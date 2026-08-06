Premier League L'Arsenal si presenta alla nuova stagione da campione della Premier League, dopo aver posto fine a un'attesa di 22 anni per il titolo

L'Arsenal entra nel 2026/27 da campione della Premier League, dopo aver interrotto un digiuno di 22 anni per il titolo e aver raggiunto la finale di Champions League, dove ha perso contro il PSG ai rigori. GOAL ha tutto ciò che ti serve per acquistare i biglietti per la difesa del titolo, compreso come vedere all'opera Saka, Ødegaard e Gyökeres.

Prossime partite dell'Arsenal nel 2026/27 e biglietti

Data e ora Partita Stadio Competizione Biglietti dom 9 ago 2026, 14:00 BST Arsenal-Borussia Dortmund Emirates Stadium (casa) Amichevole precampionato Biglietti mer 12 ago 2026, 19:30 BST Arsenal-Como Emirates Stadium (casa) Amichevole precampionato Biglietti dom 16 ago 2026, 15:00 BST Arsenal-Manchester City Principality Stadium, Cardiff Community Shield Biglietti ven 21 ago 2026, 20:00 BST Arsenal-Coventry City Emirates Stadium (casa) Premier League Biglietti sab 29 ago 2026, 15:00 BST Aston Villa-Arsenal Villa Park (trasferta) Premier League Biglietti sab 5 set 2026, 15:00 BST Arsenal-Chelsea Emirates Stadium (casa) Premier League Biglietti sab 12 set 2026, 15:00 BST Sunderland-Arsenal Stadium of Light (trasferta) Premier League Biglietti sab 19 set 2026, 15:00 BST Brighton and Hove Albion-Arsenal American Express Stadium (trasferta) Premier League Biglietti sab 10 ott 2026, 15:00 BST Arsenal-Leeds United Emirates Stadium (casa) Premier League Biglietti sab 17 ott 2026, 15:00 BST Nottingham Forest-Arsenal The City Ground (trasferta) Premier League Biglietti sab 24 ott 2026, 15:00 BST Arsenal-Everton Emirates Stadium (casa) Premier League Biglietti sab 31 ott 2026, 15:00 GMT Liverpool-Arsenal Anfield (trasferta) Premier League Biglietti sab 7 nov 2026, 15:00 GMT Arsenal-Hull City Emirates Stadium (casa) Premier League Biglietti sab 21 nov 2026, 15:00 GMT Newcastle United-Arsenal St. James' Park (trasferta) Premier League Biglietti sab 28 nov 2026, 15:00 GMT Arsenal-Manchester City Emirates Stadium (casa) Premier League Biglietti mer 2 dic 2026, 20:00 GMT Brentford-Arsenal Gtech Community Stadium (trasferta) Premier League Biglietti sab 5 dic 2026, 15:00 GMT Tottenham Hotspur-Arsenal Tottenham Hotspur Stadium (trasferta) Premier League Biglietti sab 12 dic 2026, 15:00 GMT Arsenal-Bournemouth Emirates Stadium (casa) Premier League Biglietti sab 19 dic 2026, 15:00 GMT Arsenal-Manchester United Emirates Stadium (casa) Premier League Biglietti sab 26 dic 2026, 15:00 GMT Crystal Palace-Arsenal Selhurst Park (trasferta) Premier League Biglietti mer 30 dic 2026, 20:00 GMT Fulham-Arsenal Craven Cottage (trasferta) Premier League Biglietti sab 2 gen 2027, 15:00 GMT Arsenal-Ipswich Town Emirates Stadium (casa) Premier League Biglietti mer 6 gen 2027, 20:00 GMT Arsenal-Brentford Emirates Stadium (casa) Premier League Biglietti sab 16 gen 2027, 15:00 GMT Hull City-Arsenal MKM Stadium (trasferta) Premier League Biglietti sab 23 gen 2027, 15:00 GMT Arsenal-Newcastle United Emirates Stadium (casa) Premier League Biglietti sab 30 gen 2027, 15:00 GMT Manchester City-Arsenal Etihad Stadium (trasferta) Premier League Biglietti sab 6 feb 2027, 15:00 GMT Arsenal-Liverpool Emirates Stadium (casa) Premier League Biglietti mer 10 feb 2027, 20:00 GMT Ipswich Town-Arsenal Portman Road (trasferta) Premier League Biglietti sab 20 feb 2027, 15:00 GMT Arsenal-Fulham Emirates Stadium (casa) Premier League Biglietti sab 27 feb 2027, 15:00 GMT Manchester United-Arsenal Old Trafford (trasferta) Premier League Biglietti mer 3 mar 2027, 20:00 GMT Arsenal-Crystal Palace Emirates Stadium (casa) Premier League Biglietti sab 13 mar 2027, 15:00 GMT Chelsea-Arsenal Stamford Bridge (trasferta) Premier League Biglietti sab 20 mar 2027, 15:00 GMT Arsenal-Sunderland Emirates Stadium (casa) Premier League Biglietti sab 10 apr 2027, 15:00 BST Coventry City-Arsenal Coventry Building Society Arena (trasferta) Premier League Biglietti sab 17 apr 2027, 15:00 BST Arsenal-Aston Villa Emirates Stadium (casa) Premier League Biglietti sab 24 apr 2027, 15:00 BST Bournemouth-Arsenal Vitality Stadium (trasferta) Premier League Biglietti sab 1 mag 2027, 15:00 BST Arsenal-Tottenham Hotspur Emirates Stadium (casa) Premier League Biglietti sab 8 mag 2027, 15:00 BST Leeds United-Arsenal Elland Road (trasferta) Premier League Biglietti sab 15 mag 2027, 15:00 BST Arsenal-Nottingham Forest Emirates Stadium (casa) Premier League Biglietti dom 23 mag 2027, 15:00 BST Everton-Arsenal Hill Dickinson Stadium (trasferta) Premier League Biglietti dom 30 mag 2027, 16:00 BST Arsenal-Brighton and Hove Albion Emirates Stadium (casa) Premier League Biglietti

