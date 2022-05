Come è fatta la coppa della Conference League? Cosa vincono i campioni

Dopo Champions ed Europa League, la Conference League. Come a fine anni '90, la UEFA ha deciso di riportare tre coppe continentali (dopo l'addio alla Coppa delle Coppe due decenni fa). Un trofeo che permette ai club dei tornei minori di mettersi in mostra, ma non solo.

Basti pensare che nel 2021/2022 squadre come il Tottenham, al pari della Roma finalista, hanno partecipato alla Conference League. Una competizione al suo esordio che via via nel corso degli anni assumerà un'importanza sempre maggiore per i club.

IL TROFEO DELLA CONFERENCE LEAGUE

La Coppa della Conference League pesa 11 kg e misura 57,5 cm. Si tratta di un trofeo composto da 32 spine esagonali, ovvero una per ogni squadra che partecipano alla fase a gironi della competizione. Queste si incurvano dalla base del trofeo: una forma che prende ispirazione dal volo di un pallone verso la porta.

La base della coppa di Conference League è in ottone al pari del piano, mentre le spine presentano una finitura argento. Ad effettuare il deisgn del trofeo è stato lo staudio londinese Pentagram.

TROFEO ORIGINALE ALLA VINCITRICE?

No. Il trofeo originale, ovvero quello alzato dalla squadra vincitrice dopo la finale, rimane di proprietà dell'UEFA e in custodia da parte della stessa. Il club vincitore ottiene una replica a grandezza naturale della coppa. Questa, tral'altro, deve rimanere sempre sotto il controllo del club in questione e non può lasciare il paese del club senza il previo consenso scritto della UEFA.

LE MEDAGLIE PER CHI VINCE LA CONFERENCE

La squadra vincitrice riceve 40 medaglie d'oro e la seconda con 40 medaglie d'argento. Non possono essere prodotte medaglie aggiuntive. Ad ottenere il riconoscimento di campioni o vice-campioni della Conference League sono ovviamente i giocatori, al pari dello staff tecnico. Fino al raggiungimento del numero voluto dall'UEFA.

COSA OTTIENE CHI VINCE LA CONFERENCE LEAGUE?