Come giocherà il Cagliari di Zenga? 4-3-3 con Pereiro, Nainggolan mezzala

Il Cagliari si è affidato a Zenga dopo l'esonero di Maran: l'Uomo Ragno dovrebbe puntare sul 4-3-3, con Nainggolan mezzala e Pereiro nel tridente.

Il si aggrappa a Walter Zenga. Dopo l'esonero di Maran, Giulini ha deciso di puntare sull'Uomo Ragno per uscire dalla crisi e conquistare quanto prima la salvezza dopo aver sognato l'Europa.

Dal 4-3-2-1 della gestione appena andata in soffitta, Zenga dovrebbe passare ad un 4-3-3 simile nei numeri ma con qualche interessante novità negli uomini. Soprattutto tra centrocampo e attacco.

In porta Cragno appare ancora favorito su Olsen; in difesa Luca Pellegrini e Klavan sono le certezze, mentre nel ruolo di terzino destro Faragò sembra in vantaggio su Cacciatore così come Pisacane è avanti a Ceppitelli.

Altre squadre

In mediana Nandez potrebbe essere proposto come 'play', con Rog mezzala insieme a Radja Nainggolan: il 'Ninja' è in odore di arretramento dopo aver agito tra le linee sulla trequarti, il tutto per favorire l'impiego di Gaston Pereiro.

L'uruguagio, arrivato a gennaio dal , scalpita per ottenere una maglia da titolare e prenota una mattonella nel tridente completato da Joao Pedro a sinistra e Simeone centravanti. Il Cagliari riparte da Zenga.