L'Aston Villa è pronto ancora una volta ad alzare la temperatura a Villa Park nella stagione 2026/27.

Con oltre 42.000 tifosi pronti a varcare i tornelli di Villa Park, il leggendario muro claret and blue è destinato a spingere la squadra lungo il cammino in UEFA Champions League e in Premier League.

Quindi, come si può fare per procurarsi un biglietto per vedere l'Aston Villa in azione? GOAL ti guida tra le opzioni per seguire la squadra nel 2026-27, compresi dove trovare i biglietti, i rinnovi degli abbonamenti stagionali, i prezzi delle membership e i pacchetti premium attualmente disponibili.

Prossime partite dell'Aston Villa in Premier League 2026/27 e biglietti

Come acquistare i biglietti dell'Aston Villa per la Premier League?

Assicurarsi i biglietti dell'Aston Villa a Villa Park richiede di passare attraverso canali ufficiali specifici, dato che l'elevata domanda fa sì che i normali posti in vendita libera vadano esauriti rapidamente e vengano distribuiti in formato digitale tramite l'app dell'Aston Villa.

Ecco il modo più rapido per acquistarli:

Membership ufficiale e ballot : iscriversi a un livello di membership ufficiale è essenziale per l'accesso primario. Consente di entrare nei ballot per i membri, come il Loyalty Ballot o il First Timer Ballot, e nelle finestre di vendita prioritaria da 3 a 4 settimane prima del calcio d'inizio.

: iscriversi a un livello di membership ufficiale è essenziale per l'accesso primario. Consente di entrare nei ballot per i membri, come il Loyalty Ballot o il First Timer Ballot, e nelle finestre di vendita prioritaria da 3 a 4 settimane prima del calcio d'inizio. Ticket Exchange ufficiale: i membri possono acquistare biglietti al valore nominale messi direttamente in vendita dagli abbonati stagionali che non possono assistere alle partite tramite il portale ufficiale di rivendita del club.

i membri possono acquistare biglietti al valore nominale messi direttamente in vendita dagli abbonati stagionali che non possono assistere alle partite tramite il portale ufficiale di rivendita del club. Pacchetti hospitality ufficiali: prenotare un'esperienza hospitality per il giorno della partita, come The Lower Grounds, 150 Club o 82 Champions Club, garantisce l'ingresso senza necessità di una membership o di partecipare a un ballot.

prenotare un'esperienza hospitality per il giorno della partita, come The Lower Grounds, 150 Club o 82 Champions Club, garantisce l'ingresso senza necessità di una membership o di partecipare a un ballot. Marketplace secondari: per le partite di Premier League o europee sold out, i tifosi possono rivolgersi a piattaforme secondarie per opzioni alternative di rivendita tra tifosi. Controlla i termini e condizioni del sito da cui stai acquistando.

Come acquistare gli abbonamenti stagionali dell'Aston Villa?

L'unico modo per garantirsi un posto per ogni partita casalinga di Premier League a Villa Park è possedere un abbonamento stagionale dell'Aston Villa.

Un abbonamento consente l'accesso a tutte le 19 partite di campionato ospitate dal club e offre finestre di prenotazione prioritaria per le sfide di coppa a eliminazione diretta.

Gli abbonamenti per la stagione 2026-27 sono esauriti, con i più economici per adulti a partire da £703.

Gli attuali titolari hanno finestre di rinnovo prioritarie prima di ogni nuova stagione, mentre i potenziali acquirenti possono iscriversi alla lista d'attesa ufficiale per gli abbonamenti stagionali.

Quanto costano i biglietti dell'Aston Villa?

Con gli abbonamenti stagionali non disponibili, la maggior parte dei tifosi che assisteranno alle partite dell'Aston Villa a Villa Park in questa stagione acquisterà un biglietto singolo per la partita di propria scelta.

Questi vengono venduti partita per partita e sono offerti a una gamma di prezzi, a seconda di fattori come la posizione del posto, la partita e l'avversaria nel corso della stagione.

Di seguito puoi trovare il prezzo delle partite dell'Aston Villa in questa stagione, sulla base del listino dei costi di Categoria A della scorsa stagione:

Zona prezzo Adulto Over 66 / Under 21 Forze armate Under 18 Under 14 Zona 1 £82.00 £61.50 £65.50 £42.00 £25.00 Zona 2 £76.00 £57.00 £61.00 £39.00 £23.00 Zona 3 £71.00 £53.00 £56.50 £35.50 £21.00 Zona 4 £58.00 £43.50 £45.50 £29.50 £17.50 Posti per sedie a rotelle £58.00 £43.50 £45.50 £29.50 £17.50

Quando vengono messi in vendita i biglietti dell'Aston Villa?

I biglietti generali e i pacchetti hospitality premium per la stagione 2026-27 sono disponibili per richiesta e acquisto tramite la piattaforma ufficiale di ticketing del club.

I biglietti per le partite vengono in genere messi in vendita da 4 a 5 settimane prima del calcio d'inizio, iniziando con finestre esclusive di priorità per i membri ufficiali prima di arrivare alla vendita generale.

Come posso controllare la disponibilità dei biglietti dell'Aston Villa?

La domanda di biglietti dell'Aston Villa resta ai massimi storici mentre la squadra di Unai Emery continua a competere ai massimi livelli in patria e in Europa.

Il posto più affidabile per controllare in tempo reale la disponibilità delle prossime partite è il portale ufficiale del club su avfc.co.uk.

Quanto costa una membership dell'Aston Villa?

Una membership ufficiale dell'Aston Villa offre accesso prioritario alla messa in vendita dei biglietti per le partite casalinghe, sconti esclusivi sul merchandising e contenuti digitali.

Livelli di membership disponibili per la stagione 2026-27:

Adulto : £50

: £50 Squadra femminile : £30

: £30 Video Membership : £35

: £35 Video Lite : £15

: £15 Junior (età 3-11 e 12-17) : £30

: £30 Junior (età 0-2): Gratis

Dove posso acquistare le esperienze premium dell'Aston Villa?

Ci sono tre esperienze premium dell'Aston Villa disponibili per l'acquisto:

Lower Grounds Premium: accesso alla lounge esclusiva, posti nella Trinity Stand, servizi pre e post partita, maxischermi, Q&A con ex giocatori, cibo e bar inclusi e programma ufficiale del matchday.

accesso alla lounge esclusiva, posti nella Trinity Stand, servizi pre e post partita, maxischermi, Q&A con ex giocatori, cibo e bar inclusi e programma ufficiale del matchday. 150 Club: posti imbottiti a centrocampo nella Doug Ellis Stand, drink di benvenuto, ristorazione servita al tavolo, specialità dello chef all'intervallo, visite delle leggende del Villa e regali matchday.

posti imbottiti a centrocampo nella Doug Ellis Stand, drink di benvenuto, ristorazione servita al tavolo, specialità dello chef all'intervallo, visite delle leggende del Villa e regali matchday. 82 Champions Club: posti imbottiti in posizione centrale nella Trinity Road Stand, esperienza gastronomica di due portate, bar incluso e presenza di leggende del club.

Tutti i pacchetti premium possono essere richiesti o prenotati direttamente sul sito ufficiale dell'Aston Villa.