Come comprare i biglietti dell'Arsenal per la Premier League?

Le opzioni di biglietteria per il resto della stagione 2025-26 sono estremamente limitate a causa della posizione dell'Arsenal in campionato.

I biglietti per le singole partite vengono venduti tramite il portale ufficiale, ma la domanda ha fatto sì che quasi ogni gara andasse esaurita nel giro di pochi minuti dall'apertura del ballot per i Red Member.

I principali modi per assicurarsi un biglietto ora sono:

Official Ticket Exchange: è il modo più affidabile per i membri di trovare biglietti a prezzo nominale rimessi in vendita dagli abbonati. Con la corsa al titolo che entra nel vivo, i tifosi sono invitati a controllare ogni giorno.

Ballot Red Member: l'Arsenal continua a utilizzare un sistema di ballot per le restanti partite casalinghe contro Bournemouth, Newcastle e Fulham. I richiedenti selezionati con successo possono acquistare al prezzo nominale.

Rivenditori secondari: con i canali ufficiali esauriti, piattaforme come StubHub offrono un modo per assistere a queste storiche partite finali.

Quanto costano i biglietti dell'Arsenal per la Premier League?

Da campione in carica, le opzioni di biglietteria per le partite casalinghe dell'Arsenal restano richiestissime. Per i tifosi che sperano di vedere l'Arsenal in Premier League all'Emirates Stadium, il prezzo di un biglietto può variare in modo significativo a seconda del metodo di acquisto, dell'avversario e della posizione del posto.

Il modo più semplice per acquistare un biglietto di Premier League è passare dal portale ufficiale del club Arsenal. Tuttavia, questi biglietti sono quasi esclusivamente disponibili per i membri ufficiali dell'Arsenal e sono molto rari. Il club utilizza un sistema di prezzi a fasce in base all'avversario, suddiviso in A, B e C, con le partite di categoria A che sono le più costose.

