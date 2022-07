Come e quando fare il Fantacalcio 2022/2023: asta, buste, draft, date e formula

Suggerimenti su come organizzare il fantacalcio in questa stagione caratterizzata dalla sosta per i Mondiali: date, modalità e nuovi format.

Il fantacalcio più imprevedibile di sempre. La stagione 2022/2023 sarà inevitabilmente segnata dall'inedita sosta di quasi due mesi per i Mondiali, che dividerà di fatto la Serie A in due "mini-campionati": 15 giornate tra agosto e novembre, le restanti 23 da gennaio a giugno 2023.

Questa anomala struttura del calendario apre a nuove possibilità anche per i fantallenatori. Come e quando fare il fantacalcio 2022/2023?

LE DATE

1ª GIORNATA SERIE A - 13 agosto

La Serie A 2022/2023 prenderà il via il 13 agosto alle ore 18.30 con Milan-Udinese e Sampdoria-Atalanta. Per i più integralisti sarà quindi necessario organizzare la prima asta entro quella data, quando mancheranno però ancora 19 giorni alla chiusura del calciomercato, con il rischio di trovarsi in rosa giocatori che potrebbero lasciare l'Italia o finire nelle serie minori, diventando così inutilizzabili.

5ª GIORNATA SERIE A - 3 Settembre

Due giorni, o meglio, 43 ore: è l'esiguo spazio temporale che intercorrerà tra la chiusura della sessione di calciomercato (per le squadre di Serie A lo stop è previsto il 1º settembre alle ore 20.00) e il fischio d'inizio della prima gara della 5ª giornata, Fiorentina-Juventus, in programma alle ore 15.00 del 3 settembre. Un tempo davvero ristretto per chi vuole cominciare il fantacalcio a mercato chiuso o chi deve organizzare il primo mercato di riparazione dopo l'asta iniziale.

SOSTA MONDIALI (dopo 15 giornate): dal 14 Novembre al 4 gennaio 2023

La Serie A si fermerà dopo la 15ª giornata, in programma il 13 novembre, per quasi due mesi per lasciare spazio ai Mondiali in Qatar.

16ª GIORNATA SERIE A - 4 gennaio

Si ritornerà in campo in Italia a due giorni dall'apertura della sessione invernale di calciomercato con le gare della 16ª giornata.

21ª GIORNATA SERIE A - 4/5 febbraio

Altra data da cerchiare è quella del 4 febbraio, che segnerà l'inizio della 21ª giornata, la prima dopo la chiusura della finestra invernale di calciomercato, fissata per il 31 gennaio. Quasi quattro giorni di tempo quindi per organizzare l'asta di riparazione di febbraio, che mai come quest'anno rischia di essere decisiva per le sorti del fantacalcio.

38ª GIORNATA SERIE A - 4 giugno

Nove mesi e 25 giorni: è la durata, del tutto eccezionale, di questo campionato di Serie A, che terminerà il 4 giugno 2023.

COME FARE IL FANTACALCIO 2022/23?

Sono in tanti a domandarsi con quali modalità organizzare il fantacalcio in una stagione così particolare. La prima opzione è ovviamente quella "classica": un unico campionato della durata di 9 mesi, che segua il calendario della Serie A. Ma l'eccezionalità della stagione apre le porte anche a nuovi format. Perchè allora non seguire il modello sudamericano e dividere il campionato in due periodi, uno pre-Mondiali e uno post-Mondiali, organizzando un fantacalcio che abbia un Torneo Apertura e un Torneo Clausura?

Di fatto la stagione verrebbe frazionata in due fasi: la prima dalla 1ª alla 15ª giornata (con asta di riparazione dopo la 5ª giornata, a mercato chiuso), la seconda dalla 16ª alla 30ª giornata (con asta di riparazione dopo la chiusura del mercato invernale, prima della 21ª giornata), con le ultime 8 giornate riservate ai playoff Scudetto o a una possibile Coppa.

LE MODALITÀ PER IL MERCATO: ASTA, BUSTE O DRAFT

ASTA

La quintessenza del gioco, l'asta (in presenza o virtuale) è la modalità tradizionale e più gettonata per fare il fantacalcio. Le differenze tra una lega e l'altra è dettata principalmente dall'ordine di chiamata dei giocatori: c'è chi segue l'ordine per ruolo, partendo dai portieri per arrivare agli attaccanti, chi invece va in ordine alfabetico leggendo uno per uno ogni calciatore presente nella lista, ma c'è anche chi opta per un'asta completamente libera, lasciando a ogni fantallenatore, a rotazione, la possibilità di chiamare un qualsiasi giocatore presente nell'elenco di riferimento. In cerca di novità? Provate a invertire l'ordine tradizionale, partendo dagli attaccanti per arrivare ai portieri, una tecnica che permette una distribuzione più equa delle punte.

BUSTE

Come funziona il mercato con le buste chiuse? Con la stessa modalità con cui venivano definite le comproprietà in Serie A fino a qualche anno fa: ogni partecipante compila una "busta" inserendo i nomi dei giocatori che vorrebbe acquistare e la cifra da investire (facendo riferimento ovviamente ai crediti a disposizione e al numero di giocatori da comprare per completare la propria rosa), dettagli da tenere segreti fino all'apertura delle buste. L'assegnazione è intuitiva: chi ha scritto la cifra più alta nella propria busta si aggiudica il giocatore. In caso di più offerte dello stesso importo il giocatore non verrà assegnato e resterà libero per il giro successivo. Saranno inevitabilmente necessarie diverse tornate per completare le rose.

DRAFT

Modalità relativamente nuova per il fantacalcio, chiaramente importata dagli sport americani e dai fantasy football a stelle e strisce: si divide in due fasi, la cosiddetta "lottery" e il draft vero e proprio. La lottery altro non è che un sorteggio, che determina l'ordine di chiamata dei vari fantallenatori. Ma come funziona il fantacalcio con il draft?

Il "vincitore della lottery", il primo estratto del sorteggio, sarà il partecipante a poter scegliere per primo il proprio giocatore: da lì in poi ogni fantallenatore sceglie a turno un calciatore, fino a completare il primo giro. Dal secondo giro l'ordine di chiamata si inverte: l'ultimo del primo giro sarà il primo a scegliere nel secondo giro, andando poi a ritroso.

In una lega a 10 squadre, l'ordine sarebbe quindi il seguente:

Primo giro: da 1 a 10

Secondo giro: da 10 a 1

Terzo giro: da 1 a 10

Dal terzo giro si riparte quindi dal vincitore della lottery e l'alternanza prosegue fino all'ultimo giro necessario per completare le rose, garantendo una distribuzione equa dei giocatori. Con una struttura di rosa tradizionale, saranno necessari dunque 25 giri per completare le squadre. Si può decidere di chiamare i giocatori liberamente, senza attribuirgli alcun costo, oppure seguire le quotazioni di riferimento, avendo cosi un budget da rispettare per la creazione della propria rosa.