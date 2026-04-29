Emittenti televisive della Coppa del Mondo FIFA 2026 in tutto il mondo
🌍 Paese/Regione
📺 Emittente
🇦🇫 Afghanistan
ATN
🇦🇱 Albania
TV Klan
🇩🇿 Algeria
ENTV
🇦🇩 Andorra
RTVE | M6 | DAZN
🇦🇷 Argentina
Telefe | TV Pública
🇦🇺 Australia
SBS
🇦🇹 Austria
ORF | ServusTV
🇦🇿 Azerbaigian
Azerbaijan ITV
🇧🇪 Belgio
VRT | RTBF
🇧🇴 Bolivia
Red Uno | Unitel | Entel | Tigo Sports
🇧🇦 Bosnia-Erzegovina
Arena Sport
🇧🇷 Brasile
Grupo Globo | CazéTV | SBT/N Sports
🇧🇬 Bulgaria
BNT
🇰🇭 Cambogia
Hang Meas
🇨🇦 Canada
Bell Media
🇨🇱 Cile
Chilevisión
🇨🇳 Cina
CMG
🇨🇴 Colombia
Caracol Televisión | Canal RCN | Win Sports
🇨🇷 Costa Rica
Teletica | Tigo Sports
🇭🇷 Croazia
HRT
🇨🇾 Cipro
Sigma TV
🇨🇿 Repubblica Ceca
ČT | TV Nova
🇩🇰 Danimarca
DR | TV2
🇪🇨 Ecuador
Teleamazonas
🇸🇻 El Salvador
TCS | Tigo Sports
🇪🇪 Estonia
TV3
🇫🇯 Figi
FBC
🇫🇮 Finlandia
Yle | MTV3
🇫🇷 Francia
M6 | beIN Sports
🇩🇪 Germania
ARD | ZDF | Magenta Sport
🇬🇷 Grecia
ERT
🇬🇹 Guatemala
Albavisión | Tigo Sports
🇭🇳 Honduras
Televicentro | Tigo Sports
🇭🇰 Hong Kong
PCCW
🇭🇺 Ungheria
MTVA
🇮🇸 Islanda
RÚV
🇮🇩 Indonesia
TVRI | RRI
🇮🇷 Iran
IRIB TV3
🇮🇪 Irlanda
RTÉ
🇮🇱 Israele
KAN | Charlton
🇮🇹 Italia
RAI | DAZN
🇯🇵 Giappone
NHK | Nippon TV | Fuji TV | DAZN
🇰🇿 Kazakistan
QAZTRK
🇽🇰 Kosovo
RTK | TV Vala | Arena Sport
🇰🇬 Kirghizistan
KTRK
🇱🇻 Lettonia
TV3 Lettonia
🇱🇮 Liechtenstein
SRG SSR
🇱🇹 Lituania
TV3 Lituania
🇱🇺 Lussemburgo
VRT | RTBF
🇲🇴 Macao
TDM
🇲🇻 Maldive
Medianet
🇲🇹 Malta
PBS
🇲🇺 Mauritius
MBC
🇲🇽 Messico
TelevisaUnivision | TV Azteca
🌎 Medio Oriente e Nord Africa
beIN Sports
🇲🇳 Mongolia
EduTV | Televisione Nazionale | Suld TV | MNB | mobihome VOO
🇲🇪 Montenegro
Arena Sport | RTCG
🇳🇵 Nepal
Acepro Media | Prime TV
🇳🇱 Paesi Bassi
NOS
🇳🇿 Nuova Zelanda
TVNZ
🇳🇮 Nicaragua
Grupo Ratensa | Tigo Sports
🇲🇰 Macedonia del Nord
Arena Sport
🇳🇴 Norvegia
NRK | TV2
🇵🇦 Panama
Medcom | TVN Media | Tigo Sports
🇵🇾 Paraguay
Trece | GEN TV | Tigo Sports
🇵🇪 Perù
Perù: América Televisión
🇵🇭 Filippine
Aleph Group
🇵🇱 Polonia
TVP
🇵🇹 Portogallo
Sport TV | LiveModeTV
🇷🇴 Romania
Antena
🇷🇺 Russia
Match TV
🇸🇲 San Marino
RAI | DAZN
🇷🇸 Serbia
RTS | Arena Sport
🇸🇬 Singapore
Singapore: Mediacorp
🇸🇰 Slovacchia
STVR | TV JOJ
🇸🇮 Slovenia
Arena Sport
🇿🇦 Sudafrica
SABC | SportyTV
🌏 Sud America
DSports | Disney+
🇰🇷 Corea del Sud
JTBC | KBS | NAVER Sports | CHZZK
🇪🇸 Spagna
RTVE | Mediapro | DAZN
🌍 Africa subsahariana
New World TV | SuperSport
🇸🇪 Svezia
SVT | TV4
🇨🇭 Svizzera
SRG SSR
🇹🇼 Taiwan
ELTA | EBC | TTV
🇹🇯 Tagikistan
Varzish TV | TV Football
🇹🇱 Timor Est
ETO
🇹🇷 Turchia
TRT
🇹🇲 Turkmenistan
Sport in Turkmenistan
🇺🇦 Ucraina
MEGOGO
🇬🇧 Regno Unito
BBC | ITV
🇺🇸 Stati Uniti
Fox Sports (inglese) | Telemundo (spagnolo)
🇺🇾 Uruguay
Canal 5 | Antel TV
🇺🇿 Uzbekistan
Zo'r TV
🇻🇪 Venezuela
Televen
🇻🇳 Vietnam
VTV
Per saperne di più: Come acquistare i biglietti per i Mondiali FIFA 2026: guida alla fase di vendita last minute, alle squadre qualificate, al calendario e altro ancora
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