I prezzi medi dei biglietti ufficiali per adulti, acquistati tramite il ballot dei membri o l'Official Ticket Exchange del club, rientrano generalmente nei seguenti intervalli:

Partite di categoria C (avversari con minore domanda): £35 - £55

Partite di categoria B (avversari di fascia media): £45 - £75

Partite di categoria A (avversari di prima fascia, ad esempio Manchester United, Liverpool, Tottenham Hotspur): £65 - £120+

È importante notare che i biglietti venduti sull'Arsenal Ticket Exchange, la piattaforma ufficiale di rivendita del club per i membri, vengono sempre venduti al prezzo nominale. Questo significa che un abbonato o un membro che non può più assistere a una partita può vendere il proprio biglietto a un altro membro al prezzo originale pagato.

Il mercato secondario è un'alternativa comune per assicurarsi i biglietti dell'Arsenal. I prezzi su queste piattaforme, come StubHub, sono dettati dalla domanda e possono oscillare in modo significativo a ridosso della partita.

Come comprare gli abbonamenti stagionali dell'Arsenal?

Un abbonamento stagionale dell'Arsenal è l'unico modo garantito per essere presente a ogni partita casalinga all'Emirates Stadium durante una stagione di Premier League. Garantisce un posto riservato e la presenza sugli spalti per tutta l'azione.

Va però notato che, al momento, gli abbonamenti stagionali non sono disponibili per potenziali nuovi acquirenti. Chi desidera ottenerne uno deve iscriversi alla lista d'attesa del club, dove verrà informato quando e se si renderanno disponibili per l'acquisto. Puoi anche consultare i prezzi più recenti degli abbonamenti sul sito dell'Arsenal.

Tutto quello che c'è da sapere sull'Emirates Stadium

L'Arsenal ha chiamato casa l'Emirates Stadium sin dalla sua apertura, avvenuta il 22 luglio 2006, con una partita celebrativa per la leggenda del club Dennis Bergkamp. Il trasferimento ha posto fine a oltre 90 anni a Highbury, casa dell'Arsenal dal 1913, che alla fine era limitato a una capienza di poco inferiore ai 39.000 posti dalle tribune Art Déco tutelate e dalle strade residenziali circostanti, senza un margine realistico per espandersi.

L'Emirates è stato costruito su un'area industriale riqualificata ad Ashburton Grove, a Holloway, nel nord di Londra, a un costo di circa £390 milioni, ed è stato progettato da HOK Sport, oggi conosciuta come Populous. Con una capienza attuale di 60.704 posti, è il terzo stadio di club più grande d'Inghilterra dietro Old Trafford e il Tottenham Hotspur Stadium, oltre a essere il più grande impianto di Premier League di Londra al di fuori di Wembley. Il record di affluenza è di 60.383 spettatori, stabilito durante una partita contro il Wolverhampton Wanderers nel novembre 2019. Anche la squadra femminile dell'Arsenal ha reso l'Emirates la propria casa permanente a partire dalla stagione 2024/25.

L'espansione è un tema ricorrente fin dall'apertura dello stadio, e il dibattito si è intensificato dopo la vittoria del titolo dell'Arsenal e il cammino fino alla finale di Champions League nel 2025/26. Secondo quanto riportato, il club ha tenuto colloqui con Populous, gli architetti originali, sulla possibilità di aumentare la capienza oltre i 70.000 posti, anche se non sono stati confermati piani definitivi, permessi edilizi o una tempistica, e alcuni report suggeriscono che un aumento più contenuto di circa 5.000 posti, finalizzato a ulteriori spazi hospitality, sia l'esito più realistico. I tifosi non devono aspettarsi cambiamenti alla capienza nei giorni di partita per la stagione 2026/27.

Lo stadio è ben servito dai mezzi pubblici, con la stazione della metropolitana Arsenal sulla Piccadilly line a pochi passi, insieme alle vicine stazioni di Finsbury Park e Drayton Park. Considerato il numero di tifosi in viaggio nel giorno della partita, si consiglia di arrivare con buon anticipo.

Analizzare le categorie dei biglietti dell'Arsenal e i requisiti di membership è essenziale per i sostenitori che sperano di vedere l'Arsenal in azione all'Emirates. Se hai intenzione di sostenere i tuoi pronostici sui risultati o le scommesse antepost di gruppo con un nuovo profilo utente, massimizzare i tuoi incentivi di registrazione è una mossa intelligente. Vai sulla nostra pagina promo per attivare i migliori siti di scommesse verificati e riscattare immediatamente i premi del tuo account.