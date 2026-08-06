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Arsenal Stadium ariel view Getty Images
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Renuka Odedra

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Come comprare i biglietti dell'Arsenal per il 2026/27: partite di Champions League, dove acquistare i biglietti e informazioni sugli abbonamenti stagionali

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Biglietti
Arsenal
Premier League

L'Arsenal si presenta alla nuova stagione da campione in carica della Premier League, dopo aver posto fine la scorsa stagione a un'attesa di 22 anni per il titolo.

Premier League L'Arsenal si presenta alla nuova stagione da campione della Premier League, dopo aver posto fine a un'attesa di 22 anni per il titolo

L'Arsenal entra nel 2026/27 da campione della Premier League, dopo aver interrotto un digiuno di 22 anni per il titolo e aver raggiunto la finale di Champions League, dove ha perso contro il PSG ai rigori. GOAL ha tutto ciò che ti serve per acquistare i biglietti per la difesa del titolo, compreso come vedere all'opera Saka, Ødegaard e Gyökeres.

Prossime partite dell'Arsenal nel 2026/27 e biglietti

Data e ora

Partita

Stadio

Competizione

Biglietti

dom 9 ago 2026, 14:00 BST

Arsenal-Borussia Dortmund

Emirates Stadium (casa)

Amichevole precampionato

Biglietti

mer 12 ago 2026, 19:30 BST

Arsenal-Como

Emirates Stadium (casa)

Amichevole precampionato

Biglietti

dom 16 ago 2026, 15:00 BST

Arsenal-Manchester City

Principality Stadium, Cardiff

Community Shield

Biglietti

ven 21 ago 2026, 20:00 BST

Arsenal-Coventry City

Emirates Stadium (casa)

Premier League

Biglietti

sab 29 ago 2026, 15:00 BST

Aston Villa-Arsenal

Villa Park (trasferta)

Premier League

Biglietti

sab 5 set 2026, 15:00 BST

Arsenal-Chelsea

Emirates Stadium (casa)

Premier League

Biglietti

sab 12 set 2026, 15:00 BST

Sunderland-Arsenal

Stadium of Light (trasferta)

Premier League

Biglietti

sab 19 set 2026, 15:00 BST

Brighton and Hove Albion-Arsenal

American Express Stadium (trasferta)

Premier League

Biglietti

sab 10 ott 2026, 15:00 BST

Arsenal-Leeds United

Emirates Stadium (casa)

Premier League

Biglietti

sab 17 ott 2026, 15:00 BST

Nottingham Forest-Arsenal

The City Ground (trasferta)

Premier League

Biglietti

sab 24 ott 2026, 15:00 BST

Arsenal-Everton

Emirates Stadium (casa)

Premier League

Biglietti

sab 31 ott 2026, 15:00 GMT

Liverpool-Arsenal

Anfield (trasferta)

Premier League

Biglietti

sab 7 nov 2026, 15:00 GMT

Arsenal-Hull City

Emirates Stadium (casa)

Premier League

Biglietti

sab 21 nov 2026, 15:00 GMT

Newcastle United-Arsenal

St. James' Park (trasferta)

Premier League

Biglietti

sab 28 nov 2026, 15:00 GMT

Arsenal-Manchester City

Emirates Stadium (casa)

Premier League

Biglietti

mer 2 dic 2026, 20:00 GMT

Brentford-Arsenal

Gtech Community Stadium (trasferta)

Premier League

Biglietti

sab 5 dic 2026, 15:00 GMT

Tottenham Hotspur-Arsenal

Tottenham Hotspur Stadium (trasferta)

Premier League

Biglietti

sab 12 dic 2026, 15:00 GMT

Arsenal-Bournemouth

Emirates Stadium (casa)

Premier League

Biglietti

sab 19 dic 2026, 15:00 GMT

Arsenal-Manchester United

Emirates Stadium (casa)

Premier League

Biglietti

sab 26 dic 2026, 15:00 GMT

Crystal Palace-Arsenal

Selhurst Park (trasferta)

Premier League

Biglietti

mer 30 dic 2026, 20:00 GMT

Fulham-Arsenal

Craven Cottage (trasferta)

Premier League

Biglietti

sab 2 gen 2027, 15:00 GMT

Arsenal-Ipswich Town

Emirates Stadium (casa)

Premier League

Biglietti

mer 6 gen 2027, 20:00 GMT

Arsenal-Brentford

Emirates Stadium (casa)

Premier League

Biglietti

sab 16 gen 2027, 15:00 GMT

Hull City-Arsenal

MKM Stadium (trasferta)

