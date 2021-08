Come giocherà il PSG con Messi? Modulo e titolari

Stella tra le stelle, Messi sarà il grande spettacolo di una formazione chiamata a vincere tutto dopo un mercato da sogno.

Donnarumma, Sergio Ramos, Hakimi, Wijanldum e soprattutto Lionel Messi. Un mercato fantastico da parte del PSG , oltre ogni limite. Se i primi quattro acquisti avevano portato i tifosi a tenere ancor più d'occhio la squadra di Pochettino, l'arrivo dell'argentino porta la squadra francese oltre la spettacolarità.

Il PSG ha confermato i suoi big, almeno per ora, ed acquistato alcuni dei più importanti interpreti del calcio mondiale, tra l'altro quasi tutti, escludendo Hakimi, a costo zero. La favorita d'obbligo per la Champions è lei, nonostante gli zero trofei del passato e le grande difficoltà in Europa. Ora, però, non può sbagliare.

LA FORMAZIONE TIPO DEL PSG 2021/2022

PSG (4-3-3): Donnarumma, Hakimi, Sergio Ramos, Marquinhos, Bernat; Wijnaldum, Paredes, Paredes; Neymar, Messi, Mbappè

PORTIERE

Miglior giocatore degli Europei vinti dalla sua Italia, Gigio Donnarumma sarà il titolare del PSG nella nuova annata. Dietro di lui ci sarà Keylor Navas, che potrebbe però andare via tra agosto e gennaio davanti ad un'opportunità da titolare. Il terzo è Rico, il quarto Letellier.

DIFENSORI

Si è messo in mostra nella prima gara di Ligue 1 con un gran goal, decisivo. Hakimi, l'acquisto top sulla fascia, sarà titolarissimo nella corsia destra del PSG: l'alternativa principale di Pochettino in quella parte del campo è il giovane Dagba.

Dall'altra parte Bernat parte avanti a Kurzawa, ma quest'ultimo vuole mettere in difficoltà il tecnico del PSG durante l'annata. Nessun dubbio in mezzo, con Marquinhos leader della difesa insieme ad uno dei migliori centrali di tutti i tempi, il nuovo arrivato Sergio Ramos. Kimpempe troverà spazio, mentre per Diallo e Kehrer ci saranno le briciole.

CENTROCAMPISTI

Un altro nuovo acquisto titolare, ovvero Wijnaldum: l'ex Liverpool sarà la mezzala destra del PSG, uno del terzetto di centrocampo che vedrà le conferme di Paredes in mezzo e Verratti sulla parte sinistra del reparto. Le alternative? Di lusso: da Herrera e Rafinha, fino al giovane Xavi Simons, di cui si parla da anni.

ATTACCANTI

Sembra quasi superfluo dirlo, ma l'attacco del PSG sarà composto da Neymar, Messi e Mbappè. Non serve aggiungere altro? Sbagliato, visto che in panchina ci sono Di Maria, Icardi, Draxler e Sarabia. Nessuno, al mondo, ha un reparto del genere.