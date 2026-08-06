Poche squadre catturano l'attenzione mondiale come Barcellona e Real Madrid: probabilmente non esiste partita più grande al mondo di El Clásico.

Il duo dinamico della Liga è tra le squadre di maggior successo nella storia del calcio. Ogni anno, milioni di tifosi cercano di vedere Lamine Yamal con il Barça, oppure Kylian Mbappé, Jude Bellingham e Vinícius Júnior devastare le difese per il Real Madrid.

GOAL ha raccolto qui sotto tutte le informazioni su come assicurarsi i biglietti per El Clasico.

Quando si gioca il prossimo El Clásico?

LaLiga - Game Week 10 25 ott 2026 - 10:00 Spotify Camp Nou

Come acquistare i biglietti per El Clásico

Poiché El Clásico è la partita con la domanda più alta in assoluto nel calcio per club, la distribuzione dei biglietti segue un rigido sistema di priorità attraverso i canali ufficiali dei club prima di arrivare ai mercati secondari:

Finestre riservate ai membri ufficiali dei club: entrambi i club danno priorità ai propri membri ufficiali (Socios per il Real Madrid; Socios e Culés Premium per il FC Barcelona). Le finestre per i membri ufficiali si aprono circa 7-10 giorni prima del calcio d'inizio, lasciando una disponibilità estremamente limitata per la vendita al pubblico generale.

Vendita al pubblico generale: gli eventuali posti standard rimanenti vengono messi in vendita da 3 a 5 giorni prima della partita sui portali ufficiali dei club (realmadrid.com o fcbarcelona.com). In genere vanno esauriti in pochi secondi.

Mercati secondari: per i viaggiatori internazionali o i tifosi che hanno perso le finestre ufficiali, piattaforme di rivendita affidabili come StubHub offrono un modo sicuro per acquistare biglietti digitali verificati con largo anticipo o fino al calcio d'inizio.

Pacchetti VIP & Hospitality: sono il modo più affidabile per garantirsi posti direttamente dai club senza fare la coda riservata ai membri. I biglietti VIP includono posti in tribuna laterale nell'anello inferiore, accesso a lounge private dello stadio, catering gourmet e servizio bar incluso.

Quanto costano i biglietti per El Clásico?

A causa di una domanda globale senza eguali, El Clásico ha prezzi ben superiori rispetto alle normali partite della Liga:

Prezzo nominale : i biglietti standard a prezzo nominale partono da circa 120-150 € per i posti nell'anello superiore o dietro la porta (Fondos), salendo fino a 350-500 € e oltre per le posizioni centrali migliori sulla tribuna laterale (Tribuna / Lateral).

Mercati secondari : su piattaforme come StubHub, i prezzi del mercato secondario oscillano in base alla tariffazione dinamica. I biglietti secondari di fascia base partono generalmente da 250-350 €, mentre i posti migliori di Categoria 1 per sfide decisive per il titolo possono arrivare a 600-1.200 € e oltre.

VIP & Hospitality : i pacchetti ufficiali VIP experience vanno da 950 € a oltre 2.500 € a posto, a seconda della posizione nel settore dello stadio e dei servizi lounge inclusi.

Dove si gioca El Clásico?

Santiago Bernabéu

Il Santiago Bernabeu è uno stadio con tetto retrattile a Madrid. Con una capienza di quasi 80.000 posti, è il secondo stadio di calcio più grande della Spagna ed è la casa del Real Madrid dal suo completamento nel 1947.

Il Bernabeu è uno degli impianti calcistici più famosi al mondo e ha ospitato la finale della Coppa dei Campioni/UEFA Champions League in quattro occasioni (1957, 1969, 1980 e 2010), oltre alla finale della Coppa del Mondo FIFA 1982, nella quale l'Italia ha battuto la Germania Ovest 3-1.

Al di fuori del calcio, il Bernabeu ha ospitato nel corso degli anni anche molte leggende della musica internazionali e nazionali, tra cui Julio Iglesias, Frank Sinatra, U2, Bruce Springsteen, i Rolling Stones e, più recentemente, Taylor Swift durante il suo Eras Tour da record.

Camp Nou

Lo stadio Camp Nou fu costruito nel 1957 come sostituto del vecchio stadio Les Corts, che era diventato troppo piccolo per la crescente base di tifosi del FC Barcelona.

All'epoca divenne lo stadio più grande d'Europa, con una capienza di 93.053 spettatori.

Oltre ad aver ospitato due finali di Coppa dei Campioni/Champions League (1989 e 1999) e due finali di Coppa delle Coppe (1972 e 1982), il Camp Nou ha fatto da palcoscenico a concerti di grandi artisti come U2, Bruce Springsteen e Beyonce.

Dopo la sua recente ristrutturazione, la capienza prevista dovrebbe salire a 105.000 posti, il che lo renderà ancora una volta lo stadio più grande d'Europa per posti a sedere e il terzo stadio di calcio più grande del mondo.