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Come ottenere i biglietti per Celtic vs Rangers 2026/27

I biglietti per l'Old Firm derby sono tra i più richiesti nel calcio mondiale. Con il Celtic Park che vanta una capienza di 60.411 posti e l'Ibrox Stadium di 50.817, entrambi gli impianti registrano regolarmente il tutto esaurito molto prima del giorno della partita, soprattutto per questa sfida.

Il primo punto di riferimento dovrebbe sempre essere i portali ufficiali dei club per i biglietti sui siti di Celtic e Rangers.

Tuttavia, a causa della disponibilità limitata per la vendita generale, è estremamente difficile assicurarsi un posto a meno che tu non sia un abbonato o faccia parte di un programma ufficiale per membri.

Assicurati di controllare le garanzie di autenticità e le politiche di tutela degli acquirenti di ogni piattaforma prima dell'acquisto.

Quanto costano i biglietti per Celtic vs Rangers?

I prezzi ufficiali dei biglietti per l'Old Firm derby variano a seconda della partita e della posizione del posto, ma ci si può aspettare che i prezzi standard partano da circa 45 £-65 £ per gli adulti e 30 £-40 £ per le riduzioni.

Sui siti secondari di rivendita, i prezzi possono salire in modo significativo a causa dell'alta domanda, superando spesso le 200 £ per posto per le visuali premium o le sezioni hospitality.

Per restare aggiornato, iscriviti alle mailing list di entrambi i club e segui i loro canali social per gli annunci sulla messa in vendita dei biglietti.

Come posso aumentare le mie possibilità di ottenere i biglietti per Celtic vs Rangers?

Il modo migliore per aumentare le possibilità di ottenere i biglietti per l'Old Firm derby tra Celtic e Rangers è assicurarti di restare aggiornato su tutti gli aggiornamenti di entrambi i club riguardo alla partita.

Anche se la maggior parte dei biglietti sarà già stata assegnata ai titolari di abbonamento stagionale, i tifosi potrebbero comunque riuscire a ottenere un singolo tagliando per la partita.

Tieni d'occhio i canali social del club e assicurati di seguire i portali ufficiali per i biglietti per restare informato sulla disponibilità dei tagliandi per entrambe le edizioni dell'Old Firm derby di questa stagione.

Posso acquistare online i biglietti per Celtic vs Rangers?

Puoi acquistare online i biglietti per l'Old Firm derby tra Celtic e Rangers.

La maggior parte, se non l'intera dotazione, dei biglietti disponibili per i tifosi sarà esclusivamente online prima di ogni partita di questa stagione.

Accedi ai portali ufficiali dei club per restare aggiornato sulla disponibilità, oppure puoi valutare opzioni secondarie come StubHub per cercare un posto adatto a te.

Con quanto anticipo dovrei acquistare i biglietti per Celtic vs Rangers per assicurarmi buoni posti?

Con l'Old Firm derby oggetto di un forte interesse da parte di un mix di tifosi locali e fan internazionali, le possibilità di trovare un qualsiasi posto, figurarsi uno buono, sono ridotte per chi cerca un biglietto.

Tuttavia, chi spera di ottenere la posizione migliore per la sfida tra Celtic e Rangers dovrebbe acquistare il prima possibile, se possibile, per assicurarsi un'opzione migliore.

Resta aggiornato tramite i canali social dei club e i portali ufficiali per i biglietti per seguire le potenziali opportunità di acquisto per l'Old Firm derby.

I biglietti per Celtic vs Rangers sono disponibili allo stadio nei giorni delle partite?

Con una domanda così elevata per l'Old Firm derby, indipendentemente dalla competizione, nell'era moderna è praticamente inaudito che i tifosi possano acquistare biglietti allo stadio il giorno della partita per le sfide tra Celtic e Rangers, con incontri che spesso registrano il tutto esaurito molto prima del calcio d'inizio.

Ciò significa che devi acquistare il tuo biglietto prima della gara attraverso canali online come i portali ufficiali per i biglietti o tramite un sito secondario di rivendita.