Il Luton Town FC compete nel calcio inglese nel suo iconico e unico stadio di casa, Kenilworth Road. Famoso per la sua atmosfera intima e per il caloroso sostegno locale, assistere a una partita nel Bedfordshire offre una delle esperienze da matchday più autentiche del calcio britannico.
GOAL fornisce tutte le informazioni essenziali di cui hai bisogno per assicurarti un posto a Kenilworth Road. Scopri il calendario delle partite, i canali ufficiali di vendita dei biglietti, le opzioni del mercato secondario e come acquistare i tuoi biglietti oggi stesso.
Quando gioca il Luton Town FC?
Data e ora
Partita
Luogo
Biglietti
19 set 2026 alle 15:00
Luton Town FC vs Bradford City AFC
Kenilworth Road, Luton
22 set 2026 alle 19:00
Luton Town FC vs Ipswich Town
Kenilworth Road, Luton
26 set 2026 alle 15:00
Huddersfield Town vs Luton Town FC
John Smith's Stadium, Huddersfield
3 ott 2026 alle 15:00
Luton Town FC vs Doncaster Rovers FC
Kenilworth Road, Luton
6 ott 2026 alle 19:45
Colchester United vs Luton Town FC
JobServe Community Stadium, Colchester
10 ott 2026 alle 15:00
Wycombe Wanderers vs Luton Town FC
Adams Park, High Wycombe
17 ott 2026 alle 12:30
Milton Keynes Dons vs Luton Town FC
Stadium MK, Milton Keynes
20 ott 2026 alle 19:45
Luton Town FC vs Barnsley FC
Kenilworth Road, Luton
24 ott 2026 alle 12:30
Luton Town FC vs Leicester City FC
Kenilworth Road, Luton
31 ott 2026 alle 15:00
Peterborough United vs Luton Town FC
Weston Homes Stadium, Peterborough
14 nov 2026 alle 15:00
Luton Town FC vs Cambridge United FC
Kenilworth Road, Luton
17 nov 2026 alle 19:00
Luton Town FC vs Peterborough United
Kenilworth Road, Luton
21 nov 2026 alle 15:00
Burton Albion vs Luton Town FC
Pirelli Stadium, Burton upon Trent
28 nov 2026 alle 15:00
Luton Town FC vs Oxford United
Kenilworth Road, Luton
1 dic 2026 alle 19:45
Blackpool FC vs Luton Town FC
Bloomfield Road, Blackpool
12 dic 2026 alle 15:00
Luton Town FC vs Wigan Athletic
Kenilworth Road, Luton
19 dic 2026 alle 12:30
Sheffield Wednesday vs Luton Town FC
Hillsborough Stadium, Sheffield
26 dic 2026 alle 15:00
Luton Town FC vs Bromley FC
Kenilworth Road, Luton
29 dic 2026 alle 19:45
AFC Wimbledon vs Luton Town FC
Cherry Red Records Stadium, London
2 gen 2027 alle 15:00
Plymouth Argyle vs Luton Town FC
Home Park, Plymouth
9 gen 2027 alle 15:00
Luton Town FC vs Sheffield Wednesday
Kenilworth Road, Luton
16 gen 2027 alle 15:00
Luton Town FC vs Milton Keynes Dons
Kenilworth Road, Luton
19 gen 2027 alle 19:45
Barnsley FC vs Luton Town FC
Oakwell, Barnsley
23 gen 2027 alle 15:00
Leicester City FC vs Luton Town FC
King Power Stadium, Leicester
30 gen 2027 alle 15:00
Luton Town FC vs Peterborough United
Kenilworth Road, Luton
6 feb 2027 alle 15:00
Luton Town FC vs Mansfield Town FC
Kenilworth Road, Luton
9 feb 2027 alle 19:45
Stockport County vs Luton Town FC
Edgeley Park, Stockport
13 feb 2027 alle 15:00
Leyton Orient vs Luton Town FC
Gaughan Group Stadium, Londra
Dove acquistare i biglietti del Luton Town FC?
I biglietti ufficiali per le partite possono essere acquistati direttamente tramite il portale ufficiale di e-ticketing del Luton Town FC e la biglietteria di Kenilworth Road. La vendita ufficiale opera con un sistema di priorità a livelli, dando ai membri del club e agli abbonati il primo accesso prima che i posti rimanenti vengano messi in vendita libera.
Se le disponibilità ufficiali per la vendita libera si esauriscono, piattaforme di rivendita secondaria come Ticombooffrono un'opzione alternativa per assicurarsi posti last minute.
Quanto costano i biglietti del Luton Town FC?
I prezzi standard dei biglietti sul portale ufficiale del Luton Town FC partono in genere da £26 per i posti adulti in ingresso generale, con prezzi che variano in base alla categoria della partita, alla fascia d'età e al settore all'interno di Kenilworth Road.
Se le disponibilità ufficiali per la vendita libera si esauriscono, piattaforme di rivendita secondaria come Ticombooffrono un'opzione alternativa per assicurarsi posti last minute, dove i prezzi partono da £45 a biglietto a seconda della disponibilità e della domanda di mercato.
Tutto quello che devi sapere sul Luton Town FC
Il Luton Town FC è uno storico club inglese con sede nel Bedfordshire, fondato nel 1885. Il club gioca le sue partite casalinghe a Kenilworth Road, un impianto iconico con una capienza di oltre 11.500 spettatori che offre un ambiente distintamente tradizionale del calcio inglese.
I dettagli principali da conoscere quando pianifichi la tua esperienza nel giorno della partita includono:
- I biglietti vengono distribuiti tramite fasi di priorità, rendendo l'iscrizione ufficiale al club il modo migliore per assicurarsi l'accesso al prezzo nominale.
- Kenilworth Road si trova vicino al centro di Luton, è raggiungibile tramite la stazione di Luton ed è ben collegato dai trasporti.
- Le categorie delle partite variano in base all'avversario, con le gare di cartello del fine settimana che fanno registrare rapidamente il tutto esaurito durante le fasi di vendita libera.
- I tifosi ospiti sono sistemati nella Oak Road Stand, mentre i principali sostenitori di casa riempiono la Main Stand e la David Preece Stand.