Premier League

Biglietti

sab 23 gen 2027, 15:00 GMT

Arsenal-Newcastle United

Emirates Stadium (casa)

Premier League

Biglietti

sab 30 gen 2027, 15:00 GMT

Manchester City-Arsenal

Etihad Stadium (trasferta)

Premier League

Biglietti

sab 6 feb 2027, 15:00 GMT

Arsenal-Liverpool

Emirates Stadium (casa)

Premier League

Biglietti

mer 10 feb 2027, 20:00 GMT

Ipswich Town-Arsenal

Portman Road (trasferta)

Premier League

Biglietti

sab 20 feb 2027, 15:00 GMT

Arsenal-Fulham

Emirates Stadium (casa)

Premier League

Biglietti

sab 27 feb 2027, 15:00 GMT

Manchester United-Arsenal

Old Trafford (trasferta)

Premier League

Biglietti

mer 3 mar 2027, 20:00 GMT

Arsenal-Crystal Palace

Emirates Stadium (casa)

Premier League

Biglietti

sab 13 mar 2027, 15:00 GMT

Chelsea-Arsenal

Stamford Bridge (trasferta)

Premier League

Biglietti

sab 20 mar 2027, 15:00 GMT

Arsenal-Sunderland

Emirates Stadium (casa)

Premier League

Biglietti

sab 10 apr 2027, 15:00 BST

Coventry City-Arsenal

Coventry Building Society Arena (trasferta)

Premier League

Biglietti

sab 17 apr 2027, 15:00 BST

Arsenal-Aston Villa

Emirates Stadium (casa)

Premier League

Biglietti

sab 24 apr 2027, 15:00 BST

Bournemouth-Arsenal

Vitality Stadium (trasferta)

Premier League

Biglietti

sab 1 mag 2027, 15:00 BST

Arsenal-Tottenham Hotspur

Emirates Stadium (casa)

Premier League

Biglietti

sab 8 mag 2027, 15:00 BST

Leeds United-Arsenal

Elland Road (trasferta)

Premier League

Biglietti

sab 15 mag 2027, 15:00 BST

Arsenal-Nottingham Forest

Emirates Stadium (casa)

Premier League

Biglietti

dom 23 mag 2027, 15:00 BST

Everton-Arsenal

Hill Dickinson Stadium (trasferta)

Premier League

Biglietti

dom 30 mag 2027, 16:00 BST

Arsenal-Brighton and Hove Albion

Emirates Stadium (casa)

Premier League

Biglietti

Come comprare i biglietti dell'Arsenal per la Premier League?

Le opzioni di biglietteria per il resto della stagione 2025-26 sono estremamente limitate a causa della posizione dell'Arsenal in campionato.

I biglietti per le singole partite vengono venduti tramite il portale ufficiale, ma la domanda ha fatto sì che quasi ogni gara andasse esaurita nel giro di pochi minuti dall'apertura del ballot per i Red Member.

I principali modi per assicurarsi un biglietto ora sono:

  • Official Ticket Exchange: è il modo più affidabile per i membri di trovare biglietti a prezzo nominale rimessi in vendita dagli abbonati. Con la corsa al titolo che entra nel vivo, i tifosi sono invitati a controllare ogni giorno.
  • Ballot Red Member: l'Arsenal continua a utilizzare un sistema di ballot per le restanti partite casalinghe contro Bournemouth, Newcastle e Fulham. I richiedenti selezionati con successo possono acquistare al prezzo nominale.
  • Rivenditori secondari: con i canali ufficiali esauriti, piattaforme come StubHub offrono un modo per assistere a queste storiche partite finali.

Quanto costano i biglietti dell'Arsenal per la Premier League?

Da campione in carica, le opzioni di biglietteria per le partite casalinghe dell'Arsenal restano richiestissime. Per i tifosi che sperano di vedere l'Arsenal in Premier League all'Emirates Stadium, il prezzo di un biglietto può variare in modo significativo a seconda del metodo di acquisto, dell'avversario e della posizione del posto.

Il modo più semplice per acquistare un biglietto di Premier League è passare dal portale ufficiale del club Arsenal. Tuttavia, questi biglietti sono quasi esclusivamente disponibili per i membri ufficiali dell'Arsenal e sono molto rari. Il club utilizza un sistema di prezzi a fasce in base all'avversario, suddiviso in A, B e C, con le partite di categoria A che sono le più costose.

