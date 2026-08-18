La Supercoppa di Spagna cambia sede. Dopo anni in Arabia Saudita, la Supercoppa di Spagna 2027 si giocherà all’Atatürk Olympic Stadium di Istanbul dal 2 al 7 febbraio 2027, portando per la prima volta i più grandi club spagnoli in uno degli stadi più iconici del calcio europeo.

Il cast è di altissimo livello. Barcellona, Real Madrid, Real Sociedad e Atletico Madrid si contenderanno il trofeo, con la Real Sociedad che affronterà il Real Madrid in una semifinale e i campioni in carica del Barcellona che sfideranno l’Atletico Madrid nell’altra. Il Barcellona arriva dopo due successi consecutivi e va a caccia del terzo titolo di fila, mentre la Real Sociedad, detentrice della Copa del Rey, torna nella competizione per la prima volta dopo decenni.

Chi alzerà il primo trofeo spagnolo della stagione a Istanbul? GOAL ti guida attraverso tutte le ultime informazioni sui biglietti per la Supercoppa di Spagna 2027, incluso come assicurarti un posto e quanto potrebbero costare i tagliandi.

Quando si gioca la Supercoppa di Spagna 2027?

La Supercoppa di Spagna 2027 si svolgerà da martedì 2 febbraio a domenica 7 febbraio 2027 a Istanbul, in Turchia. È la prima volta che il torneo si sposta dal suo consueto slot di gennaio ed è anche la prima volta che viene ospitato a Istanbul. Le date e gli orari esatti dei calci d’inizio all’interno di questa finestra devono ancora essere confermati dalla RFEF.

Qual è il calendario della Supercoppa di Spagna 2027?

Data Partita Sede Biglietti 2 febbraio 2027 Semifinale 1: Real Madrid-Real Sociedad Atatürk Olympic Stadium, Istanbul Biglietti 2 febbraio 2027 Semifinale 2: Barcellona-Atletico Madrid Atatürk Olympic Stadium, Istanbul Biglietti 7 febbraio 2027 (da confermare) Finale: Vincitrici delle semifinali Atatürk Olympic Stadium, Istanbul Biglietti

Dove si gioca la Supercoppa di Spagna 2027?

Tutte e tre le partite si disputeranno all’Atatürk Olympic Stadium di Istanbul, in Turchia.

L’Atatürk Olympic Stadium è uno degli impianti più ricchi di storia del calcio mondiale. Ha ospitato la leggendaria finale di Champions League del 2005, quando il Liverpool rimontò tre gol al Milan, così come il trionfo del Manchester City in Champions League contro l’Inter nel 2023.

Lo stadio è stato inaugurato nel 2002 ed è uno dei più grandi impianti mai utilizzati per questa competizione. Si trova a ovest delle principali zone turistiche centrali di Istanbul ed è collegato alla rete di trasporti pubblici della città, quindi i tifosi che alloggiano intorno a Sultanahmet, Taksim o al Bosforo dovrebbero pianificare in anticipo gli spostamenti nel giorno della partita.

Istanbul sostituisce l’Arabia Saudita come sede perché il Regno ospiterà la Coppa d’Asia AFC dal 7 gennaio al 5 febbraio 2027, con l’Arabia Saudita che dovrebbe tornare a ospitare il torneo nel 2028.

Come acquistare i biglietti per la Supercoppa di Spagna 2027?

Il modo più semplice per assicurarsi subito i biglietti per la Supercoppa di Spagna 2027 è tramite Ticombo, dove i tifosi possono consultare inserzioni verificate per il torneo di Istanbul, confrontare i prezzi e acquistare in sicurezza con la protezione dell’acquirente su ogni ordine.

I dettagli ufficiali sulla vendita dei biglietti per l’edizione di Istanbul devono ancora essere annunciati dalla RFEF e dalla Federazione calcistica turca. In base alle edizioni precedenti, le vendite ufficiali tendono ad aprire più a ridosso del torneo e ad andare esaurite rapidamente, soprattutto per la finale. Con quattro dei più grandi club spagnoli coinvolti e Istanbul molto più accessibile ai tifosi europei rispetto a Gedda, la domanda per questa edizione è destinata a essere eccezionale, quindi chi acquista in anticipo avrà la scelta più ampia di posti.

Quanto costano i biglietti per la Supercoppa di Spagna 2027?

I prezzi ufficiali per l’edizione di Istanbul non sono ancora stati resi noti. Come riferimento, i biglietti per le recenti edizioni in Arabia Saudita partivano dall’equivalente di circa 25 USD per le categorie più economiche delle semifinali e da circa 47 USD per la finale attraverso i canali ufficiali, con i posti premium nei settori inferiori a costi sensibilmente più elevati.

Sui marketplace di rivendita come Ticombo, i prezzi variano in base alla domanda e alla posizione del posto, e le inserzioni per le partite più importanti in genere aumentano man mano che gli incontri si avvicinano. Una semifinale con il Real Madrid e una potenziale finale del Clasico o un derby di Madrid faranno salire i prezzi nella fascia più alta, rendendo l’acquisto anticipato la scelta più intelligente.

Questa pagina sarà aggiornata con categorie e prezzi ufficiali non appena saranno confermati.

Cosa sapere sulla Supercoppa di Spagna?

Questa sarà la 43ª edizione della Supercopa de España, la competizione annuale che mette di fronte le vincitrici e le seconde classificate della Liga e della Copa del Rey della stagione precedente. Dal 2020 si gioca come mini-torneo a quattro squadre e il 2027 segna la sua prima volta in assoluto in Turchia.

Il Barcellona arriva a Istanbul da campione in carica e favorito. I catalani hanno conquistato il loro 16° titolo, record assoluto, nel gennaio 2026, battendo il Real Madrid in finale a Gedda per il terzo successo in un Clasico di Supercoppa in quattro anni. Si qualificano come campioni della Liga, con il Real Madrid che si unisce come secondo classificato in campionato.

La novità di quest’anno arriva dalla Copa del Rey. La Real Sociedad ha sorpreso l’Atletico Madrid nella finale del 2026, vincendo 4-3 ai rigori dopo i tempi supplementari e conquistando la sua quarta Copa, e entrambe le finaliste hanno staccato il pass per Istanbul. Ne viene fuori una Supercoppa insolita, senza Athletic Bilbao né un’outsider di bassa classifica, quattro big e niente altro.

C’è anche un nuovo motivo di interesse nel tabellone delle semifinali. Il format mette di fronte le vincitrici della Copa del Rey contro le seconde classificate della Liga, il che significa che la Real Sociedad avrà l’occasione di affrontare il Real Madrid, mentre il Barcellona se la vedrà con l’Atletico Madrid per un posto in finale. Una finale del Clasico è ancora una volta possibile, ma per la prima volta dopo anni è tutt’altro che garantita.

Chi gioca nella Supercoppa di Spagna 2027?

Tutti e quattro i club sanno cosa serve per vincere questo trofeo. Ecco le partecipanti e il loro pedigree in Supercoppa: