I tifosi ospiti sono sistemati nella Oak Road Stand, mentre i principali sostenitori di casa riempiono la Main Stand e la David Preece Stand.

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