I prezzi medi dei biglietti ufficiali per adulti, acquistati tramite il ballot dei membri o l'Official Ticket Exchange del club, rientrano generalmente nei seguenti intervalli:

  • Partite di categoria C (avversari con minore domanda): £35 - £55
  • Partite di categoria B (avversari di fascia media): £45 - £75
  • Partite di categoria A (avversari di prima fascia, ad esempio Manchester United, Liverpool, Tottenham Hotspur): £65 - £120+

È importante notare che i biglietti venduti sull'Arsenal Ticket Exchange, la piattaforma ufficiale di rivendita del club per i membri, vengono sempre venduti al prezzo nominale. Questo significa che un abbonato o un membro che non può più assistere a una partita può vendere il proprio biglietto a un altro membro al prezzo originale pagato.

Il mercato secondario è un'alternativa comune per assicurarsi i biglietti dell'Arsenal. I prezzi su queste piattaforme, come StubHub, sono dettati dalla domanda e possono oscillare in modo significativo a ridosso della partita.

Come comprare gli abbonamenti stagionali dell'Arsenal?

Un abbonamento stagionale dell'Arsenal è l'unico modo garantito per essere presente a ogni partita casalinga all'Emirates Stadium durante una stagione di Premier League. Garantisce un posto riservato e la presenza sugli spalti per tutta l'azione.

Va però notato che, al momento, gli abbonamenti stagionali non sono disponibili per potenziali nuovi acquirenti. Chi desidera ottenerne uno deve iscriversi alla lista d'attesa del club, dove verrà informato quando e se si renderanno disponibili per l'acquisto. Puoi anche consultare i prezzi più recenti degli abbonamenti sul sito dell'Arsenal.

Tutto quello che c'è da sapere sull'Emirates Stadium

L'Arsenal ha chiamato casa l'Emirates Stadium sin dalla sua apertura, avvenuta il 22 luglio 2006, con una partita celebrativa per la leggenda del club Dennis Bergkamp. Il trasferimento ha posto fine a oltre 90 anni a Highbury, casa dell'Arsenal dal 1913, che alla fine era limitato a una capienza di poco inferiore ai 39.000 posti dalle tribune Art Déco tutelate e dalle strade residenziali circostanti, senza un margine realistico per espandersi.

L'Emirates è stato costruito su un'area industriale riqualificata ad Ashburton Grove, a Holloway, nel nord di Londra, a un costo di circa £390 milioni, ed è stato progettato da HOK Sport, oggi conosciuta come Populous. Con una capienza attuale di 60.704 posti, è il terzo stadio di club più grande d'Inghilterra dietro Old Trafford e il Tottenham Hotspur Stadium, oltre a essere il più grande impianto di Premier League di Londra al di fuori di Wembley. Il record di affluenza è di 60.383 spettatori, stabilito durante una partita contro il Wolverhampton Wanderers nel novembre 2019. Anche la squadra femminile dell'Arsenal ha reso l'Emirates la propria casa permanente a partire dalla stagione 2024/25.

L'espansione è un tema ricorrente fin dall'apertura dello stadio, e il dibattito si è intensificato dopo la vittoria del titolo dell'Arsenal e il cammino fino alla finale di Champions League nel 2025/26. Secondo quanto riportato, il club ha tenuto colloqui con Populous, gli architetti originali, sulla possibilità di aumentare la capienza oltre i 70.000 posti, anche se non sono stati confermati piani definitivi, permessi edilizi o una tempistica, e alcuni report suggeriscono che un aumento più contenuto di circa 5.000 posti, finalizzato a ulteriori spazi hospitality, sia l'esito più realistico. I tifosi non devono aspettarsi cambiamenti alla capienza nei giorni di partita per la stagione 2026/27.

Lo stadio è ben servito dai mezzi pubblici, con la stazione della metropolitana Arsenal sulla Piccadilly line a pochi passi, insieme alle vicine stazioni di Finsbury Park e Drayton Park. Considerato il numero di tifosi in viaggio nel giorno della partita, si consiglia di arrivare con buon anticipo.

Analizzare le categorie dei biglietti dell'Arsenal e i requisiti di membership è essenziale per i sostenitori che sperano di vedere l'Arsenal in azione all'Emirates. Se hai intenzione di sostenere i tuoi pronostici sui risultati o le scommesse antepost di gruppo con un nuovo profilo utente, massimizzare i tuoi incentivi di registrazione è una mossa intelligente. Vai sulla nostra pagina promo per attivare i migliori siti di scommesse verificati e riscattare immediatamente i premi del tuo account.

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