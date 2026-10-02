Il Gran Premio di Singapore Singapore Airlines di Formula 1 torna al Marina Bay Street Circuit dal 9 all'11 ottobre 2026, con la gara principale in programma in notturna domenica sera. L'originale gara notturna della F1 resta uno degli eventi più spettacolari del calendario, portando i piloti più veloci del mondo nel centro di Singapore a velocità fino a 325 km/h, con sullo sfondo uno skyline cittadino scintillante.

L'edizione 2026 è storica. Per la prima volta, Singapore ospita un weekend Sprint di F1, ed è l'ultimo round Sprint della stagione. Questo significa gare competitive in tutti e tre i giorni, non soltanto la domenica, rendendo ogni singolo sorpasso più prezioso che mai. Fuori dalla pista, un enorme programma di intrattenimento distribuito su 10 palchi sarà guidato da The Killers e Lana Del Rey.

La domanda è stata enorme e la disponibilità dei biglietti è ora criticamente bassa, con alcuni pass ridotti al loro ultimo 1%. GOAL ha raccolto qui sotto tutto quello che serve per assicurarti il tuo posto, comprese date, prezzi, opzioni di pass e dove acquistare i biglietti in questo momento.

Quando si corre il Gran Premio di Singapore 2026?

Il Gran Premio di Singapore 2026 si svolge da venerdì 9 ottobre a domenica 11 ottobre 2026, al Marina Bay Street Circuit di Singapore. La gara principale inizia alle 20:00 ora locale di domenica.

Data e ora Evento Luogo Biglietti Venerdì 9 ottobre 2026 Pass solo venerdì: prove e qualifiche Sprint Marina Bay Street Circuit, Singapore Biglietti Sabato 10 ottobre 2026 Pass solo sabato: gara Sprint e qualifiche Marina Bay Street Circuit, Singapore Biglietti Domenica 11 ottobre 2026, 20:00 Pass solo domenica: Gran Premio di Singapore Marina Bay Street Circuit, Singapore Biglietti Venerdì-sabato, 9-10 ottobre 2026 Pass di 2 giorni: doppio weekend Sprint Marina Bay Street Circuit, Singapore Biglietti Venerdì-domenica, 9-11 ottobre 2026 Pass di 3 giorni: weekend di gara completo Marina Bay Street Circuit, Singapore Biglietti

Dove acquistare i biglietti per il Gran Premio di Singapore?

Il modo più semplice per acquistare i biglietti per il Gran Premio di Singapore 2026 è tramite StubHub, dove puoi consultare biglietti verificati per ogni giorno del weekend di gara, confrontare subito i prezzi e assicurarti il tuo pass in pochi minuti. Con diverse categorie ufficiali già esaurite, StubHub è anche il posto dove puoi ancora trovare biglietti per sessioni non più disponibili in biglietteria, compresa la gara della domenica.

La disponibilità è criticamente bassa per ogni opzione. Al momento della stesura, su StubHub resta solo il 3% dei biglietti per il Pass di 3 giorni, il Pass di 2 giorni è sceso al suo ultimo 1% e sia il pass giornaliero del venerdì sia quello del sabato hanno appena il 2% residuo. Se stai pensando di partecipare, questo non è un evento in cui aspettare conviene.

I biglietti sono venduti anche tramite il sito ufficiale del Singapore GP, fino a esaurimento delle categorie rimanenti. Tieni presente che i biglietti ufficiali vengono consegnati in formato digitale tramite l'app Singapore GP e che screenshot o PDF stampati non sono accettati ai varchi, quindi assicurati con largo anticipo rispetto al weekend di gara che la consegna del tuo biglietto sia stata sistemata.

Quanto costano i biglietti per il Gran Premio di Singapore?

I biglietti più economici per il Gran Premio di Singapore 2026 partono da circa 155 USD per un pass Walkabout di Zona 4 di un solo giorno. Quest'anno è davvero l'acquisto più intelligente. Grazie al nuovo formato Sprint, un biglietto per venerdì o sabato ora include vera azione competitiva, non soltanto sessioni di prove, rendendo l'ingresso giornaliero il miglior rapporto qualità-prezzo di sempre per questo evento. L'accesso Walkabout comprende anche il palco principale di Padang, quindi puoi assistere ai concerti principali senza pagare per un pass premium.

Ecco come si suddividono i prezzi per categoria:

Ingresso generale Zone 4 Walkabout: da circa 155 USD al giorno

Premier Walkabout: da circa 230 USD al giorno

Tribune giornaliere: da circa 178 USD

Pass di 3 giorni: circa da 419 a 1.927 USD di prezzo nominale, dall'accesso Walkabout fino alla Super Pit Grandstand sul rettilineo dei box

Hospitality: pacchetti premium da circa 3.730 USD per un giorno e 3.990 USD per suite per l'intero weekend

Il Pass di 2 giorni merita una menzione speciale come scelta dal miglior valore del weekend. Copre le qualifiche Sprint del venerdì più la gara Sprint e le qualifiche del Gran Premio del sabato, il che significa tre sessioni competitive in due serate, e con appena l'1% dei biglietti rimanenti è anche l'opzione che si sta vendendo più velocemente.

I prezzi sulle piattaforme di rivendita come StubHub salgono man mano che l'inventario si riduce e, con la maggior parte dei pass ora sotto il 3% di disponibilità, chi acquista prima otterrà di gran lunga i prezzi migliori.

Tutto quello che c'è da sapere sul Gran Premio di Singapore

Il Gran Premio di Singapore ha fatto la storia nel 2008 come prima gara notturna in assoluto della Formula 1, e da allora è sempre stato uno dei preferiti di tifosi e piloti. È ampiamente considerato una delle gare più impegnative dal punto di vista fisico della stagione, con caldo intenso, umidità oltre il 90% e quasi due ore di concentrazione senza sosta su un circuito cittadino sconnesso, ed è proprio questo a renderlo così avvincente da seguire.

L'edizione 2026 alza ulteriormente la posta con il primo weekend Sprint di sempre a Singapore. Le qualifiche Sprint si disputano venerdì, la gara Sprint con punti in palio e le qualifiche del Gran Premio condividono il sabato, e il Gran Premio di 62 giri chiude il weekend sotto i riflettori domenica sera. Ogni giorno offre vera competizione e ogni biglietto garantisce vera azione.

Al di là della pista, il Gran Premio di Singapore raddoppia come festival musicale su larga scala. Concerti, fuochi d'artificio e intrattenimento distribuiti su 10 palchi sono tutti inclusi nel tuo biglietto di gara, con The Killers e Lana Del Rey in cima al programma del 2026.

Tutto quello che c'è da sapere sul Marina Bay Street Circuit

Il Marina Bay Street Circuit è un tracciato cittadino temporaneo di 4,94 km con 19 curve, che si snoda attraverso il quartiere finanziario centrale e il lungomare di Singapore. Ospita la Formula 1 dal 2008 e attraversa alcuni dei luoghi più famosi della città, tra cui Marina Bay Sands, il Singapore Flyer e l'Esplanade.

Il circuito è diviso in quattro zone e il tuo biglietto determina a quali zone puoi accedere. Tutti i possessori di biglietto possono entrare nell'area Zone 4 Walkabout, che include i principali palchi dell'intrattenimento. Raggiungere il circuito è semplice: diverse stazioni MRT circondano la sede, la metropolitana funziona fino a tardi nelle notti di gara e molti hotel del centro sono a una comoda distanza a piedi dai varchi.